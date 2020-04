Polska wchodzi w drugi etap łagodzenia restrykcji. Co się zmieni?

Galerie handlowe wznowią działalność 4 maja, ponownie będą otwarte instytucje kultury. Od 6 maja mogą znów działać żłobki i przedszkola. Polska wchodzi w drugą fazę łagodzenia obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa.

Liczba potwierdzonych zakażeń w Polsce: 12 415 (w tym 606 zgonów)

Liczba potwierdzonych zakażeń na świecie: ponad 3,1 mln (ok. 218 tys. zgonów)

Ponad milion zakażonych koronawirusem w USA

Polska wchodzi w drugi etap łagodzenia restrykcji

Kolejna odsłona tzw. tarczy antykryzysowej w Sejmie

Pamiętaj! Jeśli masz wątpliwości w związku ze stanem swojego zdrowia, dzwoń na całodobową infolinię NFZ: 800 190 590

Milion zakażeń w USA, 20 tys. w Szwecji

Psychologiczną barierę miliona zakażeń koronawirusem we wtorek przekroczyły Stany Zjednoczone, pod tym względem są już trzecie na świecie. Prezydent Donald Trump twierdzi, że to dzięki testom wykonywanym na masową skalę. Eksperci tymczasem podkreślają, że z powszechnym dostępem do badań wciąż są kłopoty, a szpitale cierpią na niedobory zaopatrzenia także dla pacjentów z innymi dolegliwościami. Podczas dzisiejszego briefingu w Białym Domu Trump przewidywał, że gospodarka kraju podniesie się jesienią (ponad 26 mln Amerykanów straciło przez kryzys pracę), a liczba testów wzrośnie w międzyczasie od 200 tys. dziennie wykonywanych obecnie do aż 5 mln. „Sądzę, że czwarty kwartał będzie świetny dla Ameryki, a 2021 r. – znakomity” – zapowiada Trump.

Podobnie niewzruszony pozostaje prezydent Brazylii Jair Bolsonaro. Liczba zgonów z powodu Covid-19 przekroczyła w tym kraju 5 tys., więcej niż w Chinach. „No i? Przepraszam, ale co mam zrobić w związku z tym?” – odpowiadał na pytania dziennikarzy polityk uważany za jednego z największych negacjonistów na świecie. Cytat ten umieściła na czarnej okładce gazeta „Estado de Minas”, a lider opozycji Marcelo Freixo stwierdził na Twitterze, że Bolsonaro to „nie tylko okropny polityk i zły przywódca, ale też podły człowiek”. „Mam na imię Mesjasz – odparł na to prezydent (to jego drugie imię) – ale nie potrafię czynić cudów”.

W Szwecji, która przyjęła odmienny model postępowania wobec pandemii koronawirusa, liczba zachorowań przekroczyła 20 tys. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi obecnie 2 462. Tamtejszy rząd wydłużył zakaz organizowania imprez masowych powyżej tysiąca osób do końca sierpnia. Inne restrykcje są stopniowo rozluźniane – działalność wznawiają sklepy, muzea i restauracje, a od 8 czerwca znów będą się odbywać rozgrywki sportowe (bez udziału publiczności). Od 11 maja będą łagodzone zasady przekraczania granicy, a 27 ma zapaść decyzja dotycząca imprez do tysiąca osób.

W Indiach liczba zgonów z powodu koronawirusa przekroczyła w środę tysiąc. Ekspertów ta statystyka, stosunkowo nieduża w zestawieniu z resztą świata, zastanawia, biorąc pod uwagę poziom biedy i fatalny stan służby zdrowia. Ostatniej doby zmarły tutaj 73 osoby, co jest przedstawiane jako dzienny rekord. Ale liczby są z pewnością niedoszacowane, a testów wykonuje się za mało. „Personel medyczny w Indiach to – w porównaniu z liczącą 1,3 mld populacją – garstka ludzi, którzy nawet w zwyczajny dzień są przytłoczeni nadmiarem obowiązków i brakiem sprzętu” – pisała na Polityka.pl Paulina Wilk w tekście pod wymownym tytułem: „Indie nie panują nad wirusem. Źle to wróży światu”.

KE wszczyna postępowanie przeciwnaruszeniowe wobec Polski

To sytuacja bez precedensu – w związku z pandemią koronawirusa Komisja Europejska już w marcu zapowiedziała, że nie będzie w czasie kryzysu wszczynać postępowań wobec żadnego państwa członkowskiego. Polski przypadek najwyraźniej uznała za pilny.

Postępowanie dotyczy znowelizowanej ustawy o sądownictwie, która weszła w życie w lutym tego roku. Komisja Europejska uznała, że polskie prawo narusza niezależność sędziowską i jest niezgodne z prawem UE. Podkreśliła, że orzeczenia sądowe mogą być motywowane politycznie, same sądy będą zaś pozbawione prawa do zgłaszania pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE. Polski rząd ma dwa miesiące, żeby ustosunkować się do tych zastrzeżeń. Sprawa może się zakończyć skargą do TSUE.

Drugi etap łagodzenia restrykcji w Polsce

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił dziś szczegóły drugiego etapu łagodzenia obostrzeń w Polsce. Zgodnie z planem:

od 6 maja mogą być otwarte żłobki i przedszkola . Jak zaznaczył szef rządu, o otwarciu placówek ostatecznie będą decydować ich założyciele, apelował też o wsparcie samorządów. Ministerstwo Zdrowia zapowiada wytyczne i zaostrzone wymogi sanitarne dla miejsc tego typu. Państwo ma im zapewnić środki dezynfekcyjne. Premier Morawiecki podkreślił, że zasiłki opiekuńcze nadal będą przysługiwać rodzicom, którzy zostaną z dziećmi w domach ( przysługuje do 24 maja ).

. Jak zaznaczył szef rządu, o otwarciu placówek ostatecznie będą decydować ich założyciele, apelował też o wsparcie samorządów. Ministerstwo Zdrowia zapowiada wytyczne i zaostrzone wymogi sanitarne dla miejsc tego typu. Państwo ma im zapewnić środki dezynfekcyjne. Premier Morawiecki podkreślił, że zasiłki opiekuńcze nadal będą przysługiwać rodzicom, którzy zostaną z dziećmi w domach ( ). hotele i miejsca noclegowe – otwarte od 4 maja (nie dotyczy restauracji hotelowych)

galerie handlowe – otwarte od 4 maja

wznowienie zabiegów rehabilitacyjnych – od 4 maja

otwarte instytucje kultury: muzea, biblioteki, galerie sztuki – od 4 maja.

We wszystkich placówkach – opiekuńczych, kulturalnych, rehabilitacyjnych – mają obowiązywać wyższe standardy sanitarne. W galeriach handlowych, tak jak w innych sklepach, utrzymuje się w mocy zasada „jedna osoba na 15 m kw.”.

Premier Morawiecki zaznaczył, że po raz pierwszy mamy w Polsce więcej przypadków wyzdrowień (370) niż nowych zakażeń. „Działamy szybciej, żeby życie gospodarcze nabrało tempa. Jesteśmy przekonani, że pewną kontrolę nad wirusem przejęliśmy. Musimy jednak działać ostrożnie i elastycznie. Czasem przyspieszamy luzowanie obostrzeń, a czasem trzeba zrobić krok wstecz” – mówił. A jednocześnie dodał: „Nawet o centymetr nie luzujemy reguł bezpieczeństwa i dystansowania społecznego. Pamiętajmy, że z domu wychodzimy do pracy, po zakupy i w sprawach koniecznych”.

Podobnie apelował minister zdrowia Łukasz Szumowski: „Wczoraj jechałem do pracy rowerem i ogromna rzesza ludzi nie ma maski wcale albo ma ją zsuniętą na brodę. To nie jest odwaga, to lekceważenie i objaw egoizmu. Bardzo apeluję: zakładajmy maski w przestrzeni publicznej. Kiedyś nie były potrzebne, teraz nośmy je, żeby chronić innych”.

Minister zapowiedział ponadto więcej testów, zwłaszcza w domach opieki społecznej i zakładach opiekuńczo-leczniczych (w organizacji mają pomóc Wojska Obrony Terytorialnej). Rząd przeznaczy 50 mln zł miesięcznie dla personelu tych placówek. Zaleca, by po tygodniu pracy przysługiwał tydzień odpoczynku.

Przypomnijmy: w pierwszy etap łagodzenia obostrzeń weszliśmy 20 kwietnia. Z powrotem otwarto dla Polaków lasy i parki, zwiększyły się limity klientów sklepów w zależności od ich powierzchni (cztery osoby na jedną kasę w sklepach do 100 m kw. i jedna osoba na 15 m kw. w przypadku większych sklepów). Zasada „jedna osoba na 15 m kw.” obowiązuje też w kościołach, nie dotyczy jednak osób sprawujących posługę. Wejście w każdy kolejny etap zależy od bieżącej sytuacji epidemicznej.

W trzecim etapie otworzą się zakłady gastronomiczne i fryzjerskie, salony kosmetyczne i sklepy w galeriach handlowych. Dopuszczane będą imprezy sportowe do 50 osób (bez udziału publiczności i w otwartej przestrzeni). W czwartym etapie mają działać salony masażu, solaria, siłownie, kluby fitness, a także kina i teatry. Odmrożenia w każdej sferze będą obwarowane ograniczeniami i większymi wymogami sanitarnymi.

Morawiecki apeluje do Senatu o przyspieszenie prac nad ustawą o wyborach korespondencyjnych

Podczas konferencji prasowej dotyczącej łagodzenia obostrzeń w kraju premier Morawiecki zajął stanowisko w sprawie majowych wyborów prezydenckich: „Jestem przekonany, że wybory w maju zakończą polityczny cykl, który rozpoczął się wyborami samorządowymi w 2018 r., i pozwolą uspokoić sytuację polityczną tak, byśmy mogli włożyć wszystkie wysiłki w odmrażanie gospodarki i walkę z kryzysem”. Szef rządu apelował do Senatu, by przyspieszył pracę nad ustawą o wyborach korespondencyjnych: „Niestety widzimy, że dochodzi tam do niepotrzebnej zwłoki”.

Lewica przedstawia swój pomysł na wybory prezydenckie

Klub parlamentarny Lewicy przedstawił swój pomysł harmonogramu wyborczego, wymagający ogłoszenia w Polsce stanu klęski żywiołowej. Zgodnie z takim terminarzem wybory odbyłyby się jesienią. Projekt zaprezentowali dziś w Sejmie Włodzimierz Czarzasty, Krzysztof Gawkowski, Anna Maria Żukowska oraz Maciej Konieczny.

197 nowych przypadków zakażeń w Polsce

Ministerstwo Zdrowia informuje dziś o 197 nowych przypadkach zakażenia. To osoby z województw: śląskiego (57), dolnośląskiego (39), pomorskiego (28), wielkopolskiego (23), kujawsko-pomorskiego (19), małopolskiego (11), opolskiego (osiem), zachodniopomorskiego (cztery), podkarpackiego (trzy), lubelskiego (trzy), świętokrzyskiego (dwie).

Zmarło kolejnych 10 osób: 62-letnia kobieta i 93-letni leczeni w Tychach, 73-letnia kobiet, 70-latka i 96-latek ze Zgierza, 84-letnia kobieta z Krakowa, 86-latek z Raciborza, 76-letni mężczyzna, 72-latka i 90-latka z Łańcuta. U wszystkich wystąpiły choroby współistniejące.

Tarcza antykryzysowa 3.0

Rząd w trybie obiegowym przyjął we wtorek nowy, trzeci już pakiet tzw. tarczy antykryzysowej. Zakłada między innymi:

• większą ochronę osób zawierających umowy pożyczkowe i kredytowe

• większe wsparcie dla osób korzystających z funduszu alimentacyjnego

• wsparcie dla firm transportowych, zwłaszcza odpowiadających za kolejowy transport pasażerski

• wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń będą rozpatrywane na podstawie miesiąca ich złożenia, a nie dnia (dotyczy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw)

• uproszczenie regulacji administracyjnych

• czasowe wydłużanie obowiązywania koncesji, pozwoleń i uprawnień, by nie naruszać łańcuchów dostaw i ciągłości gospodarczej

• rozszerzenie zwolnień z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Ze zwolnienia mają korzystać osoby same opłacające składki, gdy ich przychód był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 2020, ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7 tys. zł

• dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu kwotą ok. 900 mln zł ze środków Funduszu Reprywatyzacyjnego

• wydłużenie terminów z tytułu sprawozdań obowiązujących przedsiębiorców.

Pierwsze czytanie projektu zaplanowano na środowe posiedzenie Sejmu.

Czytaj też: Co ma tarcza antykryzysowa do Netflixa?