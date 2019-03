Jerzy Baczyński Przy-PISy Redaktora Naczelnego Pisonomia Niestety, mimo wciąż ogłaszanej moralnej klęski tzw. starej ekonomii pieniądze publiczne pochodzą albo z podatków, albo z pożyczek. I tyle.

Rząd miał i ma kłopot, jak wytłumaczyć ludziom, że nie można dać kilku miliardów złotych na podwyżki płac dla nauczycieli, a jednocześnie są pieniądze, nawet 40 mld zł, na sfinansowanie tzw. piątki Kaczyńskiego. Być może, dla uniknięcia strajku szkolnego, władza nawet by teraz nauczycielom ustąpiła, gdyby nie groźba ustawienia się w kolejce po podwyżki następnych grup zawodowych. Żeby jakoś wyplątać się ze sprzeczności „są pieniądze-nie ma pieniędzy”, premier w końcu postanowił odejść od dotychczasowej opowieści o „cudzie gospodarczym PiS”. Oświadczył, że wskutek realizacji wyborczych obietnic już w przyszłym roku deficyt budżetowy musi wzrosnąć nawet do 3 proc. PKB. „Z sercem na dłoni, daliśmy wszystko, co na ten moment jest możliwe” – mówił premier. Następnie inni politycy PiS pospieszyli z medialnymi komentarzami, że jeśli chodzi o planowane wydatki, to poza „piątką” nie ma już na co liczyć. Ten lekki powiew szczerości, publiczne przyznanie, że na spełnienie wyborczych obietnic trzeba będzie pożyczać pieniądze, mogła wywołać minister finansów Teresa Czerwińska, rzucając (podobno) papierami. Jeśli, jednakowoż, nie poda się do dymisji, będzie musiała zmontować i firmować karkołomny budżet na 2020 r., który – pechowo dla niej i dla rządu – trzeba przedstawić we wrześniu, tuż przed wyborami. Liczna grupa znanych ekonomistów, kolegów po fachu prof. Czerwińskiej, przygotowała list otwarty, w którym przestrzega rząd, aby nie szedł drogą „poważnej destabilizacji finansów publicznych”. Opowieści premiera Morawieckiego o tym, że obiecane 40 mld zł zostanie sfinansowane głównie z dalszego uszczelnienia poboru podatków, zostały potraktowane jako niepoważne. Główny ekonomista Credit Agricole Jakub Borowski oblicza, że potencjalne dochody z usprawnienia poboru VAT nie są już takie, jak były, i ograniczają się do ok. 7 mld zł. Podobnie, jako nierzetelne, ocenia się deklaracje premiera, że dzięki pobudzeniu koniunktury owe wydatki odegrają rolę impulsu rozwojowego, i w znacznej mierze wrócą do budżetu w postaci dochodów podatkowych. Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku, szacuje („Rz”), że budżet może „odzyskać” między 9 a 12 proc. pieniędzy wydanych na nową „piątkę” (4–5 mld). Ani premier, ani prezes nie wymyślili, choć tak to przedstawia telewizyjna propaganda, żadnego ekonomicznego perpetuum mobile. Przeciwnie. Wzrost konsumpcji, napędzany prostymi transferami socjalnymi, jest uważany w ekonomii za zwykły dopalacz: pobudza, może przynieść krótkotrwałą euforię, ale gospodarczy organizm zatruwa, usypia. Trwałe podstawy wzrostu, powtarzają ekonomiści, dają dopiero inwestycje, te zaś w państwie PiS nie rosną. Prof. Jan Czekaj z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zwrócił uwagę, że udział inwestycji w PKB spadł z nieco ponad 20 proc. w 2015 r. do 18 proc. (premier obiecywał 25 proc.). Wydatki na „piątkę” jeszcze bardziej możliwości inwestycyjne ograniczą. I plan Morawieckiego na zawsze pozostanie w kolorowych slajdach. Dość dramatyczne wyliczenia przedstawił (w „DGP”) były wiceminister finansów i były dyrektor w Międzynarodowym Funduszu Walutowym Ludwik Kotecki. Jego zdaniem nie ma możliwości sfinansowania „nowej piątki” bez naruszenia tzw. stabilizującej reguły wydatkowej. SRW, wprowadzona do polskiego prawa w 2013 r., jest uważana, nie tylko w świecie finansów, za „jedno z największych osiągnięć polskiej transformacji”. Nakłada ona bowiem na rządy ustawowe wędzidło: nakazuje dostosować wzrost wydatków sektora finansów publicznych do wzrostu PKB. Ponieważ nasze PKB ostatnio bardzo szybko rośnie, w 2020 r. moglibyśmy, zauważa Kotecki, zwiększyć wydatki aż o 44 mld zł; wystarczyłoby na spełnienie obietnic, ale niestety rząd jednocześnie zaplanował obniżkę wpływów (sam zerowy PIT dla młodych to koszt 13 mld) oraz wzrost sztywnych wydatków budżetu (na służbę zdrowia, obronę, naukę) o prawie 26 mld zł. Zatem, łącznie z „piątką”, PiS przekracza limit SRW o co najmniej 58 mld zł w 2020 r. – pisze Kotecki. Powinno to spowodować ograniczenie w budżecie pozostałych wydatków: na budowę dróg, na oświatę,

