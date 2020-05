236 nowych zakażeń. Dziś decyzja w sprawie maseczek

Polska przekroczyła barierę tysiąca zgonów z powodu SARS-CoV-2. Dziś rząd ogłosi decyzję w sprawie noszenia maseczek.

Dziś decyzja o zniesieniu nakazu noszenia maseczek

– Dzisiaj lub jutro zapadnie decyzja ws. zniesienia obowiązku noszenia maseczek na ulicach – zapowiedział w poniedziałek w Polsat News Łukasz Szumowski. Minister zdrowia dodał, że są „trzy województwa, co do których być może trzeba byłoby się zastanowić, czy ten obowiązek utrzymać”, to województwa, w których – według słów ministra – utrzymuje się „wskaźnik [współczynnik reprodukcji wirusa – red.] powyżej jednego lub jeden”. Obowiązek zakrywania twarzy obowiązuje w naszym kraju od 16 kwietnia.

Szumowski zapowiedział, że podane zostaną także nowe informacje dotyczące organizacji wesel.

Nakaz zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej obowiązuje od 16 kwietnia. Można do tego użyć odzieży lub jej części (np. chustki), maski albo maseczki.

KE zaakceptowała pomoc dla polskich przedsiębiorców

Komisja Europejska zatwierdziła w poniedziałek polski program pożyczek dla dużych przedsiębiorstw dotkniętych pandemią SARS-CoV-2 o wartości 2,2 mld euro. Program został przyjęty w ramach tymczasowych rozwiązań prawnych dotyczących pomocy państwa przyjętych przez Komisję w marcu 2020 r. Pożyczki to część polskiej tzw. tarczy finansowej dla dużych przedsiębiorstw.

„Program subsydiowanych przez Polskę pożyczek w wysokości 2,2 miliarda euro umożliwi Polsce dalsze wspieranie firm dotkniętych wybuchem pandemii koronawirusa. Środek ten pomoże przedsiębiorstwom zaspokoić ich bezpośrednie potrzeby w zakresie płynności i kontynuować działalność, rozpocząć inwestycje i utrzymać zatrudnienie w trakcie i po wybuchu epidemii” – uważa wiceprzewodnicząca KE Margrethe Vestager.

Zarządzany przez Polski Fundusz Rozwoju program przeznaczony jest głównie dla dużych przedsiębiorstw, ale również niektóre małe i średnie przedsiębiorstwa mogą się do niego kwalifikować po spełnieniu określonych kryteriów.

Ile dzieci poszło do szkoły?

W Polsce od poniedziałku 25 maja do szkół – po 75 dniach tzw. nauki zdalnej – mogą uczęszczać uczniowie klas I–III szkół podstawowych, jednak nie na regularne lekcje, a na – jak zapowiedziało ministerstwo – „zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych”. Oznacza to, że podstawa programowa w przypadku większości uczniów nadal będzie realizowana za pomocą narzędzi nauki zdalnej i przy niezbędnym wsparciu rodziców. Z ankiet przeprowadzonych przez samorządy wynikało jednak, że większość z nich planuje pozostawienie dzieci w domach.

Jak podsumowała PAP pierwszy dzień powrotu do szkół rzeczniczka prasowa MEN Anna Ostrowska, z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkołach mogło w poniedziałek „skorzystać blisko 48 tys. uczniów najmłodszych klas, z prawie 7,5 tys. szkół publicznych i niepublicznych”. Otwarło się natomiast 12,5 tys. przedszkoli – na 22 tys. – a poszło do nich ponad 123 tys. dzieci (na 1,41 mln zapisanych) – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Edukacji Narodowej. Oznacza to, że do przedszkoli wróciło na razie mniej niż 10 proc. uprawnionych do tego dzieci.