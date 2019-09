Co w nowym numerze „Polityki”

Czy wystawienie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jako kandydatki na premiera Koalicji Obywatelskiej pomoże tej formacji w poprawieniu wyniku sondażowego i wyborczego?

A może chodzi tylko o to, aby Grzegorz Schetyna miał się z kim podzielić odpowiedzialnością za porażkę KO? W najnowszej „Polityce” piszemy o kulisach powstawania „projektu Kidawa-Błońska” oraz o nadziejach i niepokojach, jakie ta personalna decyzja budzi w Platformie i jej sojusznikach. Polecam cotygodniowe „Przypisy” Jerzego Baczyńskiego pt. „Na tak, na nie” oraz artykuł Malwiny Dziedzic – „Naznaczona”. W uzupełnieniu warto sięgnąć do interesującej opowieści historycznej pióra prof. Tomasza Nałęcza, w której kreśli on sylwetki dwóch przodków Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wybitnych postaci II RP: prezydenta Wojciechowskiego i premiera Grabskiego. Zachęcam do lektury tych tekstów.

Co jeszcze w najnowszym wydaniu „Polityki”?