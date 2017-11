Mizerski na bis

W „Rzeczpospolitej” prof. Jadwiga Staniszkis ostrzega przed Jarosławem Kaczyńskim, który „chce dokonać ostatecznej rewolucji” i zdaniem którego „przy pomocy państwa należy przekształcić naród”. Projekt ten jest może nawet bardziej ambitny niż zapowiadane przez Kaczyńskiego „dojście do prawdy”, do której Jarosław Kaczyński podczas miesięcznic smoleńskich dochodzi od miesięcy, ale nie może dojść, chociaż, jak zapewnia, jest coraz bliżej i na wiosnę prawdopodobnie już dojdzie.

Z przekształcaniem narodu Kaczyńskiemu idzie nieco lepiej i chociaż do całkowitego przekształcenia jeszcze trochę brakuje, to po Marszu Niepodległości widać, że doprowadził do wyhodowania nowej rasy Polaka. Jest to szlachetna rasa biała, dobrze umięśniona, intensywnie mnożąca się i agresywna wobec innych ras. Z powodu swojej szlachetności i wyjątkowości Polacy tej rasy mają wielu wrogów, przez których są od wieków najeżdżani, prześladowani i okupowani. „Nasi okupanci chcą nas zniszczyć, bo boją się naszej wyjątkowości” – tłumaczy znany przedstawiciel rasy polskiej, były ksiądz Jacek Międlar, którego wyjątkowość budzi przerażenie nie tylko okupantów, ale i mniej rasowych Polaków.

Ponieważ poczucie wyjątkowości towarzyszy wielu Polakom, trudno się dziwić, że w najnowszym sondażu firmy IBRIS aż 21 proc.