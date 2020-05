Na całym świecie jest ponad 3,9 miliona zakażonych koronawirusem, w Polsce ta liczba przekroczyła 15 tys. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar uważa, że w Polsce mamy „demokrację hybrydową”.

Liczba potwierdzonych zakażeń w Polsce: 15 510 (w tym 777 zgonów)

Liczba potwierdzonych zakażeń na świecie: ponad 3,9 mln (ponad 270 tys. zgonów)

Pamiętaj! Jeśli masz wątpliwości w związku ze stanem swojego zdrowia, dzwoń na całodobową infolinię NFZ: 800 190 590

Jeśli masz wątpliwości w związku ze stanem swojego zdrowia, dzwoń na Osoby przebywające za granicą mogą się zgłaszać pod całodobowy numer NFZ: (+48) 22 125 66 00

Kiedy projekt nowelizacji ustawy o wyborach korespondencyjnych?

Wicepremier Jadwiga Emilewicz w sobotę w rozmowie w RMF FM poinformowała, że w sobotę lub niedzielę zakończą się prace nad projektem nowelizacji ustawy dotyczącej głosowania korespondencyjnego, a w przyszłym tygodniu zostanie skierowany do Sejmu. W zespole, który pracuje nad projektem, oprócz Emilewicz jest też szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber, wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, posłowie, konstytucjonaliści oraz eksperci z zewnątrz. Jak mówiła Emilewicz, wszyscy mają wspólny cel, by „te wybory mogły odbyć się jak najszybciej, gwarantując udział PKW w całym procesie wyborczym”.

Zaplanowane na 10 maja wybory się nie odbędą, co uzgodnił w środę prezes PiS Jarosław Kaczyński z szefem Porozumienia Jarosławem Gowinem. W czwartek PKW poinformowała, że w związku z tym, że odebrano jej możliwość przeprowadzenia wyborów, nie mogą się one odbyć w zaplanowanym terminie, lokale wyborcze pozostaną zamknięte, nie będzie obowiązywać cisza wyborcza.

Czytaj także: Frapujący zbieg okoliczności. Wybory w szczycie pandemii?

Adam Bodnar: Mamy w Polsce demokrację hybrydową

W wywiadzie dla sobotniego wydania „Gazety Wyborczej” rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar określił obecną sytuacje w Polsce jako „demokrację hybrydową”: „Z rosnącym naciskiem na słowo »hybryda«. Wprowadzane są np. coraz to nowe mechanizmy ograniczające niezależność sądownictwa, ale piłka ciągle jest w grze” – mówił.

RPO stwierdził również, że po raz pierwszy od 1989 r. wybory nie odbędą się w konstytucyjnym terminie. „Co więcej, ten kryzys może potrwać, bo nie widać zbyt wielu szans na porozumienie się w tej sprawie wszystkich sił politycznych. To była duża wartość, ważny znak firmowy demokratycznego państwa, trudno go będzie odbudować, ale musimy wszyscy, z jeszcze większą intensywnością, podejmować ten trud”.

Pytany o to, co zrobiliśmy źle przez ostatnie lata, że znaleźliśmy się w tak złej sytuacji, Bodnar odpowiedział, że ma wrażenie, iż „poczucie stabilności ekonomicznej i pewnego dostatku, wyrażające się w opinii: »przecież nikogo nie zamykają«, rozleniwiła wiele osób w Polsce”. Zdaniem rzecznika „tracimy czujność, niewystarczająco chronimy wolność słowa i niezależne media, a także niezależne organizacje kontrolujące władzę”.

Freedom House: Warszawa maszeruje w stronę Budapesztu

„Chciałbym Polski doceniającej edukację i aktywnej w Unii Europejskiej, bo to gwarancja naszej dobrej przyszłości i wpływu na sprawy globalne. Marzę o poważnym traktowaniu konstytucji oraz prawa, w tym procedur jego stanowienia. To się nie stanie bez porządnej edukacji obywatelskiej, od najmłodszych lat. Chciałbym, abyśmy myśleli o Polsce długoterminowo, nie zajmowali się nią od jednej sprawy do drugiej. Chciałbym demokracji partycypacyjnej, czyli szerszego uczestniczenia obywateli w podejmowaniu decyzji przez państwo” – mówił.

Ewa Siedlecka: Czy ktoś odpowie za nieprzeprowadzenie wyborów?

W Polsce ponad 15 tys. zakażeń koronawirusem

W sobotę resort zdrowia poinformował o kolejnych 144 przypadkach zakażeń SARS-CoV-2 w Polsce i jednym związanym z infekcją zgonie (83-letnia kobieta z Poznania miała choroby współistniejące). Liczba ofiar śmiertelnych w naszym kraju wynosi 777, a suma wszystkich zakażeń od początku epidemii to 15 510.

W związku z koronawirusem hospitalizowanych jest obecnie 2768 osób, kwarantanną objętych jest 102 tys. 996 osób, a nadzorem epidemiologicznym 17 tys. 155 – poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Wyzdrowiały 5437 osób.

Relacja z piątku: Andrzej Duda podpisał ustawę o głosowaniu korespondencyjnym

W Moskwie parady nie będzie, w Mińsku tak

Rosja w związku z wybuchem pandemii musiała ograniczyć uroczystości związane z 75. rocznicą zwycięstwa ZSRR nad Niemcami w drugiej wojnie światowej. Prezydent Władimir Putin odwołał gwóźdź każdych uroczystości, czyli defiladę na Placu Czerwonym oraz masowe zgromadzenia, jednak sam złoży kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Parku Aleksandrowskim poza murem Kremla, będzie również przemawiał. Odbędzie się tylko defilada lotnicza, w której ma wziąć udział około 150 samolotów i śmigłowców rosyjskich sił zbrojnych. W kilku miastach odbędą się okolicznościowe pokazy fajerwerków i salwy honorowe. W piątek Rosja zgłosiła 187,8 tys. przypadków koronawirusa i 1723 zgonów.



Mimo pandemii obchodów w Mińsku nie odwołał jednak prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka. „Nie możemy odwołać tej parady. Po prostu nie. Długo o tym myślałem. Sprawa budzi emocje i jest głęboko ideologiczna. Ci ludzie umierali być może także przez wirusy i inne choroby, ale o tym nie myśleli. Umierali dla nas. Pomyślcie, co powie świat. Może nie od razu, ale za dzień czy dwa uzna, że się wystraszyliśmy” – oświadczył Łukaszenka 3 maja. Na trybunach zarezerwowano miejsca dla gości z zagranicy, ale oficjalnie nikt nie potwierdził przybycia.



Czytaj także: Parada na Białorusi. Łukaszenka zarazy się nie boi

Ze względu na koronawirusa Parlament Europejski i inne instytucje unijne przygotowały obchody Dnia Europy online, by wyrazić uznanie dla Europejczyków, którzy w duchu solidarności pomagają Unii przezwyciężyć kryzys wywołany koronawirusem. W programie obchodów jest m.in. debata na żywo z udziałem przewodniczącego PE Davida Sassolego, która będzie tłumaczona na język polski.

Koronawirus w otoczeniu Donalda Trumpa

Według bilansu prowadzonego przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore liczba ofiar śmiertelnych epidemii w USA przekroczyła 77 tys., wykryto też 1 mln 283 tys. zakażeń w tym kraju. W ciągu ostatniej doby zmarło tu 1635 osób, wykryto także 29 tys. nowych przypadków zakażenia. Eksperci przewidują, że dopiero pod koniec maja liczba zgonów na dobę może spaść poniżej tysiąca.

Komisarz amerykańskiej Agencji Żywności i Leków Stephen Hahn podda się dwutygodniowej kwarantannie po tym, jak miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Hahn miał wykonany test na obecność wirusa, ale jego wynik był negatywny. Portal Politico informował, że osobą, z którą Hahn miał kontakt jest rzeczniczka wiceprezydenta Mike'a Pence'a Katie Miller, która jest również żoną jednego z doradców Donalda Trumpa.

Władze Nowego Jorku próbują przeciwdziałać zmniejszaniu dystansu społecznego w parkach. Burmistrz miasta Bill de Blasio ogłosił, że planowane jest wprowadzenie ograniczeń co do liczby osób, które jednocześnie mogą przebywać na terenie parku, ma się też pojawić więcej policyjnych patroli sprawdzających, czy spacerowicze nie gromadzą się zbyt blisko siebie i czy noszą maseczki. W Seattle będzie wprowadzony zakaz wjazdu samochodów na ulice o łącznej długości 30 km, co ma umożliwić mieszkańcom bezpieczne wyjście z domu z zachowaniem bezpiecznego dystansu. Władze miasta zapowiadają też rozbudowę ścieżek rowerowych. Z wyłączonych z ruchu ulic będą mogli jeździć tylko mieszkańcy i kurierzy.

Czytaj także: Trump odpuszcza walkę z wirusem, żeby ratować gospodarkę

Niemcy szczyt zachorowań mają już za sobą?

W Niemczech, gdzie odnotowano ponad 168 tys. przypadków zakażeń koronawirusem, a zmarło 7369 osób w ciągu ostatniej doby wykryto 1251 nowych zakażeń, zmarło 147 osób. Od dwóch tygodni dobowe przyrosty zakażeń i zgonów utrzymują się na podobnym poziomie, co może oznaczać, że Niemcy szczyt epidemii koronawirusa mają już za sobą. Najwięcej zakażeń wykrywanych jest Bawarii, w Nadrenii Północnej-Westfalii i w Badenii-Wirtembergii.

Czytaj także: Jak Niemcy wrócą do normalności? Merkel dogadała się z landami