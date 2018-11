Połowa niepodległości Wkurza nas, że chociaż wszyscy głosujemy, to wyniki wyborów w mediach komentują niemal wyłącznie mężczyźni.

Polska czci stulecie odzyskania niepodległości, a Polki cieszą się, że od stu lat mogą głosować. Poczta Polska też się cieszy, czego dowodem seria znaczków z wizerunkami osób, które przyczyniły się do zdobycia niepodległości. Jak w kiepskim dowcipie, grono ojców niepodległości dekoruje jedna matka – i to Boska. Poniekąd fuksem, jako Matka Boża Hetmanka Żołnierza Polskiego. Nie wiemy tylko, czy jedyna kobieta w tym zacnym gronie należała do PPS czy bliżej jej było do Dmowskiego? Matki Polki przewracają się w grobach. To one uczyły polskiego w czasach zaborów, chociaż mogły za to pojechać na Sybir. Wbijały do małych głów teksty patriotycznych wierszy i piosenek, choć każdy rodzic wie, jaka groźba kryje się w zdaniu „obyś cudze dzieci uczył”. Wysadzały przyszłych prezydentów i premierów na nocniki, uczyły ich pisać bez wysuwania języka, używać sztućców tak, żeby potem nie wybuchł skandal dyplomatyczny. A legionistki? Dziewczyny z Ochotniczej Legii Kobiet, organizacji powstałej w 1918 r. z działającej we Lwowie milicji kobiecej, brały udział w bitwie o miasto podczas wojny polsko-ukraińskiej. Walczyły też o Wilno w wojnie polsko-bolszewickiej. Nosiły mundury, bo udawały mężczyzn. Ci je demaskowali: „Jesteście przebraną kobietą”. Odpalały: „Sierżant to samo mówił o was”. I kto tu ma jaja? A Aleksandra Piłsudska, która przyczyniła się do tego, że połowa narodu polskiego wywalczyła sobie prawo do głosowania? Dzięki temu mieliśmy potem kobietę premiera, prezydentkę Warszawy, mamy prezydentkę Słupska, Łodzi. A noblistki, w tym jedna podwójna i to w „niekobiecej”, ścisłej dziedzinie, one też się nie liczą? Z całym szacunkiem dla Matki Boskiej, ale ona nawet się u nas nie urodziła. Wkurza nas, że chociaż wszyscy głosujemy, to wyniki wyborów w mediach komentują niemal wyłącznie mężczyźni. W przemówieniach, apelach w związku ze świętem odzyskania niepodległości – to samo. I ta chorobliwa tęsknota do wojen. Budowanie na nich tożsamości, przebieranie się za żołnierzy, kupowanie rakiet bez wyrzutni. Mieszanie do tego dzieci, vide pieśń „Warszawskie dzieci”, gdzie „za każdy kamień twój, Stolico, damy krew”. I chociaż tekst odnosi się również do wszystkich urodzonych w stolicy, to ma upiorny przekaz. Proponujemy piosenkę Maanamu: „nie wyobrażam sobie miły, abyś na wojnę kiedyś szedł”, bo „życia nie wolno tracić, miły, życie jest po to, by kochać się”. Kora na znaczku byłaby w sam raz. Tuż przed niedzielnym marszem, którego uczestnicy prężyli muskuły w uniesieniu oblanym testosteronem, Sylwia wróciła z Palestyny. Czyli z Izraela. Czyli z Palestyny… już na poziomie nazewnictwa są problemy. Wojna jest tam na wyciągnięcie ręki, choć od lat udaje się ją okiełzać. W słonecznym Tel Awiwie jej nie widać, ale im dalej w kraj, tym bardziej wieje grozą – mury, checkpointy, cierpienie w Strefie Gazy, obozy uchodźców, do których strzelają żołnierze. I codzienna, wzajemna nienawiść. Z tego powodu nie wpuszczono do kraju Susan Abulhawy, pisarki zaproszonej do udziału w festiwalu literackim Kalimat. Odesłano ją do Stanów z lotniska Ben Hur w Tel Awiwie. Za co? Ośmieliła się krytykować państwo izraelskie za jego politykę wobec Palestyny. Urodziła się po „złej stronie” kraju, dziś mieszka w Stanach, ma amerykańskie obywatelstwo. Zamiast wziąć udział w festiwalu literackim, przesiedziała dwadzieścia osiem godzin w zamknięciu na lotnisku, zanim wsadzono ją do samolotu z powrotem. Wystarczy przyjechać na wydarzenie kulturalne, aby po raz kolejny upewnić się, że nie ma kogoś takiego, jak Neutralny Po Prostu Piszący Pisarz. Od polityki nie ma ucieczki, nawet jeśli chodzi tylko o miejsce urodzenia, coś, na co człowiek nie ma wpływu. Po powrocie do Stanów Abulhawa napisała, że nie da się aresztować myśli. W czasie festiwalu Kalimat autorzy i autorki zastanawiali

