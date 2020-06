Sejm zajmie się ustawą wyborczą. 107 nowych zakażeń wirusem

W Polsce zakażonych koronawirusem jest już ponad 24 tys. osób, na świecie ponad 6,2 mln. Dziś Sejm zajmie się ustawą wyborczą, do której Senat wprowadził 45 poprawek.

Pytany o konkretne sprawy, odpowiadał m.in., że jeśli zostanie prezydentem Polski, będzie bronił programu 500 plus w formie, jaka teraz obowiązuje. Dodał także: „Jeśli ustawa o związkach partnerskich trafiłaby na moje biurko, to bym ją podpisał”.

Jak widzi silną prezydenturę? „Wszędzie tam, gdzie PiS będzie nadużywał władzy, będę mu patrzeć na ręce. Ale prezydent musi współpracować z rządem np. w związku z wychodzeniem z kryzysu i jestem na to gotowy” – mówił Trzaskowski. Tłumaczył, że w stolicy w ramach rządowej „tarczy antykryzysowej" wypłacono ok. 150 mln zł i zrealizowano ok. 30 tysięcy wniosków. Mówił, że urzędnicy pracują ponad siły, a PiS próbuje zrzucać odpowiedzialność za problemy z pomocą, którą obiecał, na samorządy.

Dziennik przypomina, że kontakty z rodziną ministra zdrowia umożliwiły Łukaszowi G. (instruktorowi narciarstwa i bliskiemu znajomemu ministra Szumowskiego i jego brata Marcina) sprzedaż państwu 110 tys. maseczek FFP2 oraz 20 tys. maseczek chirurgicznych. Z dużą przebitką: w Chinach mieli dać za nie ok. 900 tys. zł, a polscy podatnicy zapłacili za nie ok. 5 mln zł. Resort kupił też od Łukasza G. 10 tys. maseczek z Ukrainy. Przepłacony zakup okazał się na dodatek felerny, czyli nie miał wymaganych certyfikatów.

Narodowy przewoźnik wznowił połączenia krajowe ze stolicy do ośmiu miast. Pierwszy był rejs z Warszawy do Szczecina. Samoloty mogą być w połowie zapełnione, na razie jednak wielu chętnych nie ma. – Na początku czerwca ogłosimy, gdzie będziemy latać po 15 czerwca – mówił PAP wiceprezes PLL LOT Michał Fijoł.

Samoloty będą latać do trzech razy dziennie na trasie Warszawa–Gdańsk, do dwóch razy dziennie z Warszawy do Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Wrocławia i Zielonej Góry i raz dziennie z Krakowa do Gdańska.

Gowin zawiadamiał CBA ws. spółek związanych z Szumowskim

„Gazeta Wyborcza” napisała, że już w 2016 r. ówczesny wicepremier i szef resortu nauki w rządzie PiS Jarosław Gowin zawiadamiał służby o możliwości popełnienia przestępstwa podczas przyznania grantów spółkom związanym z Łukaszem Szumowskim. Podejrzewał, że mogło dojść do korupcji.

17 kwietnia 2016 r. złożył w tej sprawie zawiadomienie do CBA: „Proszę o podjęcie czynności mających na celu (...) zbadanie, czy przy planowaniu i realizacji przedsięwzięć z grupy BRIdge nie doszło do zachowań i zdarzeń o charakterze korupcyjnym”. Spółki dostały dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Gowin w piśmie nie ujawnił ich nazw. „GW” pisze, że chodzi o programy BRIdge Classic (zgłaszano się po „wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych”) i BRIdge Alfa (program miał promować start-upy, ale – donosi „GW” – „nie przestrzegano procedur, wyboru projektów dokonano z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji”). Dofinansowanie z NCBR (mowa o 1,3 mln zł) otrzymał ostatecznie projekt spółki Simplicardiac. Udziały ma w niej spółka Szumowski Investments należąca do brata i żony Łukasza Szumowskiego.

We wniosku Gowina do CBA czytamy: „Uwzględniając złożoność spraw i zakres stwierdzonych nieprawidłowości, a także fakt licznych powiązań osobowych występujących pomiędzy uczestnikami przedsięwzięć oraz ekspertami dokonującymi selekcji wniosków o przyznanie wsparcia, wątpliwości budzi, czy w ramach naboru, oceny i realizacji projektów nie doszło do zdarzeń o charakterze korupcyjnym”. Apelował do służb, by sprawdziły „dokonaną przez NCBR selekcję beneficjentów w ww. przedsięwzięciach, w szczególności powiązań, jakie mogły wystąpić między wybranymi podmiotami a ekspertami”.

Treść wniosku ujawnili posłowie Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński. CBA nie zareagowało, pół roku później Szumowski został wiceministrem w resorcie nauki, a służby nie odpowiadają dziś na pytania „Gazety Wyborczej” w tej sprawie.