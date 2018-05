Gorzki list aktywistów do prezydent Warszawy. Mogą być podjęte kroki prawne

Ruchy obywatelskie pytają Hannę Gronkiewicz-Waltz oraz kandydatów na prezydenta Warszawy, w jaki sposób będą sprzeciwiać się przejawom skrajnego nacjonalizmu i neofaszyzmu w stolicy. Zapowiadają, że rozważają podjęcie kroków prawnych, aby ustalić, kto odpowiada za nierozwiązanie marszu „Szturmu”.

Pod listem otwartym do obecnej prezydent miasta podpisały się trzy ruchy społeczne: Obywatele RP, Obywatele Solidarnie w Akcji i Warszawski Strajk Kobiet. Wszystkie uczestniczyły w kaskadowych blokadach, które zatrzymały 1 maja 2018 roku marsz środowisk nacjonalistycznych, czyli „Szturmowe Święto Pracy”.

Dlaczego nie ma reakcji miasta?

„1 maja przez Warszawę szedł marsz z emblematami nie tylko faszystowskimi, ale też neonazistowskimi. Udało się go zablokować grupie aktywistów antyfaszystowskich z bardzo różnych środowisk – mówiła Magdalena Pecul-Kudelska z Obywateli RP na poniedziałkowej konferencji prasowej. – Jednak uważamy, że blokowanie takich przemarszów własnymi ciałami nie jest rolą aktywistów, obywateli, to jest rola państwa, a w tym przypadku organów samorządowych. Dlatego zdecydowaliśmy się wystosować pismo do prezydent Warszawy pani Hanny Gronkiewicz-Waltz”.

Ruchy społeczne przypomniały w swoim piśmie, że Urząd Miasta Warszawa zignorował ostrzegawcze listy wysłane do ratusza przed marszem „Szturmu”, np. ze strony Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Że ponownie, w obliczu haseł ksenofobicznych czy rasistowskich, w obliczu symboliki wprost odwołującej się do ustroju totalitarnego, jakim był faszyzm, nie wykorzystał on zapisów ustawy o zgromadzeniach, dających mu prawo rozwiązania zgromadzenia, gdy łamane jest na nim prawo.

Policja też bezradna

Sygnatariusze listu nawiązują do faktu, że na marszu „Szturmu” z 1 maja oraz innych mu podobnych byli obecni obserwatorzy miejscy, którzy nie podejmowali na miejscu decyzji o rozwiązaniu marszu. Podobnych decyzji nie podejmowała także na bieżąco policja, choć po kilku dniach od „Szturmowego Święta Pracy” zatrzymała mężczyznę, który miał wówczas na sobie koszulkę z symbolem SS oraz trupią czaszką, nawiązującą do fanatycznej nazistowskiej formacji „Totenkopf”.