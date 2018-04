Sławomir Sierakowski Polska soft power Miękkie nogi PiS chce, aby Polska wstawała z kolan, więcej znaczyła w Europie, aby się z nią liczono. Warto więc zapytać, czy PiS rozumie, jak się dzisiaj buduje pozycję państwa.

Igor Morski/Polityka Relacje Polski z innymi państwami zawsze były dla PiS funkcją polityki wewnętrznej. Historia Polski najlepiej pokazuje, jak to się kończy. Pojęcie soft power, miękkiej siły, wprowadził, uważany za jednego z najbardziej wpływowych politologów na świecie, Joseph Nye w tekście dla „Foreign Policy” z 1990 r. Zrobiło ono karierę, którą porównać można tylko do „Końca historii” Francisa Fukuyamy. Pojęcia miękkiej siły używa się dziś stale w niezliczonej liczbie tekstów, książek, analiz jawnych i poufnych. W odniesieniu do soft power powstały określenia smart power, a ostatnio także sharp power, opisujące najnowsze sposoby wywierania wpływu przez Rosję na zagraniczne społeczeństwa i wyniki wyborów.

Pojęcie soft power, miękkiej siły, wprowadził, uważany za jednego z najbardziej wpływowych politologów na świecie, Joseph Nye w tekście dla „Foreign Policy” z 1990 r. Zrobiło ono karierę, którą porównać można tylko do „Końca historii” Francisa Fukuyamy. Pojęcia miękkiej siły używa się dziś stale w niezliczonej liczbie tekstów, książek, analiz jawnych i poufnych. W odniesieniu do soft power powstały określenia smart power, a ostatnio także sharp power, opisujące najnowsze sposoby wywierania wpływu przez Rosję na zagraniczne społeczeństwa i wyniki wyborów. Joseph Nye od lat 70. opisywał systematycznie wzrastającą współzależność między państwami w epoce globalizacji, a także pojawienie się innych niż państwa aktorów w stosunkach międzynarodowych, czyli wielkich korporacji, organizacji terrorystycznych, międzynarodowych fundacji czy struktur ponadnarodowych, jak Unia Europejska, Bank Światowy, MFW, WTO itp. Uznał, że powinniśmy przedefiniować, co rozumiemy przez bezpieczeństwo narodowe państwa. Klasyczna definicja mówi, że o jego sile świadczy zdolność narzucania swojej woli innym, a jej tradycyjnym miernikiem jest wojna, którą można podjąć, jeśli jest szansa na zwycięstwo, albo trzeba pójść na ustępstwa. Jednak od pewnego czasu coraz częściej używa się innych sposobów narzucania swojej woli innym, natomiast wojna stała się tak bardzo kosztowna i obarczona takimi konsekwencjami, że państwa szukają innych środków ekspansji. Soft power Każde państwo ma słabe strony i stara się je nadrobić innymi sposobami. Nie zawsze więc odpowiedzią na siłę militarną innego państwa musi być własna siła wojskowa. Dobrymi przykładami są Niemcy albo Japonia, które są mikrusami militarnymi, ale potęgami ekonomicznymi, przez co muszą się z nimi liczyć takie supermocarstwa wojskowe, jak Rosja czy USA. Groźba wojny stale istnieje, ale jej prawdopodobieństwo, mimo zbrojnych incydentów, jest niewielkie. Od lat żadne państwo zachodnie nie toczy z drugim oficjalnej wojny. Ta energia przenosi się gdzie indziej. Okładki niemieckich gazet krzyczą dziś o „Ataku Donalda Trumpa na Niemcy” („Die Zeit”), ale chodzi o wprowadzenie ceł na niemiecki eksport samochodów. To dobrze pokazuje, jak dziś toczy się walka o wpływy. Państwa siłują się przy wielu stolikach: gospodarczym, finansowym, surowcowym, energetycznym, technologicznym (edukacyjny, turystyczny i kulturowy należą do nie mniej istotnych). Atuty z jednego stolika nie zawsze daje się przenieść na inne, tak jak przenosiło się kiedyś atuty gospodarcze na wojskowe. Symptomatyczny jest przykład Japonii, która gdyby się zdecydowała na posiadanie bomby atomowej, mogłaby ją skonstruować w miesiąc, ale koszt polityczny byłby zbyt wysoki. Broń jądrowa bardziej ograniczyłaby dziś realny wpływ Japonii na globalną politykę, niż powiększyła. To wszystko zbliża nas, ale jeszcze nie dotyka sedna sprawy, tego, co najistotniejsze dla Polski. Kluczowa zmiana polega na uświadomieniu sobie prostego faktu: zamiast starać się narzucić swoją wolę innym, lepiej zrobić tak, żeby inni sami chcieli podążać za lub z nami. I to jest definicja soft power. Najskuteczniejsze kraje świata od dekad swój wpływ organizują właśnie wokół tej zasady. Notabene jednym z najlepszych przykładów korzystania z soft power był przez pewien okres Związek Radziecki, silny legendą komunizmu, która wyzwalała dobrowolne zaangażowanie wpływowych intelektualistów i artystów, a także silnych partii komunistycznych na Zachodzie, a później także ruchów pacyfistycznych. Polska z takiej strategii korzystała w latach 90., gdy negocjowała spłatę zadłużenia z czasów komunizmu. Nic by z tego nie było, gdyby właśnie nie ówczesna soft power Polski, czyli w tym wypadku legenda państwa, które obaliło komunizm i miało podziwianych na świecie bohaterów opozycji. I to głównie im, a nie najwytrawniejszym ekspertom ekonomicznym, zawdzięczamy zaoszczędzone grube miliardy dolarów. Nie trzeba było nikogo zmuszać, wykazywać historyczną przewagę i moralne zobowiązania. Działała właśnie soft power Polski, coś, co jest jasne i nie podlega analizom. W erze społeczeństwa informacyjnego rządy rywalizują na wiarygodność, a nie na rakiety. Dobry obraz kraju jest dziś bardziej cenny niż najbardziej zaawansowana broń. Zwłaszcza że buduje się go dekadami, a stracić można w dwa lata. Zauważmy, że nawet jeśli przychylny jest nam lider danego państwa, ale źle nas odbiera jego społeczeństwo, a więc jego wyborcy, to korzyści z tego nie będzie. Tak można jedynie opóźniać straty, co robił dotąd polski rząd w relacji z Niemcami czy Stanami Zjednoczonymi. Tam mamy przychylnych liderów, ale i tak po okresie tolerancji dla poczynań PiS oba państwa zaczynają się od nas oddalać, co zresztą wyraźnie nam komunikują. Kolejna kluczowa sprawa: soft power buduje się na wspólnie podzielanych wartościach z innymi społeczeństwami. To nie jest tożsame z poinformowaniem zagranicznych partnerów o własnych celach, a tym bardziej nie z odpowiadaniem na każdą ich wątpliwość, że świat jest niedoinformowany i dlatego nas nie rozumie. W ogóle mówienie jest dziś znacznie mniej istotne niż działanie. To dlatego jedna ustawa na temat historii mogła doprowadzić do zawieszenia relacji na najwyższym szczeblu z najważniejszym sojusznikiem, Stanami Zjednoczonymi. Warto zdać sobie sprawę z tego, skąd się wzięło tyle fundacji amerykańskich, niemieckich, skandynawskich, rozmaitych instytutów, i po co ludzie i rządy łożą na nie grube miliardy. Gdyby ta rzeka pieniędzy miała płynąć wyłącznie z dobrego serca, finansowano by szpitale i domy pomocy społecznej, a nie tysiące konferencji, publikacji, raportów, wyjazdów i akcji społecznych. Jest w tym i intencja poznawcza, ale jest też mądrość państw i społeczeństw wyczuwających, że integracja i wspólne wartości na rozmaite sposoby przekładają się na ich własny dobrobyt i bezpieczeństwo, a i dają satysfakcję pomagania innym. Płynie to ze świadomości, że te instytucje budzą więcej zaufania niż partie i rządy. Dobrym przykładem są fundusze norweskie, finansujące między innymi działania polskich organizacji pozarządowych. To dzięki nim Norwegia podawana jest jako wzorcowy przykład budowania soft power przez peryferyjne państwo o mikrym potencjale ludnościowym, trudnym języku i kiepskiej pogodzie. Doktryna odstraszania My też mamy naszą Fundację Narodową i Instytuty Polskie. Mogą przewietrzać sale, zapraszając na spotkania z nowym państwowym wieszczem Wojciechem Wenclem i Bronisławem Wildsteinem, albo nabijać je tysiącami fanów Olgi Tokarczuk, właśnie nominowanej do Nagrody Bookera, drugiej najważniejszej nagrody literackiej na świecie po Noblu. Co wybrał rząd? – Wiemy. Silne państwo potrafi zadbać o stosunki nie tylko z kluczowymi osobami ze świata polityki i gospodarki (nasze nawet tego nie robi), ale także wpływowymi komentatorami życia publicznego, wykładowcami, artystami. Jednym z instrumentów uprawiania polityki są programy stypendialne, wizyty studyjne, szkoły liderów, granty na badania naukowe i kulturę. Już w 1990 r. amerykańska dyplomatka Charlotte Beers podliczyła, że ponad 200 obecnych lub byłych głów państw było wcześniej stypendystami amerykańskich instytucji. Podobnymi dz

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.