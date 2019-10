Arcybiskup Marek Jędraszewski jest ambitny. Długo czekał na swój czas. Tym trudniej przełknąć mu porażkę i przyznać się do błędów.

W korytarzach krakowskiej kurii krąży plotka, że zwolnienie trzech „niezamężnych” kobiet z biura prasowego kurii było nerwową reakcją abp. Marka Jędraszewskiego na to, że nie dostał nominacji kardynalskiej. – Nie wiem, czy to prawda, ale jeśli była to reakcja emocjonalna, to trzeba przyznać – wyjątkowo niemądra. Było wiadomo, że po takim komunikacie rozpęta się burza – mówi prof. Tomasz Polak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, współtwórca Pracowni Pytań Granicznych.