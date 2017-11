Operacja służby specjalne

Niedawny wyrok sądu w Białymstoku ujawnił niesłychaną manipulację przeprowadzoną przez ABW. Najpierw ogłoszono sukces w postaci ujęcia czterech Czeczenów, rzekomo zbierających pieniądze na Państwo Islamskie. Byli podsłuchiwani. Jako dowód przedstawiono w sądzie streszczenia stenogramów z ich rozmów. Mieli rozmawiać o „naszych oddziałach w Syrii” – to był as w rękawie prokuratora. Okazało się, że Syrię ktoś dopisał – ta nazwa nie padała w rozmowach. Oskarżeni faktycznie prowadzili zbiórkę, ale na cele zlokalizowane na Kaukazie, skąd przybyli. Sąd o fałszerstwie powiadomił prokuraturę. To jedna z największych wpadek ABW od początku jej istnienia. Ile podobnych operacji specjalnych toczy się każdego dnia, nie wiadomo, bo wszystko jest ściśle tajne. Pod parawanem tej tajności można fałszować fakty, bo nie one są ważne, ale cel.

W Polsce działa siedem służb z uprawnieniami do prowadzenia operacji specjalnych – ABW, SKW, Straż Graniczna, Wywiad Skarbowy, CBA, Żandarmeria Wojskowa i Policja (ze szczególnym wskazaniem na CBŚP – Centralne Biuro Śledcze Policji). Czynności operacyjno-rozpoznawcze poza wymienionymi mogą prowadzić Agencja Wywiadu, Służba Wywiadu Wojskowego, Biuro Ochrony Rządu i Służba Celno-Skarbowa. W sumie to 11 formacji ze szczególnymi uprawnieniami. Jest jeszcze Służba Więzienna, która formalnie nie ma uprawnień do czynności operacyjno-rozpoznawczych, ale faktycznie je prowadzi poprzez siatkę agenturalną wśród osadzonych.