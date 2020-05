Z Nowego Jorku wyjechało 420 tys. najbogatszych mieszkańców

Populacja najbardziej zamożnych dzielnic zmniejszyła się tym samym od 20 do 40 proc. Nowy Jork wciąż pozostaje epicentrum pandemii w USA, z 186 tys. zakażeń i ponad 15 tys. zgonów.

Liczba potwierdzonych zakażeń na świecie: ponad 4,5 mln (ponad 309 tys. zgonów)

Liczba potwierdzonych zakażeń w Polsce: 18 257 (w tym 915 zgonów)

Premier wyklucza odcięcie Śląska od reszty kraju

Włochy od 3 czerwca otwierają granice

USA wznowią częściowe składki na WHO

Pamiętaj! Jeśli masz wątpliwości w związku ze stanem swojego zdrowia, dzwoń na całodobową infolinię NFZ: 800 190 590

Osoby przebywające za granicą mogą się zgłaszać pod całodobowy numer NFZ: (+48) 22 125 66 00

Świat walczy z koronawirusem

W Stanach Zjednoczonych – państwie z największą liczbą zakażeń wirusem na świecie – liczba zgonów z powodu Covid-19 wyniosła 88 tys. – wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Bilans ofiar śmiertelnych w ciągu ostatniej doby wzrósł o 1237 osób. Od początku marca do końca kwietnia z Nowego Jorku wyjechało z powodu COVID-19 około 420 tys. osób, najbardziej zamożnych mieszkańców miasta. Populacja najbardziej zamożnych dzielnic zmniejszyła się tym samy od 20 do 40 proc. Nowy Jork wciąż pozostaje epicentrum pandemii w USA, z ponad 186 tys. zakażeń i ponad 15 tys. zgonów.

Były prezydent USA Barack Obama ostro skrytykował w sobotę to, jak amerykańscy przywódcy poradzili sobie z pandemią koronawirusa.

We Włoszech od 18 maja będzie można podróżować po regionie bez wyjaśniania powodu, a od 3 czerwca między regionami. Również od 3 czerwca będą otwarte granice – przyjeżdżający do Włoch obywatele Unii Europejskiej oraz Szwajcarii nie będą musieli poddawać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie. W poniedziałek we Włoszech otworzą się pozostałe sklepy, zakłady fryzjerskie, salony piękności, bary i restauracje. Nadal będzie obowiązywać przynajmniej metr odległości dystansu społecznego lub maseczka, jeśli taka odległość nie będzie możliwa.

Nowe zasady będą obowiązywać na plażach: wokół jednego parasola musi być zachowane 10 metrów kw. przestrzeni, a odległość między łóżkami czy leżakami musi wynosić 1,5 m. Na plaże nie będzie mogła wejść osoba, której temperatura przekracza 37,5 stopnia Celsjusza (będzie ona mierzona przed wejściem na plażę).

W Niemczech w ostatniej dobie stwierdzono 583 nowych zakażeń koronawirusem – podał Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie, a liczba zakażonych od początku epidemii wzrosła do 174 tys. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii wzrosła w tym kraju do 7 tys. 914.

Hiszpania chce przedłużyć stan epidemiczny o kolejny miesiąc, zgodę musi na to wydać jednak Kongres Deputowanych. Może się to nie udać, gdyż negatywnie o tym pomyśle wypowiadają się prawicowe partie w tym populistyczna Vox czy Partia Ludowa. Obowiązujący w tej chwili stan epidemiczny wygasa 24 maja. W Hiszpanii z powodu koronawirusa do tej pory zmarło ponad 27,5 tys. osób, odnotowano ponad 230 tys. zakażeń.

W sobotę liczba zakażonych koronawirusem w Indiach wzrosła do 85,9 tys., co oznacza, że w tym kraju wykryto więcej przypadków niż w Chinach, gdzie odnotowano 82,9 tys. zakażeń. Dzięki wprowadzonym pod koniec marca ograniczeniom tempo wzrostu nowych przypadków nie jest tak szybkie, jak wcześniej (obecnie liczba zakażeń podwaja się w ciągu 11 dni, wcześniej w ciągu 3,5 dnia). Indie mają też oficjalnie niższą śmiertelność niż Chiny – do tej pory zmarły 2752 osoby, w Chinach 4633.

Ponad 18 tys. zakażeń w Polsce

Ministerstwo Zdrowia w sobotę poinformowało o 241 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. To pacjenci z województw: śląskiego (165), mazowieckiego (19 osób), dolnośląskiego (19), opolskiego (osiem), łódzkiego (siedem), wielkopolskiego (pięć), małopolskiego (siedem), podkarpackiego (jeden), pomorskiego (siedem), kujawsko-pomorskiego (jeden), zachodniopomorskiego (jeden) oraz świętokrzyskiego (jeden). Zmarło osiem osób, większość miała choroby współistniejące.

W sumie do tej pory w Polsce potwierdzono 18 257 zakażeń, w tym 915 zgonów.

Zakażonych koronawirusem na Śląsku jest już ponad 2 tys. pracowników spółek węglowych – najwięcej w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej (ponad 1,1 tys. osób) i w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (428 osób). W całym regionie do tej pory potwierdzono testami 5132 przypadki zakażenia, 175 osób zmarło.

Nowy limit osób w kościołach

Od dziś obowiązuje zmieniony limit osób w kościołach. Na jedną osobę nie przypada już 15 mkw. lecz 10 mkw. Decyzja ta została ogłoszona w środę podczas konferencji premiera na temat znoszenia obostrzeń w związku z koronawirusem.

Od 18 maja ponownie zostaną otwarte salony fryzjerskie, restauracje oraz „wyspy” w galeriach handlowych.

Premier zapowiedział, że nie zamknie regionu

W sobotę na Śląsku był premier Mateusz Morawiecki, który wziął udział w posiedzeniu sztabu zarządzania kryzysowego. Po spotkaniu szef rządu wykluczył izolację Śląska czy województwa śląskiego: – Nie ma na to mojej zgody, nie ma na to zgody rządu. Mamy zasadę solidarnościową: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego – powiedział Morawiecki. Premier zapowiedział, że od poniedziałku lub wtorku ruszą kopalnie, w których prace „praktycznie zamarły” (na początek na jedną zmianę), a także będzie można zwiększać produkcję tam, gdzie nie została ona zatrzymana.

O warunkach pracy w kopalniach pisał w „Polityce” Jan Dziadul: „Problem eksplozji koronawirusa w kopalniach związany jest ze specyfiką pracy. Codziennie setki górników stoją na nadszybiu, czekając na zjazd w dół, a potem tych kilkanaście–kilkadziesiąt osób tłoczy się w windowych klatach niczym sardynki w puszce. To samo w górę. A na dole w ciasnych wagonikach trzeba dotrzeć do przodka, zrobić swoje i tak samo wrócić. W przodku często pracuje się godzinami ramię w ramię”.