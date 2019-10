Do godz. 12 zagłosowało 18,14 proc. uprawnionych – podała na konferencji prasowej o godz. 13:30 Państwowa Komisja Wyborcza. To dane ze wszystkich lokali wyborczych.

W USA zarejestrowało się łącznie ok. 32 tys. wyborców. To o 5 tys. więcej niż w wyborach parlamentarnych w 2015 r. Powołano również więcej komisji wyborczych, najwięcej na terenie okręgu Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku – 16, czyli o siedem więcej niż w wyborach w 2015 r.

O 6 rano polskiego czasu zamknięte zostały ostatnie lokale wyborcze w USA – na zachodzie kraju. Do 3 nad ranem polskiego czasu głosować mogła Polonia we wschodnich stanach, m.in. w Nowym Jorku, New Jersey, Connecticut i Massachusetts.

Przewodniczący PKW przypomniał także najważniejsze dane dotyczące frekwencji w wyborach parlamentarnych w Polsce. Po roku 1989 najwyższą frekwencję zanotowano w październiku 2007 r., kiedy do urn poszło 53,88 proc. uprawnionych. We wrześniu 1993 r. frekwencja wyniosła z kolei 52,08 proc. – to drugi wynik w tej klasyfikacji. W październiku 2015 r. zagłosowało 50,92 proc. uprawnionych.

Wiesław Kozielewicz, przewodniczący PKW, poinformował na konferencji prasowej, że w całym kraju do godz. 6 rano w niedzielę odnotowano 64 incydenty związane z naruszeniem ciszy wyborczej. Najwięcej – w Białymstoku (15) i Szczecinie (10). Według danych Komendy Głównej Policji dotyczyły one przede wszystkim niszczenia i usuwania ogłoszeń wyborczych.

Polacy biorą dziś udział w wyborach parlamentarnych – wybierają 460 posłów oraz 100 senatorów do Sejmu i Senatu. Lokale wyborcze zamkną się o godz. 21:00, do tego czasu wciąż obowiązuje cisza wyborcza. Zapraszamy do czytania relacji.

Polacy wybierają Sejm i Senat

13 października 2019 r. Polacy wybierają skład parlamentu na kolejne cztery lata. W przypadku wyborów do Sejmu do zdobycia jest 460 miejsc w 41 wielomandatowych okręgach wyborczych, w przypadku Senatu – 100 miejsc w 100 okręgach jednomandatowych. Głosujemy od godz. 7 do 21. W lokalach wyborczych każdy uprawniony do tego obywatel otrzyma dwie karty do głosowania. Zasada do zapamiętania jest prosta: jedna karta to jeden głos (wybieramy jedno nazwisko kandydata na posła oraz jedno nazwisko kandydata na senatora). Wstępne wyniki exit polls będą znane chwilę po godz. 21.

We wszystkich okręgach listy zarejestrowało pięć komitetów wyborczych. Pod numerem 1 znajdziemy kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego (na liście są także kandydaci Kukiz ′15), pod numerem 2 – Prawa i Sprawiedliwości, pod numerem 3 – Sojuszu Lewicy Demokratycznej (z kandydatami partii Wiosna i Razem), pod numerem 4 – Konfederacji Wolność i Niepodległość, pod numerem 5 – Koalicji Obywatelskiej (z kandydatami Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej i Zielonych). W niektórych okręgach będą do wyboru także mniejsze komitety.

Frekwencja i cisza wyborcza

Państwowa Komisja Wyborcza w ciągu dnia będzie aktualizować dane o frekwencji. Udział w wyborach w ostatnich badaniach CBOS zadeklarowało 72 proc. Polaków. Gdyby wynik okazał się zbliżony, byłby to rekord w przypadku wyborów parlamentarnych. Przypomnijmy: poprzednio, w 2015 r., frekwencja wyniosła 50,92 proc. Najwyższą frekwencję – 62,7 proc. – odnotowano w 1989 r.

Jako pierwsza zaczęła głosować Polonia w Stanach Zjednoczonych. W wyborach weźmie udział najpewniej ok. 32 tys. Polaków przebywających za oceanem, bo tyle się zarejestrowało. Najwięcej chce głosować w Nowym Jorku (blisko 13,5 tys. osób). Administracja przygotowała dla naszych rodaków 48 lokali wyborczych w 23 stanach.

Cisza wyborcza obowiązuje do zamknięcia lokali w niedzielę 13 października o godz. 21. Kodeks wyborczy zakazuje w tym czasie agitacji (w lokalach i poza nimi) oraz publikacji sondaży. W przedwyborczą sobotę doszło do kilkudziesięciu incydentów naruszających prawo wyborcze (dotyczyły głównie agitacji) oraz kodeks wykroczeń (przypadki uszkadzania i kradzieży materiałów wyborczych). Za naruszanie ciszy wyborczej grożą grzywny – policja nałożyła już pierwsze mandaty. Prawo nie ustala ich wysokości.

Sejm i Senat, różne okręgi

Wybory do Sejmu odbywają się w systemie proporcjonalnym, do Senatu zaś – w systemie większościowym. Mandaty poselskie dzielą między siebie komitety wyborcze, które otrzymały najwięcej głosów i przekroczyły 5-proc. próg wyborczy (w przypadku koalicji próg ten wynosi 8 proc.). W każdym z 41 okręgów wyborczych Polacy wybiorą od siedmiu do 20 swoich reprezentantów w Sejmie – liczba mandatów zależy od liczby ludności, a ich podziału dokonuje się później za pomocą metody d′Hondta.

Największym okręgiem w Polsce jest Warszawa (20 mandatów), najmniejszym – Częstochowa (7). Wybory ostatecznie wygrywa ten komitet, który w sumie otrzymał najwięcej mandatów.