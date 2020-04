7 zgonów, 184 nowe zakażenia w Polsce. Dramatyczna sytuacja w domach opieki

W sobotę rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci kolejnych siedmiu osób z powodu koronawirusa i o 184 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia.

Od 4 marca, kiedy poinformowano o pierwszym przypadku zakażenia, obecność koronawirusa potwierdzono do tej pory u 8563 osób, z których 339 zmarło. Obecnie w związku z koronawirusem w polskich szpitalach przebywa ponad 2,7 tys. osób, ponad 118 tys. objętych jest kwarantanną, a 25 tys. nadzorem sanitarno-epidemiologicznym. Do tej pory wyzdrowiało 981 chorych.

Dramatyczna sytuacja w polskich domach pomocy społecznej w związku z licznymi przypadkami zakażeń i brakiem personelu panuje m.in. w przy ul. Bobrowieckiej w Warszawie, w Drzewicy (woj. łódzkie), Psarach (woj. wielkopolskie) i w Jakubowicach (woj. opolskie). W Kaliszu wycieńczeni pracą po kilkanaście godzin dziennie pracownicy, którzy od tygodnia przebywali na terenie DPS, informowali, że w ich placówce sytuacja jest tragiczna, brakuje personelu. W kaliskim DPS wykryto 47 przypadków zakażeń wśród pensjonariuszy i pracowników. Od 5 do 17 kwietnia zmarło tu siedem osób, z czego pięciu pensjonariuszy przed wykonaniem testu na obecność koronawirusa. W piątek DPS opuściła jedyna pielęgniarka, która ma uprawnienia do podawania leków, a na teren weszło pięć sióstr zakonnych. Dotychczas 160 pensjonariuszami zajmowało się 30 osób personelu. DPS w Kaliszu jest zamknięty od ponad tygodnia, a sanepid przedłużył właśnie kwarantannę do 30 kwietnia. W piątek wieczorem Wojska Obrony Terytorialnej przetransportowały 28 zakażonych koronawirusem pensjonariuszy z Kalisza do szpitala zakaźnego w Poznaniu.

Nowe laboratorium Lublinie do testów na obecność koronawirusa

Będą nowe rozwiązania w ramach tarczy antykryzysowej

Nowe rozwiązania w ramach tarczy antykryzysowej m.in. dla samorządów, ws. zamówień publicznych, wakacji kredytowej i ochrony spółek przed przejęciami zapowiedziała wicepremier Jadwiga Emilewicz w rozmowie z PAP. Ministerstwo Rozwoju pracuje też nad wsparciem dla branży turystycznej. Nowe rozwiązania mają być przedstawione w przyszłym tygodniu.

Wicepremier pytana o wzrost gospodarczy w tym roku, powiedziała, że z dostępnych szacunków NBP, przy uwzględnieniu trudności w prognozowaniu wskaźników gospodarczych w obecnej sytuacji, dynamika PKB Polski w 2020 r. może wynieść około zera lub być na lekkim plusie. „Przewidywanie wskaźników makroekonomicznych w tym roku jest bardzo trudne i obarczone wysoką niepewnością. Widzimy, że gospodarki azjatyckie odbiły się w kształcie litery V, po zdjęciu restrykcji aktywność gospodarcza ruszyła tam z dnia na dzień. Natomiast ciężko przewidzieć, jak będzie wyglądało odbicie w Europie” – powiedziała. Wicepremier zapewniła też, że dla polskich przedsiębiorców płyną też dobre informacje od naszych sąsiadów. „Niemcy, Czechy czy Austria już uruchamiają gospodarki, co jest dobrym sygnałem dla naszego eksportu na przykład dla branży meblarskiej” – mówiła Emilewicz.

Zdaniem wicepremier każdy z czterech etapów odmrażania gospodarki, zaprezentowanych w czwartek przez premiera Mateusza Morawieckiego, nie będzie krótszy niż dwa tygodnie, a być może nawet dłuższy, jeśli liczba przypadków zachorowań w sposób gwałtowny by wzrosła.

Jeśli krzywa wzrostu zachorowań nie wychyli się mocniej w górę, to otwarcie granic nastąpi zgodnie z dotychczasowymi zapowiedziami, czyli 3 maja.

Zakażonych może być nawet 85 razy więcej?

Według danych Uniwersytetu Hopkinsa w Balitomre w piątek liczba zakażonych w USA przekroczyła 700 tys. osób, do tej pory odnotowano też ponad 36,7 tys. zgonów (ostatniej doby zmarło ponad 3,8 tys. osób – to zaskakująco duża liczba, ale może ona wynikać z uwzględniania w statystykach przypadków, których do tej pory nie traktowano jako zgony z powodu Covid-19).

Rzeczywista skala rozwoju epidemii w USA może być inna niż oficjalne statystyki. Według badania Uniwersytetu Stanforda opublikowanego w piątek liczba osób zakażonych koronawirusem może być aż 85 razy większa niż wcześniej sądzono. Badacze przetestowali próbki od 3,3 tys. osób z hrabstwa Clara w Kalifornii i stwierdzono, że wirus był 50 do 85 razy częstszy niż wskazują oficjalne dane. W chwili przeprowadzania badania w hrabstwie Santa Clara odnotowano 1094 potwierdzonych przypadków Covid-19, w wyniku których zmarło 50 osób. Jednak, biorąc pod uwagę odsetek ludzi, którzy mają przeciwciała, prawdopodobne jest, że na początku kwietnia w hrabstwie zostało zarażonych od 48 tys. do 81 tys. osób, co oznacza, że liczba ta jest około 50 do 80 razy wyższa niż oficjalne statystyki.

Pandemia na świecie

W Chinach, gdzie w piątek o 50 proc. podniesiono oficjalną liczbę ofiar śmiertelnych koronawirusa w Wuhanie, od początku pandemii zmarły 4632 osoby. Ostatniej doby odnotowano 27 nowych przypadków (w większości dotyczą one osób, które przyjechały z zagranicy). Do tej pory liczba wszystkich zakażonych w Chinach to ponad 82,7 tys. osób. Decyzją władz nauczyciele, pielęgniarki i inni pracownicy narażeni na częsty kontakt z innymi ludźmi muszą obowiązkowo poddawać się testom na obecność koronawirusa, jeśli chcą wyjechać z Wuhanu.

Chiny, podobnie jak wszystkie kraje dotknięte pandemią, borykają się z zapaścią gospodarki. W piątek ogłoszono, że chińska gospodarka w pierwszym kwartale tego roku skurczyła się o 6,8 proc., co jest pierwszym tak dużym spadkiem w historii.

W Niemczech czwarty dzień z rzędu gwałtownych wzrostów nowych zakażeń. Instytut Roberta Kocha podał w sobotę, że ostatniej doby przybyło 3609 zakażeń (do 137,4 tys.). Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła o 242 do 4110.

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro zdymisjonował cieszącego się sporą popularnością ministra zdrowia Luiza Mandettę po tym, jak oskarżył go o „zabijanie złotej kury, jaką jest brazylijska gospodarka”. Prezydentowi nie podobają się jego zdaniem „nadmierne ograniczenia” wprowadzone przez ministerstwo w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. W piątek liczba ofiar śmiertelnych w Brazylii wynosiła prawie 2 tys. osób, a zakażonych było ponad 30 tys. Nowym ministrem zdrowia został lekarz onkolog Nelson Teich, ale prezydent zapewnia, że będzie miał on za zadanie „analizować pandemię jako jedną całość z gospodarką”.

W północno-wschodniej Syrii kontrolowanej przez siły kurdyjskie wykryto pierwszy przypadek zakażenia. 2 kwietnia w szpitalu w Kamiszli zmarł 53-letni mężczyzna, a próbkę testową wysłano do Damaszku. Kurdowie twierdzą, że wyniki były znane jeszcze tego samego dnia, ale oni nie zostali o nich poinformowani. Jednak rzecznik regionalny WHO twierdzi, że pozytywny wynik testu został zgłoszony przez ministerstwo zdrowia syryjskiego rządu 2 kwietnia i że w północno-wschodniej Syrii przeprowadzono badanie w celu znalezienia potencjalnych przypadków zakażenia. Wprawdzie nie wykazało ono, by osoby, z którymi kontaktował się pacjent, były zakażone, ale inny członek rodziny jest w szpitalu z objawami Covid-19.