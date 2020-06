Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Wszystko wskazuje na to, że niedługo dojdzie do prezydenckiego finału, co dalej z pandemią – wciąż nie wiadomo.

Sezon pandemiczny i polityczny nie zwalnia. Wszystko wskazuje na to, że niedługo dojdzie do prezydenckiego finału, co dalej z pandemią – wciąż nie wiadomo. Razem z państwem staramy się obserwować wszystkie najważniejsze wydarzenia i zjawiska. W najnowszej „Polityce” proponujemy wiele interesujących artykułów, między innymi: – najnowszy sondaż prezydencki, połączony z tzw. fokusami, przygotowany przez „Politykę” we współpracy z IBRiS: czy Rafał Trzaskowski utrzyma swoje tempo, czy Andrzej Duda zrestartuje swoją kampanię, co z Szymonem Hołownią i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, czy zawalczą jeszcze o drugą turę – wyniki sondażu omawiają Rafał Kalukin i szef IBRiS Marcin Duma. Sytuacji wyborczej jest też poświęcony tekst Jerzego Baczyńskiego w cotygodniowej rubryce „Przypisy redaktora naczelnego”. – jak PiS pozyskuje pieniądze, kto i jakie sumy wpłaca na kampanie tej partii, czy w zgodzie z demokratycznymi obyczajami jest to, że wśród donatorów jest tyle osób z władz spółek skarbu państwa? Rejestry finansowych wpływów PiS przeanalizowała Anna Dąbrowska.