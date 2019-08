Senackie listy opozycji: żeby nie było Kałuży

Opozycyjny plan minimum dojdzie do skutku – Koalicja Obywatelska, PSL, a także Lewica dogadały się i przynajmniej w wyborach do Senatu nie będą ze sobą konkurować. To o tyle istotne, że w wyborach do izby wyższej parlamentu obowiązują jednomandatowe okręgi wyborcze, a przy tak skrojonej ordynacji każdy głos ma znaczenie i jakiekolwiek podziały opozycyjnego elektoratu tylko służyłyby kandydatowi PiS. Takiego ryzyka uda się jednak uniknąć. Sto miejsc na senackich listach zostało podzielonych pomiędzy kandydatów KO, samorządowców oraz przedstawicieli ludowców i Lewicy, którzy w kończącej kadencję izbie nie mieli reprezentantów – wyjątkiem był senator Jan Filip Libicki, który pod koniec ubiegłego roku przeszedł do PSL.