Dziś premiera nowego filmu Sekielskich

Od soboty można oglądać nowy film Sekielskich o przypadkach pedofilii w polskim Kościele. USA będą znów płacić na rzecz WHO.

Liczba potwierdzonych zakażeń w Polsce: 18 016 (w tym 907 zgony)

Liczba potwierdzonych zakażeń na świecie: ponad 4,5 mln (307 tys. zgonów)

Nowy film braci Sekielskich dostępny od soboty

Od kiedy można zbierać podpisy?

W piątek ze startu w wyborach wycofała się Małgorzata Kidawa-Błońska, a Koalicja Obywatelska zarekomendowała Rafała Trzaskowskiego jako nowego kandydata. Zarówno on jak i inni potencjalni nowi kandydaci nie wiedzą na razie, od kiedy będą mogli zbierać podpisy pod swoimi kandydaturami, ponieważ nie jest znany kalendarz wyborczy.

Nowi kandydaci muszą zebrać 100 tys. podpisów, ale marszałek Sejmu Elżbieta Witek wciąż nie zarządziła nowych wyborów – ma na to zgodnie z niedzielną uchwałą PKW 14 dni od czasu opublikowania tej uchwały. Wybory miałyby się odbyć w ciągu 60 dni od ich zarządzenia. Problem? Uchwała do tej pory nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Podpisów nie można zacząć zbierać przed zarządzeniem wyborów, musi być też zarejestrowany komitet kandydata na prezydenta. Na razie nie wiadomo, ani kiedy odbędą się wybory, ani ile czasu będą miały komitety na zbieranie podpisów. Politycy PiS mówili o terminie 28 czerwca, ale gdyby ten termin został utrzymany, wówczas termin na zgłoszenie komitetów minął 4 maja, a na zgłaszanie kandydatów 14 maja (kodeks wyborczy daje na to odpowiednio 55 i 45 dni przed głosowaniem). Jednakże uchwalona w zeszłym tygodniu ustawa daje marszałek Sejmu zmianę tych terminów po zasięgnięciu opinii PKW. Nad ustawą, która przewiduje mieszaną formę wyborów: w lokalach wyborczych oraz na wniosek obywatela korespondencyjnie, obecnie pracuje Senat.

Od soboty można oglądać nowy film Sekielskich

Pierwszy film dokumentalny Tomasza i Marka Sekielskich „Tylko nie mów nikomu” miał premierę 11 maja 2019 r. w serwisie YouTube. Opowiada o przypadkach wykorzystywania seksualnego nieletnich przez księży w Polsce oraz tuszowaniu tego procederu przez hierarchów kościelnych. W dokumencie po raz pierwszy ujawniono oskarżenia o pedofilię wobec ks. prałata Franciszka Cybuli, kapelana prezydenta Lecha Wałęsy oraz ks. Eugeniusza Makulskiego, inicjatora budowy bazyliki w Licheniu. Film powstał za pieniądze zabrane podczas internetowej zbiórki, okazał się sukcesem – obsypany wieloma nagrodami, okazał się też najpopularniejszym filmem na YouTube w 2019 r. (po ok. 55 godzinach od premiery liczba wyświetleń przekroczyła 10 mln).

Drugą część dokumentu Sekielskich „Zabawa w chowanego” można oglądać bezpłatnie w serwisie YouTube od 16 maja od godz. 10.

– Dla wszystkich ten temat jest niewygodny, bo politycznie można na tym tylko stracić – mówią bracia Sekielscy w rozmowie z „Polityką”.

3 bln dolarów dla amerykańskiej gospodarki, Włochy szykują się do otwierania granic

„Heroes Act” – uchwalony pakiet wart ok. 3 bln dolarów na ratowanie amerykańskiej gospodarki został przegłosowany w piątek w zdominowanej przez demokratów Izbie Reprezentantów USA, raczej nie ma szans na poparcie w Senacie, gdzie większość mają republikanie. Pakiet przewiduje bezpośrednie transfery dla Amerykanów, utrzymanie dodatkowej kwoty 600 dolarów do zasiłku dla bezrobotnych do stycznia przyszłego roku, a także warte miliard dolarów wsparcie dla władz stanowych i lokalnych. Lider republikańskiej większości w Senacie Mitch McConnell określił pakiet „paradą absurdów, które ciężko brać na serio”. Do zablokowania pakietu wezwał też prezydent Donald Trump. Od początku epidemii koronawirusa po zasiłek dla bezrobotnych wystąpiło już ponad 36 mln Amerykanów.

Amerykański prezydent chce też, by do końca roku powstała szczepionka przeciwko koronawirusowi, ale eksperci ostrzegają, że uda się tego zrobić w mniej niż 18 miesięcy. Trump upiera się jednak, by bez względu na to, czy szczepionka powstanie czy nie, uczniowie wrócili na jesieni do szkół. Telewizja Fox News poinformowała też w piętek późno wieczorem, że Trump zgodził się, by USA znów płaciły składki na rzecz WHO, ale tylko do tego poziomu, do jakiego płacą je skonfliktowane z USA Chiny. W połowie kwietnia Trump wstrzymał transfery do WHO, oskarżając organizację o stronniczość wobec Chin. Jeśli teraz znów zaczną wpłacać składki będą one zaledwie jedną dziesiątą poprzednich transferów (roczna składka USA wynosiła 400 mln dolarów).

Czytaj także: Trump niszczy środowisko, gdy USA żyją pandemią

Włochy przygotowują się do otwarcia granic, co ma nastąpić 3 czerwca. Od tego czasu obywatele UE, a także Szwajcarii i Monako nie będą musieli być poddawani 14-dniowej kwarantannie. W ten sposób Włochy robią kolejny krok przed początkiem letniego sezonu turystycznego.