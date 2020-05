272 nowe zakażenia. Trzaskowski rozpoczyna kampanię na Śląsku

„Obserwuję z dużym żalem, że rozpoczął się kolejny festiwal hejtu na Śląsk. Niektórzy Polacy twierdzą, że Śląsk ponosi winę za to, że epidemia w Polsce wygląda inaczej. To nieprawda” – kandydat PO mówił podczas konferencji prasowej w Rybniku.

Liczba potwierdzonych zakażeń na świecie: ponad 4,7 mln (ponad 313 tys. zgonów)

Liczba potwierdzonych zakażeń w Polsce: 18 529 (w tym 925 zgonów)

Premier wyklucza odcięcie Śląska od reszty kraju

Włochy od 3 czerwca otwierają granice

USA wznowią częściowe składki na WHO

Trzaskowski: Polityka powinna się opierać na empatii

„Świat ostatnio stanął na głowie, wszyscy zatraciliśmy podstawowe poczucie bezpieczeństwa, to wszystko wymaga zupełnie nowej polityki, opartej na empatii i efektywności, opartej na odwadze, wyobraźni i odpowiedzialności – mówił w niedzielę kandydat PO na prezydenta Rafał Trzaskowski.

Mówił też, że codziennie zastanawia się na tym, co się dzieje z dziećmi, które ze względu na zamknięcie szkół często pozbawione są jedynego ciepłego posiłku dziennie. „Myślę o tych tysiącach seniorów, którzy są w domach opieki społecznej. Przez te wszystkie ostatnie dni i tygodnie myślałem o nauczycielach, kierowcach, lekarzach i pielęgniarkach na pierwszym froncie walki, martwiłem się o ich bezpieczeństwo i zdrowie” – powiedział kandydat Platformy.

Rafał Trzaskowski zapowiedział też koniec telewizji publicznej, jaką znamy – na jej miejsce powstać ma nowa, „bez TVP Info, bez Wiadomości, bez publicystyki politycznej, bez tego wszystkiego, co dzisiaj zatruwa nasze życie publiczne”. Stwierdził, że telewizja, która miała być publiczną, „została przez PiS kompletnie” zdyskredytowana.

Prezydent Warszawy przyznał, że „jedną z rzeczy, która motywuje w tym wyborze jest to, że PiS traktuje samorządy jako wroga numer jeden i będzie chciał te samorządy niszczyć. Dla mnie Warszawa jest ważna, ale jeszcze ważniejsza jest cała Polska. Samorządy są niszczone nie tylko w Warszawie, ale i w Sanoku czy Pucku”.

Kandydat Platformy rozpoczął kampanię wyborczą od wizyty na Śląsku. „Obserwuję z dużym żalem, że rozpoczął się kolejny festiwal hejtu na Śląsk. Niektórzy Polacy twierdzą, że Śląsk ponosi winę za to, że epidemia w Polsce wygląda inaczej. To nieprawda – mówił podczas konferencji prasowej w Rybniku. „Rząd, który mówił tak dużo o górnictwie, sprowadza miliony ton węgla z Rosji i bardziej egzotycznych kierunków. Niestety, tutaj PiS zaprowadził nowe porządki, musimy temu powiedzieć stop” – dodał, odnosząc się do obsadzania kierowniczych stanowisk spółek węglowych „nieodpowiednimi ludźmi”.

Wciąż potrzebna druga tura

Z pierwszego sondażu ogłoszonego po zmianie kandydata PO na prezydenta, wynika, że Rafał Trzaskowski może uzyskać drugi wynik wśród wszystkich kandydatów. Sondaż Ibris daje mu 16 proc. poparcia. Największe ma wciąż Andrzej Duda – 43,2 proc. Trzeci w zestawieniu jest Szymon Hołownia (9,9 proc.), a tuż za nim Władysław Kosiniak-Kamysz (9,6 proc.).

56,2 proc. ankietowanych deklaruje, że weźmie udział w wyborach (zdecydowany udział deklaruje 40,6 proc. respondentów, a odpowiedzi „raczej tak” udzieliło 15,6 proc. badanych).

39,8 proc. Polaków twierdzi, że nie zamierza głosować w nadchodzących wyborach („zdecydowanie nie” – 25 proc. badanych, „raczej nie” – 14,8 proc. osób).

Pod koniec kwietnia udział w wyborach zapowiadało 43,1 proc. osób.

Od 16 maja nowe zasady przekraczania granicy

Od 16 maja 2020 r. po przekroczeniu granicy w ramach wykonywania czynności zawodowych, nie muszą odbywać kwarantanny:

• członkowie załogi statków powietrznych,

• marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej, a także serwisanci statków oraz inspektorzy uznanych organizacji,

• osoby wykonujące w Polsce lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym,

• kierowcy pracujący na zasadach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego,

• obsady pociągów,

• kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,

• kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób;

• osoby przekraczające granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną w celu wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub w państwie UE lub EOG (Europejski Obszar Gospodarczy),

• uczniowie i studenci „przekraczający granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną celu pobierania nauki w Polsce lub państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami studentami w celu umożliwienia tej nauki”,

• dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Polsce lub państwie sąsiadującym i ich opiekunowie,

• osoby przekraczające granicę w celu prac w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej granicy,

• żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierzy wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, wykonujących zadania służbowe,

• członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także przez inne osoby przekraczające granicę na podstawie paszportu dyplomatycznego.

Kto wciąż jest kierowany na kwarantannę po przekroczeniu granicy?

Co do zasady wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski muszą poddać się obowiązkowej 14-dniowej domowej kwarantannie. Podczas kontroli na granicy każdy podróżny zobowiązany jest podać adres, pod którym będzie ją odbywał. Informacje te są wprowadzane bezpośrednio do bazy danych i automatycznie przekazywane właściwym służbom, które będą weryfikować, czy obowiązek kwarantanny jest realizowany.

Ponad 18 tys. zakażeń w Polsce

Ministerstwo Zdrowia w niedzielę poinformowało o 272 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. To pacjenci z województw: województw: śląskiego (180), wielkopolskiego (40), mazowieckiego (21), opolskiego (9), łódzkiego (6), dolnośląskiego (6), małopolskiego (4), pomorskiego (2), zachodniopomorskiego (2), lubelskiego (1) i podlaskiego (1). Zmarło dziesięć osób. To mieszkańcy Poznania, Krakowa, Raciborza, Piaseczna, Tychów, Łomży, Grudziądza oraz Zgierza. Wszyscy mieli choroby współistniejące.

W sumie do tej pory w Polsce potwierdzono w sumie 18 529 zakażenia, w tym 925 zgonów.

W porównaniu do poprzedniej doby o 160 zmniejszyła się w Polsce liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym. Jest też więcej osób wyzdrowiałych – o 276 więcej niż wczoraj. Spada też liczba osób objętych kwarantanną, od wczoraj zmniejszyła się o 5 tys. 844 osoby.

Zakażonych koronawirusem na Śląsku jest już 2 tys. 244 górników – wynika z informacji zebranych w spółkach węglowych. To 1 tys. 268 pracowników Polskiej Grupy Górniczej, 497 z Jastrzębskiej Spółki Węglowej i 479 z kopalni Bobrek. W woj. śląskim potwierdzono już łącznie 5 tys. 251 zakażeń, najwięcej w całym kraju. „Tylko jedna z nich wymagała leczenia szpitalnego, pozostali w dobrym stanie dochodzili do zdrowia w swoich domach pod nadzorem sanepidu. Najstarszy wyleczony ma 76 lat – to mieszkanka Bielska-Białej, najmłodszy ma 5 lat – to mały mieszkaniec Rudy Śląskiej” – poinformowali urzędnicy.

Na koronawirusa przebadano dotąd ponad 620,2 tys. próbek pobranych od 567 tys. osób – poinformowało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby wykonano ponad 18,8 tys. testów.

103-letnia kobieta mieszkanka Kędzierzyna-Koźla została dziś najstarszym ozdrowieńcem w kraju. Kobieta została przywieziona do szpitala monoprofilowego 20 kwietnia z Domu Spokojnej Starości w Kościeliskach. Jej stan zdrowia ocenia się dziś jako dobry.