Liczba zakażeń w Polsce przekroczyła 25 tys. Awantura w Sejmie

Dziś stwierdzono 361 nowych przypadków koronawirusa, łączna liczba to już 25 048. Sejmowa większość udzieliła wotum zaufania premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Protest pod ambasadą USA.

Potwierdzone zakażenia, wyzdrowienia i zgony Stan na: Czerwone słupki - potwierdzone nowe przypadki koronawirusa dziennie

Zielone słupki - liczba wyzdrowień w kolejnych dniach

Szare słupki - liczba zgonów w kolejnych dniach



Linia ciągła - "aktywne przypadki": skumulowana liczba zakażonych osób, pomniejszona o liczbę wyzdrowień i zgonów



Źródło: Ministerstwo Zdrowia Graf interaktywny - Koronawirus liczba zakażeń/wyzdrowien/chorych

Liczba potwierdzonych zakażeń na świecie: ponad 6,6 mln (ponad 390 tys. zgonów)

Liczba potwierdzonych zakażeń w Polsce: 25 048 (w tym 1 117 zgony)

W Sejmie rząd uzyskał wotum zaufania. Premier zaatakował opozycję, opozycja odpowiadała

Rafał Trzaskowski w Gdańsku apelowal o nowa umowę społeczną

Pamiętaj! Jeśli masz wątpliwości w związku ze stanem swojego zdrowia, dzwoń na całodobową infolinię NFZ: 800 190 590

Jeśli masz wątpliwości w związku ze stanem swojego zdrowia, dzwoń na Osoby przebywające za granicą mogą się zgłaszać pod całodobowy numer NFZ: (+48) 22 125 66 00 Protest pod ambasadą USA Pod ambasadą USA w czwartkowe popołudnie odbył się protest przeciwko rasizmowi w związku ze śmiercią George'a Floyda, który zmarł w trakcie policyjnego zatrzymania w Minneapolis w stanie Minnesota. Uczestnicy – w znacznej większości ubrani w symboliczną czerń – zebrali się pod ambasadą USA po obu stronach Alei Ujazdowskich. Część z nich miała plansze z hasłami: „Black lives matter”, „I can't breathe”, „No justice, No peace”, „Silence is violence”, czy „Rasizm to też zbrodnia”.

Demonstranci, głównie młodzi ludzie, do 25 roku życia, protestowali przeciw nienawiści, przemocy, rasizmowi, brutalności policji oraz nadużyciom władzy. – Każde życie ludzkie jest tak samo równe i ważne. Dlatego dzisiaj jestem tutaj, aby wyrazić swoją solidarność z ludźmi w Stanach – powiedziała PAP Kamila, jedna z obecnych na proteście. Tomasz Oleszczuk z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji poinformował, że protest przebiegał spokojnie, bez interwencji. Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher wydała oświadczenie dotyczące wydarzeń w Minnesocie. „W ubiegłym tygodniu byliśmy świadkami wstrząsającej śmierci George’a Floyda w Minnesocie. Jak oświadczył prezydent Trump: «Śmierć George’a Floyda to ogromna tragedia, do której nigdy nie powinno było dojść. Napełniła Amerykanów w całym kraju grozą, gniewem i żalem»” – napisała ambasador. Czytaj też: Ameryka płonie z nienawiści Dziś 361 nowych zakażeń koronawirusem, dwa zgony Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 222 osób; w sumie dotychczas zakażenie wykryto u 25 048 osób – podało w czwartek po południu Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał, że nie odnotowano po południu żadnego zgonu. Łącznie od początku epidemii zmarło już 1 117 osób. Rano resort informował o 139 nowych przypadkach i dwóch zgonach. Nowe przypadki dotyczą osób z województw: łódzkiego (112), mazowieckiego (50), śląskiego (16), podlaskiego (11), dolnośląskiego (8), małopolskiego (6), opolskiego (4), świętokrzyskiego (4), wielkopolskiego (4), kujawsko-pomorskiego (3), zachodniopomorskiego (2), lubelskiego (1) i pomorskiego (1). Zakażenie koronawirusem potwierdzono dotąd u 25 048 osób, z których 1 117 zmarło, a wyzdrowiało 12 227 chorych. Ponad 50 pracowników zakładów w Działoszynie zakażonych koronawirusem – U 56 pracowników producenta mrożonek w Działoszynie (Łódzkie) potwierdzono koronawirusa – poinformowała w czwartek PAP rzeczniczka wojewody łódzkiego Dagmara Zalewska. W piątek w mieście ma zostać uruchomiony punkt typu drive thru do poboru próbek do badań na Covid-19. Jak powiedziała Zalewska do tej pory przebadano blisko 100 osób – wszystkich z jednej zmiany. Według mediów jedna z pracownic tej zmiany poszła z objawami grypy do lekarza. Okazało się, że choruje na Covid-19. Zalewska dodała, że w piątek zbiera się powiatowy sztab kryzysowy z udziałem m.in. wojewody łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego. Trzaskowski: Polsce potrzebny jest silny prezydent – Polsce potrzebny jest silny prezydent, a przesłaniem silnej prezydentury powinna być odnowa życia publicznego i zakończenie walki plemiennej – mówił w czwartek w Gdańsku kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski. Mówił też, że Gdańsk to symbol wolności i odwagi, ale też miasto zdolne do największego poświęcenia. Przywoływał nieżyjącego prezydenta miasta Pawła Adamowicza, którego „zabiła kampania nienawiści”. – Telewizja zwana publiczną usiłowała odmalować go tylko w czarnych barwach. Ale Gdańsk nigdy w to nie uwierzył - powiedział Trzaskowski. Przywołał też sceny z pogrzebu Adamowicza, gdy w oknach jego liceum, mijanego przez kondukt żałobny, widział „smutne, młode twarze, pełne bólu, gniewu i determinacji”. – Dziś ten gniew i determinacja są potrzebne, ale nie dla odwetu - podkreślał. – Musimy zamienić ten gniew w dobro, bo Paweł by od nas tego oczekiwał. Apelował też o budowę „nowej solidarności”. Powinna ona polegać na wspieraniu słabszych, ale także na wsparciu dla mniejszości, które rządzący obecnie, jak mówił, próbują obrażać. W tym momencie wygłosił fragment przemówienia w języku kaszubskim. Nowa solidarność, przekonywał Trzaskowski, to także budowanie zaufania. – Ale budowanie nowej solidarności wymaga od nas nowego myślenia: mamy dość dzielenia nas na lepszych i gorszych, na swoich i nie swoich - mówił. – Dziś potrzebny jest w Polsce silny prezydent – powiedział Trzaskowski. – Chodźcie ze mną, wygrajmy te wybory i twórzmy Polską dumną, otwartą, tolerancyjną i uśmiechniętą. Bo właśnie takiej Polski chciał Paweł Adamowicz. Czytaj też: Czy Rafał Trzaskowski utrzyma dobrą passę? Opozycja odpowiada na ataki premiera – Premier Mateusz Morawiecki powinien podać się do dymisji – ocenił Borys Budka (KO) podczas debaty nad wnioskiem o wotum zaufania dla rządu. – Mamy dość tych kłamstw, mamy dość tej obłudy. To, co pan premier przed chwilą powiedział, to była farsa, próba przykrycia nieudolności tego rządu. Debata nad wnioskiem premiera o wotum zaufania dla jego gabinetu, po wystąpieniu Mateusza Morawieckiego, obejmowała wyłącznie zadawanie pytań szefowi rządu oraz jego odpowiedzi. Rozpoczęła się o godz. 14:30. – Za co się nie zabierzecie, to wszystko zepsujecie. Mamy dość obłudy i kłamstw, gdyby był pan człowiekiem honoru za Szumowskiego, za Banasia podałby się do dymisji, a nie błagał o wotum zaufania, przebłagując pana prezesa – powiedział szef Platformy. Zdaniem szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza czwartkowe wystąpienie Morawieckiego było jednym z „najbardziej bezczelnych” w historii Sejmu. Jak ocenił, w wystąpieniu dużo wspominano o historii, ale nie było ono „historyczne, a histeryczne”. – Ustawka pod Andrzeja Dudę, wasze PO-PiS-owe wojny – podsumował szef PSL. Posłanka Wanda Nowicka z Lewicy podkreśliła, że słuchając wystąpienia premiera, miała wrażenie, że premier „odkleił się od rzeczywistości”. – Im więcej pan mówi, tym bardziej każdy widzi, że to pic, nieprawda i oszustwo – oceniła. Posłanka pytała m.in. o przesłuchania studentów Uniwersytetów Śląskiego oraz o sytuacje, w których górnicy przebywają na kwarantannie nawet półtora miesiąca. O to, „czemu ma służyć ta dzisiejsza hucpa”, pytała natomiast Katarzyna Lubnauer (KO). – Czujecie, że za sprawą Szumowskiego grunt pali się pod nogami, czujecie spadające sondaże Dudy, rosnące Rafała Trzaskowskiego – oceniła. Jak mówiła, podczas pandemii Polacy tracili dochody, a tymczasem „krewni i znajomi ministrów z PiS zdobywali zamówienia na przepłacone maseczki”. Premier ostro atakuje opozycję w Sejmie O godz. 12 w Sejmie rozpoczęła się debata w sprawie wotum zaufania dla rządu. Wniosek o wotum nieoczekiwanie złożył sam premier Mateusz Morawiecki, jak powiedział, „na prośbę prezydenta, żeby zakończyć festiwal awantur”. Dziennikarze i posłowie dowiedzieli się o debacie w ostatniej chwili. Premier w swoim przemówieniu ostro zaatakował opozycję. – Przestańcie jątrzyć! Polacy wiedzą, jaka jest prawda. Mają też dobrą pamięć i pamiętają wasze rządy! Bezczelnie kłamiecie w swoich wypowiedziach do mediów. Nie ma konsekwencji w PO, tylko próby robienia w Polsce zamieszania.

Premier mówił m.in. o sprawach obyczajowych. Jego zdaniem „plan Rabieja-Trzaskowskiego to plan ataku na rodzinę”. – Jesteśmy gwarantem, że dzieci będą chronione przed waszymi ideologicznymi eksperymentami – stwierdził. Zdaniem Morawieckiego PO „byłaby odporna na wołanie przedsiębiorców o pomoc”. Zapowiedział plan inwestycyjny rządu przygotowany we współpracy z prezydentem. Odniósł się do słów kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który w obliczu kryzysu zaapelował o wstrzymanie drogich inwestycji, takich jak Centralny Port Komunikacyjny. – Wolelibyście, żeby lotnisko było w Berlinie – mówił Morawiecki. Premier atakował też opozycję za rzekome popieranie zamrożenia unijnych funduszy dla Polski, oskarżył samorządy rządzone przez PO o nieudolną dystrybucję środków na pomoc dla przedsiębiorców. – Chcemy wygrać nie tylko wybory za trzy i pół roku, ale też kolejne i jeszcze kolejne – mówił Morawiecki. Stwierdził, że opozycja chce „po kunktatorsku wysługiwać się zagranicy”. Jego zdaniem w wyborach prezydenckich zdecyduje się, czy Polska będzie „dla elit, czy dla zwykłych ludzi”. Po wystąpieniu premiera w Sejmie ogłoszono przerwę. – Premier Morawiecki próbuje ratować sytuację. Strach spojrzał im w oczy. Wiedzą, że kres rządów PiS jest bliski – mówił na gorąco kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń. – Mateusz Morawiecki zachowuje się, jakby to było głosowanie o wotum nieufności dla rządu koalicji PO–PSL – mówił przewodniczący Platformy Borys Budka. – Dziś ta władza się kończy. Widać to na każdym kroku. W przerwie posiedzenia w Sejmie wystąpił Andrzej Duda. Stwierdził, że wotum to pomysł uzgodniony między prezydentem a premierem. Zdaniem Dudy chodzi o to, żeby wesprzeć działania rządu w walce z kryzysem gospodarczym, będącym efektem pandemii koronawirusa. – Polska dobrze broni się przed efektami koronawirusa. To efekt odpowiedzialności ludzi, ale też mądrej postawy rządu – mówił prezydent. Andrzej Duda stwierdził, że chce być patronem planu inwestycyjnego rządu. Podkreślał, że Polska potrzebuje obecnie współdziałania prezydenta i rządu. 139 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarły dwie osoby Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 139 osób, w sumie dotychczas zakażenie wykryto u 24 826 osób – podało w czwartek rano Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał, że zmarły dwie kolejne osoby, łącznie 1117 osób od początku epidemii. Ministerstwo Zdrowia przekazało, że nowe przypadki dotyczą osób z województw: śląskiego (104), małopolskiego (15), wielkopolskiego (sześć), świętokrzyskiego (pięć), opolskiego (cztery), dolnośląskiego (trzy), kujawsko-pomorskiego (jeden) i z podlaskiego (jeden). Resort poinformował o śmierci dwóch kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Zmarli to: 83-letnia kobieta w Zgierzu i 67-letni mężczyzna w Raciborzu. „Osoby te miały choroby współistniejące” – podało ministerstwo. Zakażenie koronawirusem potwierdzono dotąd u 24 826 osób, z których 1117 zmarło. Czytaj też: Szpitale się odmrażają, stojąc na skraju bankructwa Jak głosować korespondencyjnie W wyborach prezydenta każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Państwowa Komisja Wyborcza wydała informację o możliwości skorzystania z tego prawa. W przypadku głosowania w kraju zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę najpóźniej do 16 czerwca. Wyborca podlegający kwarantannie lub izolacji może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 23 czerwca. Wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 23 czerwca, ma termin do 26 czerwca. W przypadku głosowania za granicą zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę właściwemu konsulowi do 15 czerwca. W kraju zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem e-PUAP. Powinno ono zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL wyborcy, wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail. Wyborca zamiast wskazania adresu do zgłoszenia może dołączyć deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy. W przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Wyborca głosujący w kraju nie później niż do 23 czerwca otrzyma pakiet wyborczy. Wyborca podlegający kwarantannie otrzyma pakiet do 26 czerwca. Urząd gminy prześle pakiet wyborczy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Doręczenie pakietu wyborczego jest dokonywane przez zespół złożony z co najmniej dwóch pracowników bezpośrednio do skrzynki pocztowej. Pakiet może być również doręczony przez upoważnionego pracownika urzędu gminy. W skład pakietu wyborczego wchodzą koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego. Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos. Po oddaniu głosu kartę do głosowania należy umieścić w kopercie i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej. Na kopercie zwrotnej umieszczony musi być adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej. Na formularzu oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu umieszczone muszą być dane wyborcy: imię i nazwisko, numer PESEL, własnoręczny podpis. W przypadku głosowania w kraju kopertę zwrotną należy zakleić i najpóźniej 26 czerwca wrzucić do znajdującej się na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy, skrzynki pocztowej Poczty Polskiej lub osobiście albo za pośrednictwem innej osoby dostarczyć do urzędu gminy. Wyborca może w dniu wyborów, do czasu zakończenia głosowania, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców. Czytaj też: Czy Rafał Trzaskowski utrzyma dobrą passę Kolejne kraje europejskie otwierają granice dla turystów