Mariusz Janicki poleca nowy numer POLITYKI

W najnowszej POLITYCE przygotowaliśmy dla Państwa wiele interesujących artykułów i wywiadów. Oto niektóre z nich:

– Martyna Bunda opisuje bardzo trudną sytuację uczniów siódmych klas podstawowych, którzy stali się pierwszymi ofiarami reformy szkolnictwa przeprowadzonej przez rząd PiS – to pierwszy rocznik, który nie poszedł do gimnazjum. Na czym polegają te kłopoty i jakie mogą mieć dalekosiężne następstwa, przeczytacie Państwo w naszym okładkowym materiale.

– Jerzy Baczyński w swoich „Przy-PiSach” rozkłada na czynniki pierwsze sobotnią konwencję PiS, pokazując, czym była naprawdę i jakie znaki wysłała do wyborców oraz politycznych przeciwników.

– Adam Grzeszak pisze o GAFIE. Pod tym skrótem kryją się cztery wielkie amerykańskie firmy: Google, Amazon, Facebook i Apple, które – i nie ma w tym żadnej przesady – konsekwentnie przejmują kontrolę nad nami i światem. W jaki sposób? Odsyłam do artykułu.

– Janicki i Władyka analizują metody, przy pomocy których prezes PiS Jarosław Kaczyński zdobył taki posłuch wśród swoich ludzi. Dlaczego godzą się oni wykonywać wszystkie jego polecenia, decydują się na ryzykowne działania, za które mogą kiedyś ponieść odpowiedzialność – czyli o mechanizmach władzy i partyjno-państwowym systemie Kaczyńskiego.

– Tomasz Bielecki pisze z Brukseli o tym, czy Unia Europejska nadal będzie naciskać na PiS i polski rząd, aby nie naruszał zasad praworządności, czy też z powodów politycznych postanowiła się z Kaczyńskim i Morawieckim dogadać.

– Prof. Jacek Leociak oraz Piotr Wiślicki mówią w wywiadzie o planach budowy muzeum getta warszawskiego i związanych z tym projektem – firmowanym przez obecne władze – licznych kontrowersjach.

– Violetta Krasnowska relacjonuje „stan procesowy” Obywateli III RP: w ilu przypadkach władze represjonują członków tej organizacji za „nielegalne demonstracje”, jakie argumenty wytaczają prokuratorzy, a jakie wyroki wydają sądy.

Ponadto: o chorych dzikach, które przemieszczają się z polskich terenów do zachodniej Europy. O tym, kto na Kubie zastąpi ustępującego Raula Castro. O chorej medycynie pracy. O tym, ile kosztuje puszcza. O zakopiańskim Marcu ’68. Oraz o pielgrzymce nacjonalistów na Jasną Górę.

To wciąż niewielki fragment naszej propozycji z najnowszego numeru POLITYKI. Zachęcam do zapoznania się z całą zawartością numeru. Gorąco też rekomenduję zakup POLITYKI z dołączoną książką: fascynującym i mało dotąd znanym świadectwem Holokaustu, czyli „Spowiedzią” Calka Perechodnika, żydowskiego policjanta z getta. To przejmująca opowieść o strasznym czasie i ludziach, którzy niemal każdego dnia musieli podejmować ostateczne decyzje.

Życzę inspirującej lektury!

Mariusz Janicki

Zastępca redaktora naczelnego