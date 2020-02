Siostrzeniec premiera wypisał się z PiS. Ma dość propagandy TVP

Siostra Mateusza Morawieckiego Anna do PiS zapisała się 14 lat temu (dekadę wcześniej niż premier), a jej 17-letni syn zdążył się już z partii wypisać. Franek organizuje protest przeciwko propagandzie TVP.

„Gdy włączałem TVP i słyszałem po raz kolejny, jaki to PiS jest wspaniały, a opozycja jaka zła, to zrozumiałem, że trzeba coś z tym zrobić” – mówi 17-letni Franek Broda, siostrzeniec premiera Morawieckiego. W najbliższą sobotę pod pręgierzem na wrocławskim rynku organizuje protest przeciwko propagandzie w państwowej telewizji.

„Stańmy w obronie demokracji. Pokażmy, że nie zgadzamy się na to, aby telewizja publiczna, która jest opłacana za pieniądze obywateli, była tubą propagandową partii rządzącej” – wzywa Franciszek. Był w młodzieżówce PiS, ale jak tłumaczy: „obserwując to, co się dzieje w kraju w ostatnich miesiącach, postanowiłem z niej wystąpić”. W rozmowie z Onetem opowiadał, że koledzy z młodzieżówki „nie mieli problemu z tym, że jestem homoseksualny. Nie jestem osobą, która się chce tym chwalić, ale nie mam zamiaru się tego wstydzić”.

Siostrzeniec premiera krytykuje PiS

Nastolatek ma poza tym plan polityczny: „zmienić postrzeganie ludzi na politykę, a także stworzyć Polskę, która jest dla każdego”. W podsumowaniu roku w grudniu napisał na Facebooku: „PiS w 2019 roku zdecydowanie poległ. Manipulacje TVP nie ustają, a Jacek Kurski dalej grzeje stołek. Liczy się tylko przekazanie propagandy. Nominacje do TK są kiepskim żartem, to przykre, że partia deklarująca się jako antykomunistyczna umieszcza w nim komunistycznego prokuratora stanu wojennego Piotrowicza. Afera związana z Banasiem, farmy trolli, anulowanie przez marszałek Witek głosowania, gdy PiS-owi nie odpowiadała frekwencja, samoloty Kuchcińskiego...”.

W rozmowie z portalem „Gazety Wrocławskiej” Broda wyznał: „Ani wujek, ani mama nie skomentowali tego, co robię, ani nie odnieśli się jeszcze do mojego apelu i moich komentarzy w internecie”.

Anna Morawiecka, matka Franka

Mamą Franka jest Anna Morawiecka, najstarsza z czwórki rodzeństwa. Kiedy miała 17 lat, wyjechała do Londynu, po roku wróciła zrobić maturę, a kiedy nie dostała się na anglistykę, wyprowadziła się z domu. Gdy skończyła 23 lata, została zaprzysiężona w stworzonej przez jej ojca Solidarności Walczącej. Nie została aresztowana. „Miałam dużo szczęścia albo wydawało im się, że cenniejsza jestem poza. Siedziała moja siostra Marta”. Trzy lata po wybuchu stanu wojennego Anna urodziła pierwsze dziecko, potem drugie. Współpracowała z Radiem Wolna Europa i z biurem interwencji prawnej Romaszewskich we Wrocławiu. Twierdzi, że jej pierwszy mąż z trudem akceptował i rozumiał jej zaangażowanie.

Kiedy w 2018 r. startowała na burmistrzynię Obornik Śląskich z poparciem PiS (przegrała w pierwszej turze), w ulotce wyborczej napisała: „matka piątki dzieci, rozwiedziona”. Z drugim mężem Jarosławem Brodą jest od ponad 30 lat. Mają troje dzieci, w tym Franka. – Dla mnie najważniejszy jest ślub kościelny, a tego nie możemy już zawrzeć, a ślub cywilny nie ma dla mnie żadnego znaczenia – tłumaczy Anna.

Wśród zarzutów, które Franek ma do PiS, jest i taki: „Związki partnerskie dalej nie zostały zaakceptowane przez obecny rząd, co nie daje możliwości swobodnego funkcjonowania w związku osób, które się po prostu, po ludzku kochają. Nie została też dopisana do przestępstw z nienawiści homofobia”.

Anna Morawiecka poznała Jarosława Brodę na strajku we wrocławskiej zajezdni. Jest legendą tamtejszej opozycji, redagował m.in. „Solidarność Dolnośląską”. W czerwcu po ponad 15 latach zrezygnował z funkcji dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w tym mieście. Sukcesy Brody to m.in. idea, aby Wrocław stał się Europejską Stolicą Kultury. Zdaniem jego znajomych odszedł z ratusza ze względów politycznych – nie chciał współpracować z prezydentem, który na wybory samorządowe zawiązał koalicję z SLD. – Mówił, że nie po to tyle lat walczył z komuną, żeby dziś z postkomunistami się bratać – słyszymy. Ostatecznie Broda został zastępcą redaktora naczelnego Polskiego Radia Wrocław ds. programowych, co też niektórzy czytają jako decyzję polityczną. Według informacji „Gazety Wyborczej” radio było uważane za zbyt pluralistyczne, za mało uwagi poświęcające „sukcesom dobrej zmiany”.

Anna z Frankiem i mężem mieszkają w słynnej Kornelówce w Golędzinowie. To dom postawiony na początku lat 70. przez Kornela Morawieckiego, spalony doszczętnie w 1993 r. i odbudowany przez syna Mateusza. W tym symbolicznym miejscu dla Morawieckich wyrósł więc buntownik, który jako jedyny z rodziny postawił się publicznie premierowi i jego partii.

