259 nowych zakażeń. PKW zarejestrowała 22 komitety wyborcze

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę rano o 259 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. W piątek wieczorem minął termin rejestracji komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta. Dziś otwierają się m.in. kluby fitness, parki rozrywki, baseny, sale zabaw i siłownie. Rząd przedłużył zakaz lotów międzynarodowych.

Liczba potwierdzonych zakażeń na świecie: ponad 6,7 mln (ponad 393 tys. zgonów)

Liczba potwierdzonych zakażeń w Polsce: 25 669 (w tym 1143 zgonów)

PKW zarejestrowała 22 komitety wyborcze

Pamiętaj! Jeśli masz wątpliwości w związku ze stanem swojego zdrowia, dzwoń na całodobową infolinię NFZ: 800 190 590

Jeśli masz wątpliwości w związku ze stanem swojego zdrowia, dzwoń na Osoby przebywające za granicą mogą się zgłaszać pod całodobowy numer NFZ: (+48) 22 125 66 00

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę rano o 259 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego 195 (z czego 190 KWK Zofiówka), opolskiego (14), wielkopolskiego (13), dolnośląskiego (13), małopolskiego (12), pomorskiego (trzy), lubelskiego (trzy), świętokrzyskiego (trzy) i podlaskiego (trzy). Resort poinformował także o śmierci sześciu osób: 82-letniej kobiety z Łańcuta, 80-letniej kobiety z Tychów, 93-letniej kobiety z Bielska-Białej, 74-letniego mężczyzny z Gliwic, 75-letniego mężczyzny oraz 73-letniej kobiety z Poznania. Większość osób miała choroby współistniejące.

W piątek minął termin składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów w wyborach na prezydenta i zawiadomień o uczestnictwie w wyborach tych komitetów, które zarejestrowały się na wybory zarządzone na 10 maja 2020 r. Do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęło 25 zawiadomień, zarejestrowane zostały łącznie 22 komitety. PKW rejestracji jednego odmówiła, a dwóm nakazała usunięcie wady zgłoszenia. Przed nami pierwszy weekend w kampanii wyborczej, większość kandydatów rusza w Polskę. Andrzej Duda odwiedzi m.in. Podkarpacie i Mazowsze, Rafał Trzaskowski planuje wizyty w Małopolsce i w woj. świętokrzyskim. Władysław Kosiniak-Kamysz wybiera się do Małopolski i w Podkarpackie, a Szymon Hołownia m.in. do woj. lubelskiego.

Ruszają kluby fitness, siłownie, baseny i sale zabaw

Po ponad ośmiu tygodniach zamknięcia z powodu pandemii SARS-CoV-2 dziś otwierają się m.in. kluby fitness, parki rozrywki, baseny, sale zabaw dla dzieci i siłownie. Będą działać w nowym reżimie sanitarnym, w którym m.in. na jedną ćwiczącą osobę musi przypadać 10 m kw. przestrzeni, właściciele klubów muszą też zapewnić 1,5-metrowe odległości między sprzętami do ćwiczeń i dwumetrowe odległości między ćwiczącymi. Sprzęty do ćwiczeń i zabaw muszą być dezynfekowane po każdym użyciu, a pomieszczenia regularnie wietrzone. W każdej sali muszą też widnieć informacje o maksymalnej liczbie osób, które mogą z niej korzystać.

Od dzisiaj mogą być otwarte:

siłownie

sale zabaw

baseny

parki rozrywki

kluby fitness



— Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 6, 2020

Dziś mogą również – po spełnieniu wymaganych przez sanepid zaleceń sanitarnych – wznowić działalność kina, teatry, filharmonie i opery.

Rząd przedłużył zakaz lotów międzynarodowych

Rozporządzenie w tej sprawie podpisał premier Mateusz Morawiecki. W poniedziałek wróciły połączenia na terenie Polski, a zakaz w międzynarodowym ruchu lotniczym pierwotnie miał obowiązywać do dziś, jednak rządzący zdecydowali się na przedłużenie go do 16 czerwca. Jak można przeczytać w uzasadnieniu, przedłużenie zakazu ma na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia publicznego. Przewidziano jednak kilka wyjątków – dotyczą one m.in. lotów realizowanych na zlecenie premiera oraz na zlecenie osoby fizycznej lub osoby prawnej samolotami posiadającymi do 15 miejsc pasażerskich.

Są nowe wytyczne dla przedszkoli. Jak ogłosił główny inspektor sanitarny, liczba dzieci w jednej grupie będzie mogła wzrosnąć z 12 do 16, a na każde z nich będzie przypadało nie 4, a 3 m kw. powierzchni. Zajęcia opiekuńcze są prowadzone w ponad 15 tys. placówek w całym kraju, bierze w nich udział ponad 200 tys. dzieci.

Nowe wytyczne WHO ws. maseczek

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała zalecenie, by osoby powyżej 60. roku życia z problemami zdrowotnymi nosiły specjalne maseczki medyczne, także na zewnątrz w sytuacjach, gdy nie jest możliwe utrzymanie społecznego dystansu. W przypadku innych osób zalecono trzywarstwowe maseczki bawełniano-polipropylenowo-syntetyczne.



Zdaniem WHO ludzie powinni nosić maseczki nie tylko w środkach transportu, ale także wszędzie, gdzie nie można zachowywać społecznego dystansu, np. w sklepach, w pracy, podczas spotkań towarzyskich, zgromadzeń, ale także w zamkniętych pomieszczeniach jak szkoły czy świątynie.

Do tej pory WHO wykazywało się daleko idącą ostrożnością w wydawaniu zaleceń co do stosowania maseczek z uwagi na brak dostatecznych dowodów ich skuteczności oraz w obawie o to, by ich powszechne użycie nie zaowocowało brakami tego rodzaju środków ochrony dla pracowników medycznych. WHO nadal podkreśla, że maseczki nie mogą zastąpić dwóch podstawowych środków zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii: zachowania dystansu i mycia rąk. Zdaniem WHO wiele osób, które obecnie uczestniczą w protestach związanych z zabójstwem George′a Floyda, nosi maski domowej roboty, które dają jedynie fałszywe poczucie ochrony.

Piątek w Sejmie: awantura, wotum nieufności wobec Szumowskiego, dodatek solidarnościowy

Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego złożony przez posłów Koalicji Obywatelskiej. Politycy tego ugrupowania Michał Szczerba i Dariusz Joński zapowiedzieli w piątek, że Koalicja rozpoczęła prace nad projektem ustawy powołania komisji śledczej ws. Szumowskigo i afer z jego udziałem. Komisja śledcza miałaby zająć się analizą konfliktu interesów Szumowskiego w roli wiceministra nauki i dofinansowaniami, jakie w tym czasie otrzymały projekty spółek powiązanych z rodziną Szumowskich. Uwagi komisji – według posłów KO – wymagają także budzące wiele zastrzeżeń zakupy związane z epidemią, a organizowane przez Ministerstwo Zdrowia oraz Centralną Bazę Rezerw Sanitarno-Materiałowych.

Zdecydowaną większością głosów przyjęty został także prezydencki projekt ustawy o dodatku solidarnościowym. Świadczenie o wysokości 1400 zł miesięcznie ma przysługiwać osobom, z którymi po 15 marca 2020 r. rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem oraz których umowa uległa rozwiązaniu po tej dacie i nie została przedłużona. Pieniądze mają być wypłacane przez trzy miesiące od początku czerwca do końca sierpnia.

