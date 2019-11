PiS zmienił regulamin Senatu i żałuje. Głosowanie nad marszałkiem będzie jawne

Pierwszy raz od 30 lat senatorowie wybiorą marszałka w jawnym głosowaniu. PiS dziś żałuje, że przeforsował tę zmianę. Koalicja Obywatelska, choć była jej przeciwna, cieszy się – wierzy, że to jej pomoże utrzymać większość w izbie wyższej.

Dziś o godz. 16 odbędzie się pierwsze posiedzenie Senatu. Opozycja ma tu kruchą większość i wszystko wskazuje na to, że będzie miała także swojego marszałka. Tomasz Grodzki, który został wytypowany na to stanowisko przez Koalicję Obywatelską, PSL i Lewicę, stwierdził, że „spokojny będzie dopiero po głosowaniach”.

Choć na stronie internetowej jest napisane, że „Senat wybiera marszałka spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 10 senatorów, w głosowaniu tajnym, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów”, to nie są to informacje aktualne.

Pierwszy raz od 30 lat głosowanie w sprawie wyboru marszałka Senatu i jego zastępców będzie jawne. Wielu w PiS jest przekonanych, że gdyby było tajne, to partii udałoby się zdobyć potrzebną do przeforsowania marszałka większość. Chodzi po prostu o przekupienie jakiegoś kandydata. – Sami sobie jesteśmy winni, trzeba było przy sprawie Koguta nie zmieniać regulaminu albo zmienić go tak, aby marszałka można było wybrać w tajnym głosowaniu – słyszymy od posła PiS. Z drugiej strony opozycja, która głosowała przeciwko zniesieniu tajności, dziś jest z takiego obrotu spraw zadowolona. – W jawnym głosowaniu trudniej się wyłamać. To nam pomoże utrzymać większość – słyszymy od posła KO. Wychodzi na to, że ci, którzy chcieli jawności, dziś na niej stracą, a ci, którzy chcieli utrzymania tajności, cieszą się, że została zniesiona.

Głosowania na papierze

Głosowanie odbędzie się w bardzo tradycyjny sposób, bo senackie maszynki nie pozwalają na elektroniczny wybór spośród dwóch kandydatów. Każdy senator dostanie kartkę z wydrukowanymi nazwiskami: Tomasz Grodzki, Stanisław Karczewski. Ręcznie wskażą jedno nazwisko i wrzucą kartkę do specjalnej urny. Pierwszy raz na kartce będzie też wydrukowane nazwisko senatora, który oddaje głos. W ten sposób zniesiona będzie tajność. Po wyjęciu głosów z urny zostanie ogłoszone, który senator zagłosował na którego kandydata.

Tajność głosowania w kwestiach personalnych, to był senacki obyczaj i przepis regulaminowy wprowadzony przez przedstawicieli „Solidarności”. Nawiązywali w ten sposób do rozwiązań stosowanych w związku zawodowym.

Zmiana regulaminu po sprawie Koguta

Cała sprawa jawnego głosowania w Sejmie w sprawach personalnych nabrała wymiaru politycznego, kiedy kilkunastu senatorów PiS wbrew instrukcji prezesa Kaczyńskiego w tajnym głosowaniu w styczniu 2018 r. opowiedziało się przeciwko aresztowaniu partyjnego kolegi Stanisława Koguta. W dyscyplinującym liście Kaczyński napisał do nich, że głosując w taki sposób, niczym nie różnią się od PO. Kilka dni później Senat, na wniosek marszałka Karczewskiego, w nocnym trybie, zmienił zapisany w regulaminie Senatu prawie 30 lat temu zwyczaj, że w sprawach personalnych głosowania są tajne. I choć wnioskodawcy próbowali wmówić wszystkim, że tajne głosowanie to anachroniczny zapis, senator Aleksander Bobko (związany wtedy z PiS) na komisji regulaminowej wyłożył karty na stół: „Nie ma co udawać, że zmiana jest wynikiem jakiegoś głębszego przemyślenia, że któryś z zapisów regulaminu jest anachroniczny i trzeba go uaktualniać. Tu działamy pod presją określonych wydarzeń politycznych, to jest dyskomfortowe i tak być nie powinno”.

Senator Słoń (PiS) przekonywał, że „wiele tych zapisów nie wytrzymuje próby czasu, tamte rozwiązania zostały wprowadzone u początków wolnego Senatu”. Przede wszystkim nie wytrzymały próby rządów PiS i prezesa partii, który bardzo się irytował po tym, jak dzięki tajnemu głosowaniu senatorowie zerwali się z jego krótkiej smyczy.

Ilu będzie wicemarszałków

W jawnym głosowaniu wszyscy senatorowie PiS podnieśli wtedy ręce za zniesieniem tajności głosowań w sprawach personalnych. Co ciekawe, do Senatu nie wpłynął kolejny wniosek prokuratury o areszt dla Koguta. Wychodzi więc na to, że PiS na zmianie regulaminu nie zyskał – Kogut nie został aresztowany (w ostatnich wyborach startował jako kandydat niezależny, ale nie dostał się do Sejmu), a teraz jeszcze w ocenie polityków PiS stracił – bo w jawnym głosowaniu nad wyborem marszałka, nikt z KO się nie wyłamie.

W Senacie jest czterech wicemarszałków, będą to, po jednym przedstawicielu – PiS Stanisław Karczewski, KO – Bogdan Boruszewicz, Lewicy Morawska-Stanecka i PSL. PiS chce mieć dwóch wicemarszałków. Aby dodać kolejnego wicemarszałka, należałoby zmienić regulamin, ale też rozwiązać kilka kwestii praktycznych (np. przygotowanie gabinetu). „Na obecnym etapie byłbym temu niechętny” – przyznał, we wtorek rano w TOK FM, Tomasz Grodzki.

