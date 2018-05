Mariusz Janicki poleca nowy numer POLITYKI

Kim jest Anna Maria Anders? Wiadomo, córką legendarnego gen. Władysława Andersa. Ale co robi przy PiS, czym obóz władzy skusił ją, aby została senatorem, jaka jest jej rola w rządzie Mateusza Morawieckiego? Po co tak często lata do USA, co stało się ostatnio małym skandalem, kiedy okazało się że jej podróże kosztowały polskiego podatnika kilkaset tysięcy złotych? O tym wszystkim przeczytanie Państwo w najnowszej POLITYCE, gdzie Anna Dąbrowska przedstawia sylwetkę pani minister, przypominając jej barwną biografię, sięgając do lat dzieciństwa i młodości bohaterki artykułu. Zachęcam do lektury.

Ponadto w najnowszej POLITYCE: czy rządowi kończą się pieniądze na wypłaty z budżetu? Czy to już koniec „dobrej zmiany” jako politycznego etapu, czy wraz z Morawieckim nadeszła inna epoka? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie Państwo w politycznej analizie Mariusza Janickiego oraz w wywiadzie Joanny Solskiej ze znanym ekonomistą dr. Bogusławem Grabowskim.

Rafał Kalukin pisze o Robercie Biedroniu, który zamierza w końcu uruchomić swój polityczny projekt: czy to będzie nowa jakość na lewicy, czy tylko kolejna formacja, która ją rozdrobni?

Anna Dąbrowska i Ewa Siedlecka opisują losy pewnego sędziego, który w areszcie poddawany jest szykanom – jak twierdzą autorki – po to, aby dać odstraszający przykład innym sędziom i skłonić ich do posłuszeństwa.

Edyta Gietka była przez kilka dni pod nowo odsłoniętym pomnikiem smoleńskim i notowała rozmowy Polaków, jakie się tam odbywają.

Martyna Bunda rozmawia z Dorotą Próchniewicz, opiekującą się autystycznym dorosłym synem, która opowiada, co musi być zrobione i jaki system państwowej pomocy powinien powstać, aby realnie wesprzeć rodziców osób niepełnosprawnych.

Ewa Wilk natomiast pisze o polskim narodowym narcyzmie jako istotnej cesze zbiorowej, która wpływa na życie społeczne i polityczne poglądy.

I jeszcze: o tym, jak pracodawcy, poza pieniędzmi, zachęcają pracowników do zatrudnienia się w ich firmach; o likwidowaniu wielu połączeń autobusowych na prowincji, co odcina wiele miejscowości od świata; o nowych prognozach Klubu Rzymskiego; o seksie roślin; o tzw. patostreamerach, ludziach, którzy filmują swoje nietypowe zachowania i umieszczają te filmiki w internecie; oraz o starych i nowych osiągnięciach polskiego designu.

Jest w najnowszej POLITYCE jeszcze wiele innych artykułów i wywiadów, każdy znajdzie dla siebie interesującą propozycję.

Życzę miłej lektury!

Mariusz Janicki

Zastępca redaktora naczelnego