Reakcje na słowa Kaczyńskiego o „hołocie”. 129 nowych zakażeń

Politycy komentują słowa Kaczyńskiego, Borys Budka domaga się przeprosin. Ministerstwo zdrowia informuje o 129 nowych zakażeniach.

Liczba potwierdzonych zakażeń na świecie: ponad 6,6 mln (ponad 390 tys. zgonów)

Liczba potwierdzonych zakażeń w Polsce: 25 177 (w tym 1 127 zgonów)

Pamiętaj! Jeśli masz wątpliwości w związku ze stanem swojego zdrowia, dzwoń na całodobową infolinię NFZ: 800 190 590

Osoby przebywające za granicą mogą się zgłaszać pod całodobowy numer NFZ: (+48) 22 125 66 00

129 nowych zakażeń w Polsce

Ministerstwo zdrowia poinformowało w piątek rano o 129 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażeń. Jak podało ministerstwo nowe zakażenia dotyczą województw: śląskiego (81), małopolskiego (15), opolskiego (8), dolnośląskiego (7), podlaskiego (6), pomorskiego (3), wielkopolskiego (3), kujawsko-pomorskiego (2), zachodniopomorskiego (2), lubuskiego (1) i kujawsko-pomorskiego (1). Zmarło kolejnych 10 osób zakażonych koronawirusem. Większość zmarłych osób miała choroby współistniejące.

Do tej pory w Polsce odnotowano 25 177 zakażeń, zmarło 1 127 osób.



Reakcje na słowa o „hołocie”

– Dzisiaj mówimy wyraźnie, nie ma równych i równiejszych. Nie może być tak, że ta władza będzie bezkarna. Nie może być tak, że ktoś na wiecu czy z mównicy sejmowej będzie obrażał innych, tylko dlatego, że mają inne poglądy. Jarosław Kaczyński pokazał swój prawdziwy stosunek do ludzi jak Sebastian, do rodziców Igora Stachowiaka, do ludzi, którzy ośmielili się sprzeciwić tej władzy. Mieliśmy gest posłanki Lichockiej, a od wczoraj mamy sformułowanie Jarosława Kaczyńskiego – mówił Borys Budka w Oświęcimiu, dokąd pojechał z kandydatem na prezydenta Rafałem Trzaskowskim – Żądamy przeprosin dla milionów Polaków w stosunku do których wyraził swoje słowa Jarosław Kaczyński, bo mamy tego dość.

Budka odniósł się w ten sposób do słów Jarosława Kaczyńskiego, który w czwartek o opozycji mówił: „Takiej hołoty chamskiej to jeszcze nikt nie widział w tym Sejmie”.

Rafał Trzaskowski, który zabrał głos po Budce w Oświęcimiu, przyznał, że mottem tej kampanii stają się słowa „mamy dość”: – Słyszę je wszędzie, gdzie jestem, czy w Warszawie, na Śląsku, tutaj w Małopolsce, ludzie jasno mówią „mamy dość”. Ludzie mają dość, że są równi i równiejsi.

Trzaskowski mówił również, że w czwartek, gdy w Polsce świętowano rocznicę 4 czerwca, „PiS urządził w Sejmie debatę nad wnioskiem zaufania, by stwierdzić, czy mają poparcie całej większości i zepsuć nam święto”. – Wczoraj chcieliśmy być razem, mówić o wspólnocie, odnowie życia społecznego. W tym czasie rządzący postanowili dzielić, krzyczeć. Widzieliście na własne oczy, jakich słów użył prezes partii rządzącej. W święto, w dniu, kiedy powinniśmy być razem. Właśnie tego mamy dość, rozmijania się z naszymi potrzebami. Wtedy, gdy chcemy się cieszyć, wtedy ta spanikowana władza musi używać takich słów.

Trzaskowski stwierdził również, że „mamy dość słabego prezydenta”. – Prezydent powinien stawać po stronie słabszych i pokrzywdzonych. Wolałbym, by dziś Sebastiana do sądu odprowadzał prezydent RP, by pokazać, że nie godzi się na to, by byli równi i równiejsi.

Chodzi o sprawę Sebastiana Kościelniaka, dotyczącej wypadku ówczesnej premier Beaty Szydło w Oświęcimiu, do którego doszło w 2017 r. Prokuratura zarzuciła Sebastianowi Kościelnikowi – kierowcy seicento, z którym zderzyło się rządowe audi – nieumyślne spowodowanie wypadku. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. W piątek po ośmiu miesiącach przerwy w sądzie w Oświęcimiu zaplanowano kolejną rozprawę w sprawie. Trzaskowski spotkał się z oskarżonym przed rozprawą.

Komentarze do słów Kaczyńskiego

Do słów prezesa PiS odniósł się także były szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

Polacy mile zaskoczeni szczerością sejmowej autoprezentacji prezesa. — Donald Tusk (@donaldtusk) June 5, 2020

– Poziom chamstwa, z jakim spotykamy się ze strony opozycji w Sejmie jest taki, że trudno zachować cierpliwość. Mam wrażenie, że ten proces narasta: to ordynarne zachowanie, przeszkadzanie, awantury, żadnych argumentów jest coraz więcej – mówił wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki w komentarzu dla TVN24.

Terlecki uważa, że „wybuch posła Budki był całkowicie nieuzasadniony” i jak mówił, opozycja przeszkadzała rano premierowi podczas jego wystąpienia, i przeszkadzała w drugim jego wystąpieniu.

Podczas czwartkowej debaty nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, szef PO Borys Budka zwrócił się do ministrów i polityków PiS, w tym prezesa Jarosława Kaczyńskiego, którzy rozmawiali przy ławach rządowych, aby usiedli. „To nie jest pana folwark panie prezesie” – mówił Budka do Kaczyńskiego.

Wicepremier Jadwiga Emilewicz komentując w TVN24 czwartkowe wydarzenia stwierdziła, że „jest akcja, jest reakcja”, a pokrzykiwania w Sejmie to ostatnio powszechna praktyka. Wicepremier mówiła też, że nie słyszała, co dokładnie powiedział prezes PiS do opozycji w Sejmie.

Krzysztof Sobolewski, szef komitetu wykonawczego PiS uważa, że „te wczorajsze słowa chyba tylko jedna formacja odebrała do siebie. – To jest kumulacja tego, co przeżywamy w ławach sejmowych dzień w dzień w posiedzenia sejmowe, kiedy posłowie opozycji – jednej formacji, to chcę jasno podkreślić – zachowują się w sposób nielicujący z godnością posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – mówił w piątek.

Z kolei wicerzecznik PiS Radosław Fogiel zachęcał, by zapoznać się z stenogramami z sejmowych posiedzeń: – Część z tego, o czym mówił poseł Sobolewski, tych wszystkich słów, wyzwisk, które lecą ze strony ław części opozycji, tam jest zanotowana – mówił – Proszę się z tym zapoznać i naprawdę wtedy myślę, że nie będzie zdziwienia po niczyjej stronie, jeżeli okazuje się, że raz na jakiś czas ktoś ze strony Zjednoczonej Prawicy postanawia nazwać to, co się dzieje, po imieniu.

Prezydent ułaskawił Jana Śpiewaka

W wydanym w czwartek postanowieniu prezydent Andrzej Duda ułaskawił aktywistę miejskiego Jana Śpiewaka skazanego w połowie grudnia zeszłego roku za zniesławienie mec. Bogumiły Górnikowskiej. Śpiewak krytykował publicznie Górnikowską w związku z reprywatyzacją jednej z kamienic w Warszawie i jej działalnością z lat 2008-2011, gdy była kuratorem właściciela budynku, który – jak się okazało – nie żył od 1959 r. Uzasadnienie wyroku było niejawne. Sąd wymierzył Śpiewakowi 5 tys. grzywny i 10 tys. zł nawiązki na rzecz Górnikowskiej. Jeszcze w grudniu Śpiewak złożył wniosek o ułaskawienie.

„Oburzenie budzi, że sprawa – w obu instancjach – toczyła się z wyłączeniem jawności. Uzasadnienie wyroków było niejawne. Nie wiemy więc, jakie argumenty posłużyły sądowi do uznania winy Jana Śpiewaka” – komentowała Ewa Siedlecka na swoim blogu.



Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha tłumacząc decyzję prezydenta, mówił, że „konsekwencje skazania znacznie przekraczają normalny poziom ich uciążliwości” oraz „wymagają tego zasady humanitaryzm, a przede wszystkim sprawiedliwości”.

Ułaskawienie Śpiewaka oznacza darowanie kary grzywny, nawiązki oraz zarządzenie zatarcia skazania. „To niewątpliwie decyzja polityczna. Śpiewak jest ważną postacią walki z dziką reprywatyzacją, kojarzony jako obrońca krzywdzonych lokatorów, więc Andrzej Duda chce zarobić wyborcze punkty w trwającej kampanii prezydenckiej. To decyzja polityczna także dlatego, że Jan Śpiewak kupił ją sobie poparciem dla poczynań PiS wobec sądownictwa i sędziów” – pisze Ewa Siedlecka.

Wotum nieufności dla Szumowskiego odrzucone, Kaczyński o opozycji „hołota”

W czwartek późnym wieczorem Sejm odrzucił wniosek Koalicji Obywatelskiej o wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Przeciwko odwołaniu ministra byli posłowie PiS (237 głosów), za opowiedziała się opozycja (213).

Gdy posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka weszła na mównicę, by uzasadnić wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, ten stał przy ławach rządowych i rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim oraz innymi ministrami. Szef PO Borys Budka wstał, żeby zwrócić im uwagę, a ci zaczęli odpowiadać. – Takiej hołoty chamskiej to jeszcze nikt nie widział w tym Sejmie – powiedział Kaczyński, jak wynika z nagrania TVN24. Prowadzący obrady wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) zarządził 5-minutową przerwę.

Po przerwie, gdy Sejm wznowił obrady, wzburzona Nowacka przypomniała sytuację z 10 kwietnia, gdy Jarosław Kaczyński wjechał na Cmentarz Powązkowski, a ona nie mogła tam wejść, żeby złożyć kwiaty na grobie matki, Izabeli Jarugi-Nowackiej, która zginęła w katastrofie smoleńskiej. – Teraz, dzisiaj śmie mnie wyzywać – powiedziała i wtedy marszałek Terlecki wyłączył jej na chwilę mikrofon. O szacunek do Barbary Nowackiej upominali się potem przemawiający w debacie posłowie opozycji Paweł Kowal (KO) i Dariusz Klimczak (PSL-KP).

Jak mówiła Barbara Nowacka (KO), minister Szumowski okazał się „największym chyba zawodem ostatnich miesięcy”, a kiedy opadły maski, zobaczyliśmy prawdziwą twarz rządu PiS – twarz konfliktu interesów, korupcji i nieudacznictwa”. Zdaniem posłanki, Szumowski jako minister nie dał rady, ponieważ padały szpitale powiatowe, nadal są długie kolejki i trwa kryzys lekowy, zaś „polski internet aż huczy od zbiórek na dzieci, na chorych ludzi, na sprzęt medyczny, to również pana wina”.

Według premiera Morawieckiego Łukasz Szumowski będzie oceniony przez historię jako jeden z najlepszych ministrów zdrowia w Europie w czasie pandemii, jeśli nie najlepszy. Jak mówił, ministrowie zdrowia w krajach europejskich nie są atakowani: „Mimo że tamci ministrowie zdrowia doprowadzili de facto przez brak odpowiednich działań podejmowanych we właściwym czasie do hekatomby, do wielkiego wybuchu zgonów, do takiej sytuacji, że w Belgii czy Holandii ludzie nie tylko umierali w samotności, ludziom zabierano możliwość wyzdrowienia, ponieważ nie było wówczas odpowiedniego sprzętu u stosowano metodologię triażu”.

Brazylia trzecim państwem na świecie pod względem ofiar

Brazylia wyprzedziła Włochy pod względem liczby ofiar koronawirusa. Ostatniej doby odnotowano tu 1473 zgonów, po raz trzeci z rzędu to rekordowa liczba po 1349 i 1262 w poprzednich dniach.



Do tej pory w Brazylii zmarło już ponad 34 tys. osób. Więcej ofiar śmiertelnych jest tylko w USA (108 tys.) i Wielkiej Brytanii (niespełna 40 tys.). W Brazyli zarejestrowano prawie 615 tys. zakażeń.



Prezydent Jair Bolsonaro uważa, że ważniejsze jest ratowanie gospodarki niż spowalnianie epidemii. „mierć jest dla człowieka sprawą normalną” – mówił przed kilkoma miesiącami.