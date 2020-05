236 nowych zakażeń. Konflikt interesów Szumowskiego

Według ministra zdrowia, afery, które od kilku tygodni opisuje „Gazeta Wyborcza”, OKO.press i „Polityka” to nic wielkiego. „Nie znalazłem ani jednego faktu, który pokazywałby, żeby zrobił coś niezgodnie z prawem, ani, żeby zrobił to mój brat” – tak Łukasz Szumowski krótko skomentował ostatnie wydarzenia.

Liczba potwierdzonych zakażeń na świecie: ponad 5,2 mln (ponad 334 tys. zgonów)

Liczba potwierdzonych zakażeń w Polsce: 20 379 (w tym 973 zgony)

W piątek ministerstwo zdrowia poinformowało o 236 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (168), dolnośląskiego (19), wielkopolskiego (16), opolskiego (10), świętokrzyskiego (5), pomorskiego (4), podlaskiego (4), lubelskiego (3), kujawsko-pomorskiego (2), lubuskiego (2), zachodniopomorskiego (2), małopolskiego (1). W Tychach zmarł 85-letni mężczyzna.

Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 20 379, w tym 973 zgonów.

„W przyszłym tygodniu jeszcze będziemy musieli zakrywać usta i nos w otwartej przestrzeni, a decyzję o ewentualnym zniesieniu tego obowiązku podejmiemy najwcześniej w połowie przyszłego tygodnia” – powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Aż 47 proc. badanych uważa, że obowiązek noszenia maseczek powinien zostać zniesiony. Przeciwnego zdania jest 30 proc. ankietowanych – wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu”.

Konflikt interesów Szumowskiego

OKO.press dotarło do wyników kontroli przeprowadzonej przez ministerstwo nauki w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Wynika z niej, że Marcin Szumowski, brat ministra zdrowia, dwa razy zasiadał w komisjach, które decydowały o przyznaniu prawie 43 mln zł na badania naukowe dla spółki OncoArendi. Jej akcjonariuszami są Marcin Szumowski oraz, pośrednio, Anna Szumowska, żona ministra. W obu przypadkach spółka dostała finansowanie z ministerstwa nauki. Jak pisze Radosław Gruca i Bianka Mikołajewska, brat ministra nie oceniał wniosków swojej firmy, ale konkurentów już tak.

Marcin Szumowski w opublikowanym w piątek w „Dzienniku Gazecie Prawnej” wywiadzie przyznał, że żałuje zaangażowania się w kupno maseczek przez Ministerstwo Zdrowia od instruktora jazdy na nartach – inne afery, którą opisywał w „Polityce” Piotr Pytlakowski. „Tym bardziej że część tych maseczek nie spełniała norm i pierwszy raz w życiu zeznawałem w prokuraturze jako świadek. Bardzo mało przyjemne” – powiedział Robertowi Mazurkowi. Firma Marcina Szumowskiego miała otrzymać w sumie 74 mln zł z grantów, odkąd jego brat wszedł do rządu.

Jeden respirator za 160 tys. zł

Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie internetowej wykaz zakupów zrealizowanych w związku z walką z epidemią. W tabeli znajdują się informacje o tym, co kupiono, od kogo, za ile i jaki jest status zamówienia.

Najdroższe okazały się koreańskie respiratory dostarczone przez firmę E&K za kwotę 44,4 mln euro. Za kontraktem jak ujawniła „Gazeta Wyborcza” stoi Andrzej Izdebski, uwikłany wcześniej zamieszany w nielegalny handel bronią.

Kwota, za jaką ministerstwo kupiło w E&K respiratory, to ponad 160 tys. zł za sztukę. Przesadnie wysoka. Według „Gazety Wyborczej” za średniej klasy aparat trzeba zapłacić 40-50 tys. zł, aparat wysokiej klasy kosztuje 70-90 tys. zł brutto, a cena respiratorów z dodatkowymi opcjami i oprzyrządowaniem to 110-120 tys. zł.

Ale, według ministra zdrowia, afery, które od kilku tygodni opisuje „Gazeta Wyborcza”, OKO.press i „Polityka” to nic znaczącego. „Nie znalazłem ani jednego faktu, który pokazywałby, żeby zrobił coś niezgodnie z prawem, ani, żeby zrobił to mój brat” – tak minister zdrowia Łukasz Szumowski krótko skomentował ostatnie wydarzenia.

Zakaz lotów międzynarodowych do 6 czerwca

Resort infrastruktury przygotował projekt rozporządzenia przedłużający zakaz w międzynarodowym ruchu lotniczym do 6 czerwca oraz lotów krajowych do 31 maja. „Konieczne jest przedłużenie okresu obowiązywania zakazów w ruchu lotniczym na kolejne 14 dni w odniesieniu do lotów międzynarodowych oraz na kolejne 8 dni w odniesieniu lotów krajowych” – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji projektu.

WHO: Największy dobowy wzrost na świecie

Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom-Ghebreyesus na konferencji w Genewie poinformował, że w ciągu ostatniej doby WHO zanotowało największy dobowy wzrost zakażeń.

W ciągu ostatnich 24 godzin przybyło na świecie 106 tys. 662 chorych. - Wciąż mamy przed sobą długą drogę w związku z pandemią - powiedział Tedros Adhanom-Ghebreyesus . Prawie dwie trzecie z odnotwanych ostatniej doby zakażeń przypada na zaledwie cztery kraje: Stany Zjednoczone, Brazylię, Rosję i Indie.

Według Johns Hopkins University, który zbiera globalne dane o pandemii, liczba zakażonych na świecie przekroczyła w czwartek rano 5 milionów. Najwięcej jest ich w Stanach Zjednoczonych (ponad 1,5 mln), Rosji (ponad 315 tys.), Brazylii (ponad 290 tys.) i w Wielkiej Brytanii (ok. 250 tys.)

Z powodu Covid-19 zmarło już ponad 329 tys. ludzi - najwięcej w USA (ponad 93 tys.), w Wielkiej Brytanii (ponad 36 tys.) i we Włoszech (ponad 32 tys.).

Ramzan Kadyrow w moskiewskim szpitalu

Rosja odnotowała w ostatnich 24 godzinach 8849 nowych przypadków Covid-19 i 127 zgonów. W sumie jest tam już ponad 317,5 tys. zachorowań.

Tymczasem wieczorem okazało się, że Szef Republiki Czeczeni Ramzan Kadyrow jest zakażonyi leczy się w moskiewskim szpitalu. Jak pisze wieloletni korespondent „Gazety Wyborczej” w Rosji Wacław Radziwinowicz, pierwsze poinformowało o tym medium internetowe Baza, potem oficjalne potwierdzenie ukazało się w agencji Interfax. U Kadyrowa, jednego z najważniejszych dygnitarzy Rosji, najpierw zauważono objawy grypopodobne, jednak jego stan zaczął się szybko pogarszać. Okazało się, że jest zakażony SARS-CoV-2, dlatego natychmiast przewieziono go do Moskwy.

W Korei Południowej odnotowano już ponad 200 przypadków zakażeń związanych z grupą osób bawiących się w w rozrywkowej dzielnicy Seulu w Itaewon. Początek zakażeniom miał dać 29-letni mężczyzna, który na początku maja odwiedził tam kilka klubów w czasie jednej nocy. Do dziś przetestowano dziesiątki tysięcy ludzi, zamknięto wiele miejsc rozrywki, w tym popularne sale karaoke.

Plany rządu Wielkiej Brytanii dotyczące ponownego otwarcia szkół podstawowych dla niektórych dzieci od 1 czerwca wywołały dyskusję na temat strategii znoszenia restrykcji w tym kraju. Ponad 35 lokalnych rad w Anglii ostrzegło, że nie wszystkie szkoły podstawowe będą gotowe do ponownego otwarcia. Rząd Borisa Johnsona założył, że powinno być maksymalnie 15 uczniów w jednej klasie. Jeśli do szkół zaczną wracać kolejne roczniki, to zalecenie stanie się niewykonalne, bo szkoły nie mają tylu klas.

Od czwartku Słowacy mogą odwiedzić osiem krajów bez obowiązku przedstawiania negatywnego certyfikatu Covid-19 lub poddawania się kwarantannie po powrocie. Pod jednym warunkiem: muszą wrócić w ciągu 24 godzin. W ten sposób mogą podróżować do: Czech, Polski, Węgier, Austrii, Chorwacji, Słowenii, Niemiec i Szwajcarii. Premier Igor Matovic powiedział, że ma to przede wszystkim ułatwić spotkania biznesowe i zjazdy rodzinne. Na granicy trzeba wypełnić formularz z godziną wyjazdu, która zostanie sprawdzona przez policję w momencie wjazdu na Słowację.

Cypr ogłosił zakończenie wielu środków blokujących. Miejsca na zewnątrz restauracji i pubów ponownie zostały udostępnione klientom, do pracy wrócili fryzjerzy, otwarto parki i place zabaw. Można też już spotykać się w domach w grupach maksymalnie 10-osobowych.