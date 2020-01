Prof. Adam Daniel Rotfeld o imperialnej strategii Putina, skomplikowanych stosunkach rosyjsko-polskich i ciążącej na nich wielowiekowej historii.

JACEK ŻAKOWSKI: – W co gra Putin?

ADAM DANIEL ROTFELD: – W dużą grę.

To nie jest doraźne?

Nie. To nie przypadek. To nie emocjonalna reakcja. Nie jest to taktyczne przygotowanie do żadnego zdarzenia.

Zatem strategia?

Sięgająca XVII w., od kiedy Polska zaczęła być postrzegana jako ważny element zachodniego zagrożenia dla Rosji.

Dalszy ciąg kampanii, której ostatnia faza zaczęła się w 2007 r.