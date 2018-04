Łapy precz od mojej kumpeli Powstała już specjalna aplikacja pozwalająca zlokalizować akt seksistowskiej przemocy.

Sto tysięcy razy słyszałyśmy, że nie mamy poczucia humoru. Co wy takie, dziewczyny, jesteście sztywne? Czemu nie śmiejecie się z klepania po tyłku lub „komplementowania” biustu? Widocznie feministki już tak mają: w ogóle ich nie bawi coś szalenie zabawnego. Czasami rzeczywiście istnieje cienka granica między sympatyczną pochwałą a podtekstem erotycznym. Zazwyczaj jednak nie ma żadnego problemu z tym, aby wychwycić intencje rubasznego wujaszka czy pana w sklepie. Seksizm to nie seks. To nie komplement i „bycie miłym”. To przeświadczenie, że kobieta nie jest równa mężczyźnie, a jej wygląd jest dobrem ogółu. Każdy może podejść i wyrazić opinię, jak na targu z klaczami. Seksizm podszyty jest hierarchią między płciami i przebiega na wielu poziomach. Czasami prowadzi do nieporozumień, bo czy feministkom nie można powiedzieć komplementu? Można! Ale bez zabarwiania go podtekstami. Dlatego podoba nam się, że w Belgii ruszyła kampania społeczna uświadamiająca, że seksizm jest nie tylko nielegalny, ale i karalny. Bo ile można tłumaczyć, że dyskryminacja nie jest żartem? Za obraźliwą odzywkę trzeba teraz zapłacić do tysiąca euro albo odsiedzieć w więzieniu do roku kary. Tak, tak! Przepis obowiązuje co prawda od maja 2014 r., ale do tej pory niewiele się o nim mówiło. Dopiero na początku marca 2018 r. pojawiły się wielkie plakaty rozlepione na autobusach i tramwajach informujące, czym jest seksizm. I że za obrażanie kobiety można beknąć. W gazetach i pismach wykupione zostały całe strony reklamowe. Akcja objęła zasięgiem również media społecznościowe, jak Facebook czy Instagram. Kampanii nie sposób przeoczyć. Mocna wizualnie, gra dosłownością. Np. na zdjęciu młoda dziewczyna przytula ubłoconą psinę, obok widnieje w cudzysłowie: „Suka!”. Wiadomo, że to obelga i że odnosi się do dziewczyny. Poniżej suchy podpis: „Zgodnie z prawem obowiązującym od 24 maja 2014 r. seksizm karze się grzywną w wysokości od 50 do 1000 euro albo karą pozbawienia wolności od miesiąca do roku”. Koniec tłumaczeń. I nie ma, że „ale przecież to miało być zabawne!”. Otóż zabawne nie jest. Seksizm jest przestępstwem. Inna modelka trzyma w objęciach prosiaka. Podpis w cudzysłowie brzmi: „Świntucha!”. Kolejna dzierży pod pachą wielką rybę. Kalumnia głosi: „Brzydula!”. Wszystkie obelgi mają podtekst seksualny i pogwałcają sferę intymną kobiety. Pod zdjęciami powtarza się komentarz: „Jedni szydzą. Inni z trudem przychodzą po czymś takim do siebie”. Że to prawda, potwierdzają dane. Według najnowszych badań uniwersytetu w Gandawie 86 proc. kobiet co najmniej raz stało się ofiarami upokorzenia z powodu obelgi na tle seksualnym. 34 proc. cierpi z tego powodu do dziś. I tylko 3,6 proc. kobiet złożyło formalną skargę na agresora. Plakaty sygnowane są logo ze słynną żółtą „łapką”, znakiem kampanii „Łapy precz od mojej kumpeli!” („Touch pas à ma pote”). Zapoczątkowało ją w 2012 r. belgijskie wydanie magazynu „Elle”. Nazwa nawiązuje do głośnej akcji społecznej z lat 80., skierowanej przeciw rasistom. Wtedy dłoni w geście nakazującym „stop” towarzyszył napis: „Ręce precz od mojego kumpla!”. Chodziło o uświadomienie ludziom, że rasizm występuje nagminnie w życiu codziennym i jest zły. Zero tolerancji dla rasizmu i rasistów. Dziś to samo zdanie przyciąga uwagę do problemu, jakim są obelgi kierowane pod adresem kobiet. Organizatorzy kampanii tłumaczą, że rasizm i seksizm to jedno zło. Zapowiadają wobec niego zero tolerancji. Akcja zapoczątkowana cztery lata temu przez miesięcznik „Elle” rozrosła się. Dziś zajmuje się nią osobna organizacja TPAMP (skrót od „Touche pas à ma pote!) z siedzibą w Brukseli. Kampania, która ruszyła w marcu, to wspólna akcja TPAMP i Bianki Debaets, ministerki brukselskiego Biura ds. Równości. Jej celem jest uświadomienie ludziom, czym jest seksizm, i zmobiliz

