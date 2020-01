Okiem byłego pilota. Czy MiG-29 znowu mają kłopoty?

Jeden z polskich portali doniósł w dramatycznym artykule „o serii awarii po wznowieniu lotów” na MiG-29. Najważniejsze zaś doniesienie brzmi: od myśliwca oderwał się spadochron. Dziennikarze potrafią człowieka rozweselić.

Ten spadochron ważący 20 kg jest jak pocisk – napisano w artykule. I spadł na teren cywilny. Nie żartuję, tak napisano. Ów spadochron mógł narobić tak straszliwych szkód, że aż strach pomyśleć. Ale na razie nie można go znaleźć. Przepadł bez wieści.

Zacznijmy od tego spadochronu. Wszystkie polskie samoloty bojowe używają ich do skrócenia dobiegu przy lądowaniu. To dobry sposób, bo przy prędkości ponad 250 km/godz. wypuszczenie kawałka materiału o powierzchni kilku metrów kwadratowych istotnie szybko wyhamowuje samolot do prędkości poniżej 100 km/godz. Później staje się już mało efektywny, ale za to hamulce kół tak się nie męczą, bo przecież od głupiej setki to już wszystko można wyhamować, nawet samolot ważący tyle, co średnia ciężarówka.

Cały spadochron to kilka metrów kwadratowych solidnego materiału, najczęściej z dakronu czy jakiejś pochodnej nylonu. Do tego linki, odpowiednio mocne. Jedynym groźnym elementem jest metalowa klamra ważąca około kilograma, znajdująca się na końcu liny, do której schodzą się linki czaszy, a służąca do połączenia spadochronu z samolotem.

Czytaj także: Pilot MiG-29 przeżył katastrofę myśliwca pod Warszawą

Spadochron jak jesienny liść

Zakładając spadochron, technik najpierw zapina tę klamrę na zaczepie wewnątrz pojemnika w samolocie, a dopiero potem wciska do tej osłony resztę. Na końcu umieszcza pilocik ze sprężynkami przypominający małą parasolkę i zamyka osłonę pojemnika. Kiedy przy lądowaniu pilot naciska przycisk wypuszczenia spadochronu, sprężyny otwierają z tyłu pojemnik, a ściśnięty „pilocik”, czyli ta sprężynująca parasolka, wyskakuje, łapie powietrze i po napełnieniu się wyciąga główną czaszę spadochronu. Ta rozwija się z głośnym klapnięciem i zaczyna mocno hamować. Jeśli pilot nie zablokuje pasów fotela albo się choć dobrze nie zaprze, to mu nos i czoło leci prosto na celownik nad tablicą przyrządów.

Czy to może w powietrzu wypaść? W żadnym razie, no bo jak? Musi się otworzyć tylna pokrywa pojemnika, a wówczas wyskakuje sprężynujący pilocik i wyciąga czaszę, która się otwiera. Co się wówczas dzieje? Widziałem coś takiego na własne oczy, więc wiem. Lina łącząca samolot z czaszą urywa się, nie wytrzymując potężnego naporu powietrza i spadochron spada na ziemię jak jesienny liść. Właśnie, jak liść. Jakby ktoś wyrzucił kawał szmaty z linkami, która obracając się w powietrzu, podwiewana wiatrem, spada sobie powoli na ziemię. Nie żaden pocisk. A metalowa klamra zostaje w samolocie, wciąż zapięta na zamek… Ogólnie nic groźnego. Bo w całości spadochron nie ma możliwości wypaść, jest zbyt ciasno wciśnięty w pojemnik. Może wylecieć tylko wtedy, gdy go pilocik wyciągnie, a pilocik ciągnie za czaszę, która się otwiera… I kółko się zamyka. Tak czy siak, ciężka klamra zostaje w samolocie, a na ziemię spada kawał materiału i trochę linek. Jakby to coś wkręciło się rowerzyście w łańcuch, to faktycznie mógłby sobie nabić guza.

Najczęstszą (i jedyną mi znaną) przyczyną wypadnięcia spadochronu w powietrzu jest błąd pilota. Chodzi o przypadkowe naciśnięcie przycisku wypuszczenia spadochronu w czasie lotu. Widziałem, jak zrobił to mój kolega na Su-22 nad poligonem Nadarzyce. Miał odpalić flary-pułapki, mylące rakiety na podczerwień, tak by zademonstrować ich działanie kilku oficerom wojsk lądowych. Stoją sobie ci oficerowie na wieży kierownika lotów na poligonie i gapią się przez lornetki na samolot. Jednak Zbyszek pomylił dwa przyciski, niefortunnie znajdujące się blisko siebie na lewej burcie kabiny. Zamiast flar poleciał spadochron, pomarańczowa czasza wypełniła się błyskawicznie i natychmiast urwała, powoli opadając na ziemię z girlandami ledwo widocznych linek. Nasi goście pokiwali głowami – ciekawe macie te zakłócenia, ciekawe. Wstyd nam było jak cholera.

Czytaj także: Tak złej sytuacji w lotnictwie wojskowym nie było nigdy

Awaria prądnicy – bussines as usual

Inny opisany przypadek – wyjście prądnicy z pracy. No i co się dzieje? Nic. Nawet na moim Su-22M4 były dwie prądnice GS-12T, jak jedna wyszła z pracy, niewiele się działo. Samolot miał szyny energetyczne tak połączone z prądnicami i akumulatorem, że po awarii jednej prądnicy automatycznie wyłączało się kilka mało ważnych urządzeń i w zasadzie można było kontynuować lot, chyba że akurat zadanie przewidywało użycie jakiegoś niedziałającego w danym momencie urządzenia.

Jedynej w życiu awarii prądnicy doświadczyłem jako młody podchorąży, lecąc na starszym od siebie Lim-2, gdzie prądnica była jedna. Akumulator wyładował się już na kołowaniu przed startem, który miałem wykonać w szyku z moim instruktorem, lecącym na drugim Lim-2. Zdziwiłem się trochę, że wystartował bez zgody kierownika lotów, ale co tam, trzymam szyk. Nie wiedziałem, że moje radio jest głuche, bo na samolocie nie ma już nawet pół ampera prądu. Przekonałem się o tym, chcąc schować podwozie, które ani drgnęło. Nie zadziałały elektrozawory instalacji hydraulicznej. I dobrze, bo jak bym je schował, to już bym później nie wypuścił. Jak się zorientowałem, że nie ma prądu, to wykonałem krąg nad lotniskiem, rozejrzałem się trwożliwie przed lądowaniem, czy kogoś innego też nie ma na podejściu i wylądowałem, ku zdziwieniu mojego instruktora, który leciał przy mnie i obserwował, co robię, zastanawiając się, co się dzieje. W sumie fajna przygoda. Wieczorem przy piwku z kolegami miałem o czym opowiadać, prężąc się dumnie jak kot i stając się jednodniowym bohaterem.

Na MiG-29 taka przygoda nie jest możliwa. Nie dość, że prądnice też są dwie, to jeszcze są zamontowane na dwóch różnych silnikach. I w ogóle nic się specjalnego nie dzieje. Zapali tylko żółta lampka ostrzegawcza GEN 1 czy GEN 2 i tyle. Czasem można dokończyć lot, ale tak na wszelki wypadek lepiej wrócić, zameldować przez radio, co się dzieje, i wylądować. Za takie coś to u nas nawet długopisu z logiem jednostki nie dawali.

Czytaj także: Pilot polskiego myśliwca o kulisach swojej pracy

Wszystko się sypie

Samoloty mają to do siebie, że całkiem często coś się na nich psuje. Na maszynach pasażerskich mają nawet taką listę „krytycznego wyposażenia”, na której wylicza się, co może być popsute, żeby w danej sytuacji i w określonych warunkach wykonać lot z pasażerami. Jecie sobie państwo lunch podany przez czarująco uśmiechniętą stewardessę i nie wiecie, że w waszym samolocie jeden z dwóch radiokompasów nie działa… Albo co innego, bez czego w zasadzie można się obejść, choć lepiej mieć to sprawne, tak na wszelki wypadek.

W czasach, kiedy jako młody, gniewny i troszkę szalony człowiek latałem na Su-22, ciągle coś wychodziło z pracy. A to pompa paliwowa nie przepompowała paliwa ze zbiornika do zbiornika. Fajną miała nazwę po rosyjsku – pierekacznyj nassos, i jak mi zapaliła lampka ostrzegawcza „pierekaczka”, to omal nie parsknąłem śmiechem. Jak się ma niespełna 30 lat, to człowiek się ze wszystkiego śmieje, chociaż trzeba przerwać lot i wracać na lotnisko, bo paliwa będzie ciut mało. I tak w kółko, a to system bliskiej nawigacji wyszedł z pracy, a to przetwornica elektryczna wyszła z pracy, albo sierżant z magazynu wyszedł z pracy przez dziurę w płocie, grubo przed 15:30. Kto by się tym przejmował?

Czytaj także: Nadlatują samoloty dla polskiego wojska

Staranny jak człowiek

Główną przyczyną całego tego zamieszania nie są stare samoloty. Dziś myśliwskie maszyny bojowe są tak wściekle drogie, że zawsze będziemy latać na nowych i na starych. Żadnego państwa na świecie nie stać, żeby mieć same nowe. Nawet w USA trzydziestoletnie myśliwce wcale nie są rzadkością. Czy to powoduje, że są niebezpieczne? Nie, bo obsługuje się je z wielką starannością, naprawia się każdą niesprawność, a piloci podchodzą do tych samolotów z szacunkiem.

U mnie w jednostce właśnie tak było. Technicy stawali na głowie, a o jakimkolwiek zaniedbaniu mowy nie było. Wszystko starannie sprawdzali, niesprawne elementy wymieniali albo naprawiali, potem się upewniali, czy działa. Całości doglądał dowódca klucza technicznego, a sprawdzał ich osobiście starszy inżynier eskadry. Pracowali jak mrówki, byli niezmordowani, spędzali w pracy długie godziny. Ale byliśmy im wdzięczni, bo psuć, to się psuło, ale tylko to, co musiało. A reszta działała, do krytycznych awarii nie dochodziło.

To ludzie decydują. Ludzie kompetentni, poważni, pracowici, staranni. Jeśli ktoś nie jest taki, to niech się trzyma z dala od lotnictwa. Tacy właśnie pasjonaci, zaangażowani i odpowiedzialni, pracują u nas na F-16. I na Su-22 też, maszyny te są starsze od MiG-29, ale jakoś o nich nie słychać. Podejrzewam, że personel techniczny przy MiG-29 też robi, co może. Ale jeśli zakłady remontowe podsyłają im buble, to jest ciężko. Po tym, jak samoloty stały i nie latały, też różne niesprawności wyłażą w pierwszych lotach. Jeśli ludzie będą rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, to i ta sytuacja się unormuje.

Awarii się nie uniknie. Zawsze będą, samolot to samolot. Na wojnie wróg nie będzie się z nami cackał. Trzeba będzie wracać na paskudnie postrzelanym samolocie i lądować z duszą na ramieniu. Nie można się nastawiać, że się bezpiecznie dotrwa do emerytury.

Zawód pilota do bezpiecznych nie należy. Jak ktoś chce dożyć późnej starości, to lepiej niech zostanie agentem ubezpieczeniowym albo specjalistą od PR.