Dziś w Polsce: Kolejny etap łagodzenia restrykcji i kolejna tarcza

Dziś mamy poznać szczegóły kolejnego etapu odmrażania gospodarki. Sejm będzie obradował nad trzecią odsłoną tzw. tarczy antykryzysowej. W tle wciąż toczy się spór o wybory prezydenckie.

• większą ochronę osób zawierających umowy pożyczkowe i kredytowe • większe wsparcie dla osób korzystających z funduszu alimentacyjnego • wsparcie dla firm transportowych, zwłaszcza odpowiadających za kolejowy transport pasażerski • uproszczenie regulacji administracyjnych • czasowe wydłużanie obowiązywania koncesji, pozwoleń i uprawnień, by nie naruszać łańcuchów dostaw i ciągłości gospodarczej • rozszerzenie zwolnień z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Ze zwolnienia mają korzystać osoby same opłacające składki, gdy ich przychód był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 2020, ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7 tys. zł • dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu kwotą ok. 900 mln zł ze środków Funduszu Reprywatyzacyjnego • wydłużenie terminów z tytułu sprawozdań obowiązujących przedsiębiorców.

Rząd w trybie obiegowym przyjął we wtorek nowy, trzeci już pakiet tzw. tarczy antykryzysowej . Zakłada między innymi:

W drugim mają zostać otwarte hotele i miejsca noclegowe, a w weekendy ponownie będą czynne sklepy budowlane. Działalność wznowi także część instytucji kultury: muzea, biblioteki i galerie sztuki. W trzecim etapie otworzą się zakłady gastronomiczne i fryzjerskie, salony kosmetyczne i sklepy w galeriach handlowych. Dopuszczane będą imprezy sportowe do 50 osób (bez udziału publiczności i w otwartej przestrzeni). Z powrotem otwarte mają być żłobki, przedszkola oraz klasy 1–3 szkoły podstawowej. W czwartym etapie mają działać salony masażu, solaria, siłownie, kluby fitness, a także kina i teatry. Odmrożenia w każdej sferze będą obwarowane ograniczeniami i większymi wymogami sanitarnymi.

Premier Mateusz Morawiecki ma dziś przedstawić szczegóły kolejnego, drugiego etapu łagodzenia obostrzeń w Polsce. Przypomnijmy: w pierwszy etap weszliśmy 20 kwietnia. Z powrotem otwarto dla Polaków lasy i parki, zwiększyły się limity klientów sklepów w zależności od ich powierzchni (cztery osoby na jedną kasę w sklepach do 100 m kw. i jedna osoba na 15 m kw. w przypadku większych sklepów). Zasada „jedna osoba na 15 m kw.” obowiązuje też w kościołach, nie dotyczy jednak osób sprawujących posługę. Wejście w każdy kolejny etap zależy od bieżącej sytuacji epidemicznej.

Krytycznie o wyborach korespondencyjnych

Im bliżej wyborów prezydenckich zaplanowanych na 10 maja, tym więcej komentarzy, głosów krytycznych na ich temat i zapowiedzi bojkotu. We wtorek Donald Tusk, były premier, szef Rady Europejskiej, a obecnie europejskiej frakcji EPP, oświadczył: „Nie będę uczestniczył 10 maja w procedurze głosowania. Celowo unikam słowa »wybory«”. „Jestem przekonany, że jeśli wszyscy uczciwi, przyzwoici Polacy powiedzą: »To nie są wybory, nie będziemy w tym uczestniczyć«, to będzie to jeden z powodów, dla których PiS w ostatniej chwili się wycofa” – dodał.

Choć na to, że PiS się cofnie, na razie się nie zanosi. Przed tygodniem Poczta Polska rozesłała do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast pismo z wnioskiem o przekazanie jej danych wyborców. Wielu samorządowców odmówiło, a część przesłała list do premiera z apelem o zaprzestanie wyborczej farsy w środku pandemii.

Według ekspertyzy Biura Analiz Sejmowych, do której dotarła stacja TVN 24, decyzję o przekazaniu wrażliwych danych milionów wyborców wydano „z rażącym naruszeniem prawa”. Opinię sporządził dr hab. Michał Bernarczyk, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego. „Decyzja poleciła operatorowi wyznaczonemu realizację zadania, które w dniu jej wydania nie leżało w sferze zadań operatora publicznego” – napisał. I podkreślił: „Ewentualne udostępnienie danych osobowych wyborców rodziłoby potencjalne ryzyko karnoprawne dla personelu odpowiedzialnego za prowadzenie spisu wyborców”, a także „odpowiedzialność cywilną jednostek samorządu terytorialnego z tytułu bezprawnego udostępnienia danych osobowych”.

Bernarczyk zaznaczył ponadto, że „aktualny kształt prawa wyborczego – pomijając fundamentalną skądinąd kwestię jego zgodności z art. 2 Konstytucji RP (obowiązek poszanowania tzw. ciszy ustawodawczej) – uniemożliwia przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych i gromadzenie danych z tym związanych”.

Po pierwszych dniach obrad (zaczęły się w poniedziałek 27 kwietnia) senackich komisji nad ustawą o wyborach korespondencyjnych także szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak stwierdził, że wolnych wyborów „w pełnym zakresie” nie uda się przeprowadzić. Jak podkreślił, to nie do wyobrażenia bez współpracy administracji rządowej, samorządowej i komitetów wyborczych. „Chcę jasnych zasad dla organów administracji wyborczej – mówił Marciniak. – Wybory muszą być tak przeprowadzone, by nikt nie legitymizował tak wybranego kandydata lub kandydatki”, a Polacy powinni mieć wybór, czy chcą głosować korespondencyjnie, czy osobiście w lokalu wyborczym.

