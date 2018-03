JK Redaktor zastępczy na bis Świętujmy! Jest pewnym problemem to, że nasza władza co i rusz produkuje nowe tematy warte świąt.

Polityka Wprowadzenie nowego święta państwowego zainspirowało nas do rozpropagowania idei rozwiązywania problemów społeczno-politycznych oraz wizerunkowych poprzez poświęcanie im poszczególnych dni. Jest jasne, że pomogłoby to zarówno władzy, jak i społeczeństwu, bo wspólnie i zarazem jednocześnie skupiając siły moralne oraz środki intelektualne we wskazanym konkretnie momencie, mamy większą szansę znaleźć remedium na bolączki, niż działając bez planu, z doskoku i w pojedynkę. Kierując się staropolskim przysłowiem, a zatem odwołując się do naszych najlepszych tradycji narodowych, proponujemy skupić się na marcu, bo – wiadomo – w marcu jak w garncu, zmieści się wszystko.

Wprowadzenie nowego święta państwowego zainspirowało nas do rozpropagowania idei rozwiązywania problemów społeczno-politycznych oraz wizerunkowych poprzez poświęcanie im poszczególnych dni. Jest jasne, że pomogłoby to zarówno władzy, jak i społeczeństwu, bo wspólnie i zarazem jednocześnie skupiając siły moralne oraz środki intelektualne we wskazanym konkretnie momencie, mamy większą szansę znaleźć remedium na bolączki, niż działając bez planu, z doskoku i w pojedynkę. Kierując się staropolskim przysłowiem, a zatem odwołując się do naszych najlepszych tradycji narodowych, proponujemy skupić się na marcu, bo – wiadomo – w marcu jak w garncu, zmieści się wszystko. Zwłaszcza że marzec ma już sobie przypisane dwa stosunkowo świeże święta: 1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a 24 marca to Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką (dobrze chociaż, że nazwa jest krótka). Oczywiście w marcu obowiązują już różne „dni”, co pozwala tym łatwiej przystosować je do naszych aktualnych potrzeb. Międzynarodowy Dzień Pisarzy, wypadający 3 marca, powinno się przekształcić w Międzynarodowy Dzień Pisarzy Niegdyś Niepokornych, co byłoby np. okazją do zbiorowego przymusowego czytania ich książek, bo dobrowolnie się nie da. Ale po kolei. Oto lista nowych świąt marcowych, które powinny obowiązywać w IV RP: 1.03 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2.03 Dzień Ochrony Rządowego PR-owca 3.03 Międzynarodowy Dzień Pisarzy Niegdyś Niepokornych 4.03 Święto Zmiany Obsady Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa 5.03 Dzień Poprawiania Poprawek do Poprawionej Ustawy o Poprawianiu Prawa 6.03 Narodowy Dzień Wstawania z Kolan 7.03 Prezydenckie Święto Slalomu i Ślizgania się Po Wierzchu 8.03 Międzynarodowy Dzień Kobiet Prawdziwych Polek 9.03 Dzień Ogólnonarodowych Badań Czystości Krwi 10.03 Dzień Jak Co Miesiąc 11.03 Święto Pierwszej Wolnej od Handlu Niedzieli 12.03 Dzień przeciwko Cenzurze Internetu Prawicowego i na rzecz Cenzury Internetu Lewicowego 13.03 Dzi

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.