Prawicowi dziennikarze mają przekonać Europę do PiS. Czeka ich ciężka robota

Pierwszy występ – na trudnej, berlińskiej, arenie – już za nimi. Teraz pora na zapewne równie wymagające: Brukselę i Londyn. Na koniec powinno być łatwiej: w Bratysławie, Pradze, a zwłaszcza w Budapeszcie panują teraz podobne jak w Warszawie porządki, więc niewykluczone, że tam publiczność zostanie życzliwie dobrana.

Mowa o tournée doborowego zespołu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, który na zlecenie samego ministerstwa spraw zagranicznych ma objechać europejskie stolice z misją doprowadzenia do zmiany (chciałoby się powiedzieć: dobrej zmiany) coraz bardziej szwankującego wizerunku Polski.

Cała operacja pochłonąć ma 268 tys. złotych

Złośliwi powiedzą, że wybrani żurnaliści zaliczą na koszt rządu (ba: podatnika) przyjemną wycieczkę (cała operacja pochłonąć ma 268 tys. złotych). Ale to nieprawda: czeka ich przecież ciężka robota. Najgorsze, że z mizernymi szansami na sukces. Zachodni dziennikarze i publicyści mają różne – i bardziej profesjonalne – źródła zdobywania informacji o tym, co dzieje się ostatnio w Polsce. Trudno więc się spodziewać, by wywody Piotra Semki czy Krzysztofa Skowrońskiego wyparły z ich świadomości choćby historię niszczenia Trybunału Konstytucyjnego, sterowania publicznymi mediami czy też obraz marszów nazioli chronionych przez policję z orzełkami na czapkach.

Znamienne jednak, że MSZ formułując swoje propagandowe oddziały nie próbował nawet ich uwiarygodnić: zrekrutował wszak wyłącznie sprawdzonych na krajowym froncie żołnierzy obozu rządzącego. Nic dziwnego, że gospodarze w Berlinie od razu zwrócili uwagę, że w delegacji przysłanej im w ramach programu pod wymowną nazwą „Dziennikarze mówią o Polsce – dialog dziennikarzy polskich z dziennikarzami zagranicznymi” nie ma ani jednego przedstawiciela tytułów mniej entuzjastycznie nastawionych wobec aktualnej ekipy.

Wymiany opinii przez dziennikarzy z różnych krajów nie są niczym nagannym. Podejrzane jest jednak, gdy jej inspiratorem jest władza. A już kompletnie śmierdzi, gdy grono wybrańców jest tak jednorodne politycznie, jak to proponowane w tej ofercie.

Sam wiele razy brałem w przeszłości udział w takich spotkaniach – organizowały je jednak a to fundacje, a to organizacje międzynarodowe, a w skład był urozmaicony ideowo. Pamiętam z takich wyjazdów chociażby Anitę Gargas (dziś gwiazdę „Gazety Polskiej” i telewizji) czy Jerzego Kłosińskiego z „Tygodnika Solidarność”.

Teraz jednak nie tylko resort, ale i uczestnicy programu, nawet nie próbują stwarzać pozorów. Olga Doleśniak-Harczuk stwierdza wprost, że Niemcy „wystarczająco długo rozmawiali z »Gazetą Wyborczą«, teraz czas na »Gazetę Polską Codziennie« (czyli tytuł, w którym pracuje). W identycznym tonie broni pomysłu Skowroński: „nadszedł czas na opowieść z drugiej strony”.

Propagandziści z SDP próbują wcisnąć kit nie tylko kolegom z zagranicy, ale przy okazji również rodakom.

A wymyślona przez MSZ-towskich speców od PR formuła jest tylko kolejnym potwierdzeniem poziomu absurdu, jaki zapanował nad Wisłą.