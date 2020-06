108 nowych zakażeń. Szumowski zapowiada wzrost zachorowań

108 nowych zakażeń, najwięcej znów na Śląsku. Kaczyński mobilizuje partyjnych działaczy, a Szumowski w niektórych gminach rekomendowałby wybory wyłącznie w formie korespondencyjnej.

Potwierdzone zakażenia, wyzdrowienia i zgony Stan na: Czerwone słupki - potwierdzone nowe przypadki koronawirusa dziennie

Zielone słupki - liczba wyzdrowień w kolejnych dniach

Szare słupki - liczba zgonów w kolejnych dniach



Linia ciągła - "aktywne przypadki": skumulowana liczba zakażonych osób, pomniejszona o liczbę wyzdrowień i zgonów



Źródło: Ministerstwo Zdrowia Graf interaktywny - Koronawirus liczba zakażeń/wyzdrowien/chorych

Liczba potwierdzonych zakażeń na świecie: ponad 7,1 mln (ponad 407 tys. zgonów)

Liczba potwierdzonych zakażeń w Polsce: 27 668 (w tym 1 191 zgonów)

Pamiętaj! Jeśli masz wątpliwości w związku ze stanem swojego zdrowia, dzwoń na całodobową infolinię NFZ: 800 190 590

Jeśli masz wątpliwości w związku ze stanem swojego zdrowia, dzwoń na Osoby przebywające za granicą mogą się zgłaszać pod całodobowy numer NFZ: (+48) 22 125 66 00 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę rano o 108 nowych przypadkach zachorowań, które dotyczą: województwa śląskiego (54), opolskiego (13), małopolskiego (10), świętokrzyskiego (9), pomorskiego (5), wielkopolskiego (5), zachodniopomorskiego (4), kujawsko-pomorskiego (3), podlaskiego (3). Podano także, że od wczorajszego wieczoru osiem osób zmarło. Od początku epidemii w Polsce zachorowało 27 668 osób, a zmarło z powodu koronawirusa 1 191 pacjentów. Dzienny raport o #koronawirus. pic.twitter.com/yVbLj7dpZB — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) June 10, 2020 Szumowski o wzroście zachorowań na Śląsku „Są dziś takie gminy w Polsce, w których rekomendowałbym wybory wyłącznie w formie korespondencyjnej” – powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski w radiu TOK FM. Dodał, że wysokie wyniki zakażeń na Śląsku będą jeszcze przez około 10 dni. „W ciągu trzech dni poznamy wyniki testów 17,5 tys. osób” – zapowiedział Szumowski. Dodał, że największy niepokój wzbudziłaby transmisja pozioma, bo wtedy nie wiemy kto i kiedy zakaża. „Wtedy można mówić o przywróceniu ograniczeń. Ale to mam nadzieję, nie będzie miało miejsca” – stwierdził Szumowski. Szef resortu zdrowia apelował o to, aby nie stygmatyzować Śląska. „Poza ogniskami ilość osób zakażonych jest tam podobna jak w innych województwach” – powiedział minister Szumowski w TOK FM. Minister zapowiedział też, że 19 czerwca planowane jest otwarcie trybun na stadionach piłkarskich i żużlowych oraz powrót części kibiców. Dodał, że ostateczne decyzję każdorazowo w przypadku konkretnego meczu będzie podejmował wojewoda i sanepid, więc jest możliwe, że niektóre mecze się nie odbędą albo odbędą się bez kibiców. Co z respiratorami od handlarza bronią? W dzisiejszej „Gazecie Wyborczej” ciąg dalszy historii o zakupie respiratorów. Okazuje się, że należąca do handlarza bronią spółka E&K, od której Ministerstwo Zdrowia kupiło 1,2 tys. respiratorów za 200 mln zł, nie dostarczyła jeszcze ani jednego aparatu. I nie dostarczy, bo ich producenci zaprzeczają, że mieli z E&K jakikolwiek kontakt. E&K to producent motolotni i organizator lotów w trudno dostępne rejony świata. Należy do Andrzeja Izdebskiego, w przeszłości zamieszanego w nielegalny handel bronią, którego ONZ wpisał na czarną listę za przemyt broni do Angoli i Liberii. Przypomnijmy, że ministerstwo kupiło respiratory od E&K po wyjątkowo wysokich cenach. Za 1,2 tys. aparatów zapłaciło 44,5 mln euro, czyli ok. 200 mln zł. To średnio 165 tys. zł za sztukę, podczas gdy na przykład wysokiej klasy respirator firmy Draeger kosztuje 70-90 tys. zł. Według dziennikarzy „GW” dostawy miały się zacząć w kwietniu i zakończyć w czerwcu. Dotąd jednak firma nie dostarczyła ani jednej sztuki. Z naszych ustaleń wynika, że nie dostarczy, bo nie mogła ich kupić. Przypomnijmy, że odpowiedzialny za zakupy w resorcie zdrowia jest wiceminister Janusz Cieszyński. To on stał za wprowadzeniem do specustawy koronawirusowej zapisu zapewniającego bezkarność za nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i wyrządzenie szkody majątkowej w obrocie gospodarczym. W normalnych warunkach za takie przestępstwa grozi do dziesięciu lat więzienia. Kaczyński do członków PiS: Mamy stan alertu

Jarosław Kaczyński wysłał do członków swojej partii. „Ponowny wybór Andrzeja Dudy na prezydenta leży w elementarnym interesie Polski” – twierdzi prezes PiS. Dodaje, że zwycięstwo kandydata Koalicji Obywatelskiej „oznaczałoby ciężki kryzys polityczny, społeczny i moralny". I dalej: „Mamy dziś stan alertu, który się skończy, gdy odniesiemy zwycięstwo”. Odnosząc się do pandemii koronawirusa, Kaczyński atakuje opozycję. „W naszej Ojczyźnie pandemia została wykorzystana do wywołania kryzysu konstytucyjnego. Działania opozycji, zarówno na szczeblu ogólnokrajowym, jak i – w szczególności – w samorządach, uniemożliwiły przeprowadzenia wyborów w konstytucyjnych terminach, czyli 10, 17 lub 23 maja" – przekonuje prezes PiS. Nie wspomina oczywiście o klęsce pomysłu powszechnych wyborów kopertowych, które miały być przeprowadzone 10 maja przy pomocy Poczty Polskiej, za to z pominięciem Państwowej Komisji Wyborczej. Koordynować miał je wicepremier Jacek Sasin, ale nie wyszło – w błoto wyrzucono ok. 70 mln zł. Prezes mobilizuje własne szeregi, wzywa do „wielkiego wysiłku”, „zmian w wielu dziedzinach – również w szeregach partii” i podkreśla, że „podstawowym zadaniem ma być ponowny wybór na urząd prezydenta Andrzeja Dudy”. „Nic nie robi się samo. Trzeba wysiłku i inicjatywy, spójnego przekazu i dotarcia z nim do obywateli naszej ojczyzny. Mamy dziś stan alertu, który się skończy dopiero wtedy, gdy odniesiemy zwycięstwo (...). Możemy zwyciężyć, musimy zwyciężyć i zwyciężymy!" - cytuje Kaczyńskiego Wirtualna Polska. Ponad 1,6 miliona podpisów poparcia dla Trzaskowskiego

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski dostał od chwili ogłoszenia daty wyborów (odbędą się 28 czerwca) tylko siedem dni na zbiórkę podpisów. Do soboty miał ich zebrać 100 tys., ale już ma ich – jak poinformował sztab na stronie Trzaskowski2020.pl – ponad 1,6 miliona. Przed południem kandydat KO i jego sztab złożyli podpisy w Państwowej Komisji Wyborczej. „Zostawmy kłótnie i podziały. Polska jest jedna, są tylko złe i dobre emocje. Dzisiaj jest czas, żeby postawić na dobre emocje. Musimy mówić o tym, co możemy wspólnie zbudować” - mówił po południu Trzaskowski w Pabianicach. „Potrzebny jest nowy start. To inwestycje, ale również budowanie wspólnoty i samorząd, bo to on wie, jak wydawać pieniądze blisko obywatela” - dodawał. Sztab Rafała Trzaskowskiego przedstawił w poniedziałek hasło wyborcze: „Silny prezydent, wspólna Polska”. Zamknięte kopalnie. Górnicy mają dość Sasina