DĄB. Co z obniżką uposażeń parlamentarzystów? Wakacjo legis

Piotr Frydecki/Wikipedia Obniżkę uposażeń dla parlamentarzystów prezes PiS ogłosił 5 kwietnia. Obniżka zacznie obowiązywać dopiero we wrześniu. PiS w ostatni piątek, jak powiedział Łukasz Piebiak, zastępca ministra Ziobry, „domknął system” i tak zaczęły się parlamentarne wakacje. Jeśli Senat przyjmie ustawę przyspieszającą przejęcie przez PiS Sądu Najwyższego, a takie jest polecenie z Nowogrodzkiej, to posłowie wrócą na Wiejską dopiero 11 września. Wynika z tego, że posłowie będą mieli aż 52 dni wakacji od Sejmu. W poprzedniej kadencji, kiedy rządziła koalicja PO-PSL, najdłuższe wakacje trwały 33 dni. Za ten sierpień bez pracy przy Wiejskiej dostaną pensje 10 020 zł brutto i nieopodatkowaną dietę 2505 zł, choć prezes PiS obniżkę uposażeń parlamentarzystów – o 20 proc.

