Senat zajmuje się ustawami sądowymi. A pod Senatem – protesty

W poniedziałek senacka komisja ustawodawcza bez poprawek przyjęła ustawy, które praktycznie umożliwią przejęcie Sądu Najwyższego przez partię rządzącą. Dziś ustawami będą zajmować się senatorzy w czasie obrad plenarnych. Piąta już „reforma” sądownictwa według środowisk prawniczych całkowicie uzależni sądownictwo od polityków. Zmiany mają m.in. umożliwić szybszy wybór nowego I Prezesa Sądu Najwyższego.

Przeciw zmianom protestują od piątku organizacje obywatelskie w Warszawie i kilkunastu miastach Polski. We wtorek po południu przed gmachem przy ul. Wiejskiej rozpocznie się protest organizowany przez opozycję i ruchy obywatelskie.

Rozpieprzają Cię, Polsko

O godz. 12 pod Senatem rozpoczęła się manifestacja pod hasłem „Rozpieprzają Cię, Polsko”, którą organizują inicjatywy takie jak Sędziowie, wspieramy Was czy Obywatelski Ruch Demokratyczny. „Liczymy też na refleksję senatorów PiS – pamiętajcie, suweren patrzy wam na ręce” – apelują organizatorzy.

Jedź pod Senat, Polsko!

Na wtorek od godziny 14 do 17 protestujący Ogólnopolski Strajk Kobiet zapowiedział kumulację obywatelskiego sprzeciwu. „Jedź pod Senat, Polsko! Przyjedź do Warszawy” – zachęcają aktywiści na stronie wydarzenia na Facebooku. „Wykrzycz z nami listę hańby, przypomnij senatorom, że władza minie, a wstyd zostanie. Niech ich uwiera nasz krzyk za oknem. Niech wiedzą, że znamy ich nazwiska, wiemy, skąd pochodzą, i nie zapomnimy. Że spisane będą czyny i rozmowy. Że czeka ich Trybunał Stanu. Że my nie odpuścimy”.

Łańcuch światła

Jeśli ustawa o prokuraturze (dewastująca Sąd Najwyższy) zostanie przegłosowana w Senacie, natychmiast trafi na biurko prezydenta Andrzeja Dudy.

Głowa państwa może podjąć decyzję już w czwartek 26 lipca. Dlatego wieczorem w godzinach 21–22.30 Akcja Demokracja organizuje kolejny „łańcuch światła”. „Rok temu w całej Polsce w łańcuchach światła brały udział setki tysięcy osób w kilkuset miejscowościach w całej Polsce! Wspólnie udało nam się przekonać Prezydenta do dwóch wet! Powtórzmy to! Jest cień szansy, a Andrzej Duda cały czas ma prawo weta. Nie pozwólmy, aby kolejny etap dewastacji wymiaru sprawiedliwości odbył się przy milczeniu społeczeństwa! Europa i świat muszą zobaczyć, że w Polsce nie ma zgody społecznej na działania partii rządzącej. To moment, w którym nie możemy pozwolić sobie na marazm. Jeśli my pozostaniemy bierni, Unia Europejska nie będzie miała dodatkowej motywacji, by przyspieszyć procedurę. Chodzi o skierowanie ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości przez Komisję Europejską. TSUE może zastosować środek w postaci zatrzymania działania ustawy, jak stało się w przypadku wycinki Puszczy Białowieskiej. Bez takiego wsparcia ustawy mogą przejść już w sierpniu” – przekonują organizatorzy czwartkowego protestu.

To jeszcze nie koniec

25, 26 i 27 lipca o godz. 8 rano Obywatele RP przy bocznym wejściu do Sądu Najwyższego będą apelować do sędziów, aby „nie poddawali się bezprawiu i zostali na swoich stanowiskach zgodnie z prawem i konstytucją”.

To ostatnia chwila, by protestować!

