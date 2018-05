Grzegorz Rzeczkowski Za co oficer SKW dostał półtora miliona Milioner na służbie Jednemu z oficerów Służby Kontrwywiadu Wojskowego przyznano wynagrodzenie za lata, gdy w niej nie pracował. Chodzi o co najmniej 1,3 mln zł, czyli niemal tyle, ile wyniosły nagrody dla ministrów w 2017 r. Chodzi też o to, że to znajomy Antoniego Macierewicza.

Igor Morski/Polityka Dzięki zaliczeniu sześciu lat poza SKW do stażu, B. przekroczył barierę 15 lat pracy w służbach i zyskał prawa emerytalne. Były wysoki rangą oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego irytuje się: – To nie miało prawa się stać, bo jest to jawna kpina z prawa. Nie przypominam sobie przypadku nawet zbliżonego do tej sprawy. Chodzi o sprawę płk. Piotra B., 45-latka, który zawdzięcza swoją zaskakującą karierę w SKW Antoniemu Macierewiczowi i jego bliskiemu współpracownikowi Piotrowi Bączkowi, w latach 2015–18 szefowi tej służby. Według naszych informacji, potwierdzonych w wiarygodnych źródłach, B.

Były wysoki rangą oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego irytuje się: – To nie miało prawa się stać, bo jest to jawna kpina z prawa. Nie przypominam sobie przypadku nawet zbliżonego do tej sprawy. Chodzi o sprawę płk. Piotra B., 45-latka, który zawdzięcza swoją zaskakującą karierę w SKW Antoniemu Macierewiczowi i jego bliskiemu współpracownikowi Piotrowi Bączkowi, w latach 2015–18 szefowi tej służby. Według naszych informacji, potwierdzonych w wiarygodnych źródłach, B., oficer SKW i do niedawna jeden z menedżerów w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, miał dostać około 1,3 mln zł. To prawie tyle, ile premier Beata Szydło przyznała sobie i wszystkim swoim ministrom w formie nagród za 2017 r. (wyniosły one 1,5 mln zł). Z tą różnicą, że w przypadku nagród dla rządu naruszone zostały zasady przyzwoitości, a w przypadku wypłaty dla B. co najmniej nagięto prawo. O ile nie złamano, bo funkcjonariusz dostał pieniądze jako zaległe wynagrodzenie za lata, gdy w SKW nie pracował. Tajne na wynos Sprawa ma związek z jego służbą w SKW ponad 10 lat temu. B. – wówczas kapitan – w 2007 r. był zastępcą Agnieszki W., dyrektor Biura Ewidencji i Archiwum SKW, które m.in. odpowiadało za bezpieczeństwo wszystkich dokumentów operacyjnych, w tym teczek agentów zgromadzonych w siedzibie służby przy ulicy Oczki w Warszawie. Trafił tam z delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi. – Był szeregowym oficerem operacyjnym. Człowiek, jakich tysiące, który skończył studia i złożył podanie o przyjęcie do służby. Niczym specjalnym się nie wyróżniał – wspomina oficer, który zna Piotra B. W 2006 r., gdy Antoni Macierewicz tworzy SKW w miejsce zlikwidowanych Wojskowych Służb Informacyjnych, do nowej służby trafia m.in. Krzysztof K., naczelnik wydziału operacyjnego łódzkiego ABW. Ale nie sam. Ciągnie za sobą kolegów z Łodzi, w tym Piotra B. – To było dla nas duże zaskoczenie, że B. dostał stanowisko wiceszefa archiwum. On nigdy tego typu tematami się nie zajmował. Miał tyle wspólnego z archiwami, że co najwyżej zanosił tam akta spraw – opowiada nasz rozmówca z SKW. Wróćmy na chwilę do Agnieszki W. To z kolei osoba mocno oddana Macierewiczowi. Jak mówią ci, którzy ją znają, zrobi dla niego wszystko, bo tylko jemu zawdzięcza karierę w instytucjach państwowych. Jej wdzięczność sięga tak daleko, że gdy jesienią 2007 r. PiS stracił władzę, W. i B. zgodzili się na coś, co nie mieściło się w żadnych normach. Do ściśle tajnego pomieszczenia, w którym znajdował się system informatyczny SKW, tzw. EO-Baza (Baza Ewidencji Operacyjnej), funkcjonariusze SKW wnieśli komputer z dwoma twardymi dyskami. Tak rozpoczęło się trwające co najmniej dwa wieczory kopiowanie najbardziej tajnych danych z EO-Bazy. To nazwiska pracowników i tajnych współpracowników, listy osób typowanych jako podejrzewane o współpracę z obcymi służbami, kandydatów na agentów, a także sprawy, którymi SKW się interesowała. Co dokładnie skopiowano i po co – tego nie udało się ustalić. Gdy władzę obejmuje PO i do SKW wchodzą ludzie mianowani przez premiera Tuska, wobec osób odpowiedzialnych za kopiowanie danych i wynoszenie tajnych dokumentów wszczęte zostały postępowania dyscyplinarne. Ze służby musiała odejść Agnieszka W., której nowe kierownictwo SKW odebrało tzw. poświadczenie bezpieczeństwa, czyli certyfikat umożliwiający dostęp do informacji poufnych. Bez niego żaden funkcjonariusz służb nie może w nich pracować. Poświadczenie traci także B. Ponieważ pracował zbyt krótko – niecałe 15 lat – nie uzyskał uprawnień emerytalnych i musiał szukać pracy w cywilu. Tym bardziej że jego kolejne odwołania od decyzji były odrzucane – najpierw przez premiera, następnie przez sądy: wojewódzki i Naczelny Sąd Administracyjny. B. obok W. i trzech kolegów trafia pod lupę prokuratury, która postawiła im zarzuty działania na szkodę interesu publicznego, za co groziły nawet trzy lata więzienia. Piotr B. oprócz tego, że dopuścił do kopiowania tajnych danych z EO-Bazy, miał jeszcze bezpodstawnie zlecać innemu funkcjonariuszowi dokonywanie w nich tzw. sprawdzeń. A wszystko na prośbę ówczesnego szefa SKW Macierewicza. Gdy wydawało się, że akt oskarżenia trafi do sądu, śledczy postanowili umorzyć sprawę ze względu na „brak znamion przestępstwa”. SKW sama uznała, że nie poniosła większych szkód. A ściślej – tak zapewnił prokuratorów ówczesny zastępca szefa SKW, któremu podlegało biuro ewidencji i archiwum. Dlaczego to zrobił, można się tylko domyślać. Faktem jest, że miał być za co wdzięczny Antoniemu Macierewiczowi – za jego czasów został szefem placówki terenowej SKW w Poznaniu. Po zwolnieniu z SKW B. nie działa się krzywda – znalazł pracę, był też doradcą członka sejmowej komisji do spraw specsłużb, posła PiS Zbigniewa Wassermanna. Do 2015 r. nie ma jednak szans na powrót do SKW. Wszystko się zmieniło po wygranych przez PiS wyborach. B. natychmiast zameldował się w gmachu przy Oczki wraz z całym zaciągiem ludzi Macierewicza, w tym Agnieszką W. Jak wspominają świadkowie, od tej pory wokół B. zaczęły dziać się dziwne rzeczy. – Jego kolegom spieszyło się tak bardzo, że przyjęli go jako pracownika cywilnego, bo przyjęcie do służby funkcjonariusza trwa kilka tygodni – mówi jeden z naszych rozmówców. Na przełomie 2015 i 2016 r. wszystko było gotowe. Piotr B. zajął niezwykle ważne stanowiska – dyrektora biura pełnomocnika ochrony i bezpieczeństwa wewnętrznego oraz pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych SKW z pensją około 15 tys. zł brutto. To tzw. bezpieka, która odpowiada m.in. za tropienie przestępstw popełnianych przez funkcjonariuszy służby. Szybko awansuje – z kapitana do podpułkownika w ciągu pół roku. Robi się o nim głośno. Okazało się bowiem, że posiada jedynie poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez SKW, tymczasem – jak argumentował m.in. były minister obrony Tomasz Siemoniak w zapytaniach poselskich słanych do MON – ustawa o ochronie informacji niejawnych nakazuje, by osoby na tego typu stanowiskach w służbach, dla zachowania obiektywizmu, były sprawdzane przez inne służby. W tym przypadku przez ABW. Tak się jednak nie stało. Według Siemoniaka oznaczało to złamanie przepisów. „Czy brak przekazania postępowania sprawdzającego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wynikał z realnej obawy szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, iż Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego mogła w jego toku uzyskać informacje negatywnie rzutujące na dostęp pana P. B. do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą »ściśle tajne«, a tym samym postępowanie sprawdzające mogłoby zostać zakończone odmową wydania poświadczenia bezpieczeństwa?” – pytał były szef MON w liście do premier Szydło. Politycy PiS tym się w ogóle nie przejmowali. „Poświadczenia bezpieczeństwa organizacji międzynarodowych Pan P. B. uzyskał w czasie pełnienia funkcji pełnomocnika ds. ochrony, w wyniku postępowania przeprowadzonego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego” – odpisał ówczesny wiceszef MON Bartosz Kownacki. Jego stanowisko podtrzymał niedawno nowy wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. Tyle że nie o dostęp do tajemnic organizacji międzynarodowych chodziło, ale o poświadczenie zezwalające na dostęp do tajemnic państwa polskiego. Takiego nie wydało jednak ABW, tylko SKW. Oprócz starań o wyższe stanowisko niedługo po powrocie do SKW Piotr B. rozpoczął ofensywę, która miała doprowadzić do anulowania decyzji premiera o odebraniu poświadczenia bezpieczeństwa, która była podstawą zwolnienia go ze służby 10 lat temu. Nasi rozmówcy, którzy znają sprawę, opowiadają, że niedługo po powrocie do SKW B. wystąpił do Kancelarii Premiera o uznanie nieważności decyzji Donalda Tuska o pozbawieniu go poświadczenia bezpieczeństwa. Początkowo odbił się od ściany – urzędnicy stwierdzili, że ze względu na tzw. powagę rzeczy osądzonej, nic w sprawie zrobić nie można. – Badały ją przecież sądy, i to w dwóch instancjach, co powinno zakończyć sprawę. Urzędnik nie może podważać prawomocnych orzeczeń sądów – mówi osoba, która zna kulisy sprawy. Druga dodaje: – Ta procedura anulowania decyzji premiera do niczego mu nie była potrzebna, bo po tylu latach Piotr B. mógł dostać nowe poświadczenie. Chyba że chodziło o anulowanie jej skutków, także finansowych. Zwolniony na chwilę Dla „dobrej zmiany” nie ma rzeczy niemożliwych. Sprawa zaczęła się toczyć w KPRM „bez żadnego trybu”. Duży w tym udział miała pewna bardzo ważna osoba w Kancelarii Premiera, która poleciła urzędnikowi z departamentu bezpieczeństwa narodowego przygotować odpowiednią decyz

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.