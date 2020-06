Trzaskowski pisze list do zwolenników PiS: Nie jestem waszym wrogiem

Z Ministerstwa Zdrowia zniknęły dokumenty na zakup 1,2 tys. respiratorów za 200 mln zł – alarmują posłowie KO. – Takiej afery, związanej z Covid-19, nie było na całym świecie – podkreślają. Rafał Trzaskowski – śladem Jarosława Kaczyńskiego – napisał list do członków PiS.

I proponuje: „Prowadźmy dialog między sobą, bez pośrednictwa państwowych mediów i polityków. Może się okazać, że nie różni nas aż tyle. Wszyscy mamy prawo do patriotyzmu, do miłości do naszego kraju. Polska bez podziałów jest silniejsza. Takiej Polski chcę”.

– wylicza Wojciech Szacki w swojej analizie tego pięciostronicowego, „średnio udanego, trochę na bakier z gramatyką szkicu do przemówienia, a nie skończonego dzieła” Jarosława Kaczyńskiego. O ile prezes PiS żąda od polityków swojej partii „mobilizacji” i „pozbycia się kompleksów” w zwalczaniu politycznego wroga, o tyle Trzaskowski wyciąga do swoich przeciwników rękę, szuka porozumienia, źródeł problemu: „Od wielu lat polskie życie polityczne trawi choroba nienawiści. Oduczyliśmy się ze sobą rozmawiać. Przestaliśmy szukać porozumienia. Zakładamy z góry, że w każdej sprawie musimy stać po dwóch stronach barykady. Czy naprawdę tak jest? Nie możemy pozwolić na to, żeby kolejny raz wygrała logika podziału”.

„Domyślam się, że większość z Państwa może być zaskoczona moim listem. Dużo czasu musi upłynąć, żebyśmy znów zaczęli prowadzić normalny spór o wartości i sprawy merytoryczne. Bez nienawiści i agresji. Kiedyś trzeba jednak zrobić pierwszy krok. Ktoś pierwszy musi wyciągnąć rękę”, można przeczytać w – w rzeczy samej nieoczekiwanym, zaskakującym – liście do członków PiS, jaki kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski opublikował w piątkowe popołudnie w swoich mediach społecznościowych. To odpowiedź na pismo Jarosława Kaczyńskiego, które ten w mijającym tygodniu skierował do członków swojego ugrupowania. Prezes PiS, gdy pisze w swoim liście o opozycji,

Ministrowie zdrowia państw UE dali Komisji Europejskiej zielone światło do reprezentowania ich w negocjacjach wspólnych zakupów szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 . Państwa UE upatrują w takiej strategii szansy na zapewnienie sobie tańszych i szybszych dostaw szczepionek. Po piątkowej wideokonferencji w tej sprawie komisarz UE ds. zdrowia Stella Kyriakides zaapelowała do krajów członkowskich, by powstrzymały własne inicjatywy związane z pozyskaniem szczepionki, ponieważ mogłoby one osłabić pozycje negocjacyjne Unii. „Nie chodzi o rywalizację, a o współpracę” – tłumaczyła. Wiadomo, że rozmowy z firmami farmaceutycznymi w sprawie zakupu szczepionek prowadziły już Niemcy, Francja, Włochy i Holandia.

Szczerba i Joński chcą wznowić swoje poszukiwania w poniedziałek – zarówno w resorcie zdrowia, jak i w Agencji Rezerw Materiałowych. Dokumenty, które zniknęły, dotyczą ministerialnego zakupu 1,2 tys. respiratorów od podmiotu niewyspecjalizowanego w sprzęcie medycznym – firmy E&K z Lublina, zajmującej się lotnictwem i należącej do osoby uwikłanej w nielegalny handel bronią. Co nie bez znaczenia, Ministerstwo Zdrowia respiratory zakupiło po znacznie zawyżonej cenie.

Szczerba i Joński twierdzą, że doszło do złamania prawa: – Mamy podejrzenie popełnienia przestępstwa, art. 276 kodeksu karnego: ukrywanie dokumentów. Komentowali sytuację w ministerstwie: – Nie ma tu ministra Szumowskiego ani nikogo z jego zastępców, nie działa księgowość. Hula wiatr. W trakcie największej pandemii, która trwa od 14 marca, nie ma tu nikogo, kto by o tym decydował. To ministerstwo widmo!. Posłowie przypomnieli także, że zgodnie ze słowami Łukasza Szumowskiego 50 respiratorów zamówionych w ramach tej umowy zostało już dostarczone, jednak – jak dotąd – „nikt ich nie widział”. – Byliśmy dzisiaj w Agencji Rezerw Materiałowych, żeby sprawdzić, czy w ogóle są te respiratory. Dostaliśmy informacje, że nie wiedzą, czy są, czy nie są, musza sprawdzić i to zajmie kilka dni – opowiedział Joński. – To też ciekawe, jak strategiczna agencja działa, że potrzebuje kilka dni, żeby „sprawdzić, czy te respiratory doszły, czy nie – mówił poseł.

– Otrzymaliśmy informację, która nas przeraziła. Osoba odpowiedzialna za kontakt z nami w sprawie kontroli poinformowała nas, że dokumenty dotyczące zakupu 1,2 tys. respiratorów za kwotę 200 mln zł, cytuję, znajdują się u pracowników w domu – relacjonował Szczerba podczas konferencji prasowej. – Kto je wziął sobie na długi weekend? Minister Szumowski czy ktoś z jego zastępców? Oczekujemy podania miejsca znajdowania się dokumentów, które mówią o 200 mln zł, które powędrowały do spółki z Lublina, która nie ma żadnego doświadczenia. 130 mln zł trafiło do producenta flaków wołowych – mówili posłowie.

Duda: Nie ma zgody na seksualizację dzieci, a rodzina to tata i mama

Andrzej Duda w ramach kampanii prezydenckiej odwiedzał dziś Dolny Śląsk. – Jestem dumny, że mogę państwu spojrzeć w oczy i powiedzieć tak: większość moich zobowiązań, tych najważniejszych, tych, o które w 2015 r. mnie proszono, apelowano, została zrealizowana – mówił mieszkańcom Złotoryi prezydent i jako przykład przywoływał obniżenie wieku emerytalnego.

Najwięcej miejsca w swojej przemowie poświęcił jednak rodzinie: – Zawsze najważniejsza była dla mnie rodzina. Zwłaszcza ta rodzina, która zgodnie z polską konstytucją, z jej art. 18., z jej art. 48., stanowi tę podstawową tkankę, podstawową wspólnotę w naszym społeczeństwie. Rodzina, w której jest tata i mama. Rodzina, w której jest macierzyństwo, rodzicielstwo. Rodzina, która wychowuje dzieci – mówił Duda. I przekonywał, że polska rodzina wymaga ze strony państwa ochrony, opieki i wsparcia, których on jest gwarantem. – Programów, które wspierają rodzinę, nie pozwolę ruszyć, absolutnie nie pozwolę ich ani pogorszyć, ani – nie daj Boże – zlikwidować. To jest kwestia mojego honoru. Nigdy mojego podpisu pod żadnymi takimi zmianami nie będzie – obiecywał wyborcom.

Obrona rodziny to według Dudy także ochrona „polskiej tradycji”. – Z całą powagą i odpowiedzialnością trzeba traktować konstytucyjną zasadę ochrony rodziny i konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami – przekonywał. – A nie, żeby ktoś siłą naszym dzieciom przemycał ideologie, z którymi się nie zgadzamy, seksualizował agresywnie dzieci na siłę, czego my jako rodzice nie akceptujemy – mówił Duda.

Podobne przemówienie prezydent miał dla mieszkańców Trzebnicy, na prezydenta czekali tam jednak nie tylko zwolennicy. „Andrzej Duda się nie uda” i „Marionetka” – skandowała grupa przeciwników kandydata PiS, trzymając wielki napis: „Zdradza ojczyznę ten, kto łamie jej najwyższe prawo”.

Kosiniak-Kamysz: Bardzo źle odbieram happening LGBT

– Bardzo źle odbieram happening przed Pałacem Prezydenckim. To jest bardzo ważne dla nas wszystkich święto, które łączy się z procesjami, w tym roku ograniczonymi, ale to jest publiczne pokazywanie swoich przekonań, wiary. Organizowanie tego typu happeningów, szczególnie w taki dzień, jest kompletnie niepotrzebne – mówił dziś w Giżycku Władysław Kosiniak-Kamysz. Odniósł się w ten sposób do spontanicznej akcji młodych ludzi, którzy w odpowiedzi na podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę homofobicznej „Karty rodziny”, zebrali się 11 czerwca pod jego siedzibą na „tęczowe disco”. Kandydat PSL na prezydenta wyjaśniał, że taki happening „nie służy w żaden sposób normalności i budowaniu wspólnoty, i nie powinno to tak wyglądać”. – Ja nie pozwolę na kolejne wojny ideologiczne w Polsce, ja mam ideę przywrócenia braterstwa – mówił.

Kosiniak-Kamysz podkreślił przy okazji, że „małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety, tak jest zapisane w konstytucji”. – Dla mnie to jest wartość najwyższa. Będę stał na straży konstytucji, dobrych zwyczajów i obyczajów – mówił.

PiS idzie na wojnę ideologiczną

Ofensywa PiS – skierowana głównie przeciw Rafałowi Trzaskowskiemu – ruszyła. W środę prezydent Andrzej Duda podpisał „Kartę rodziny”, deklarację zasad, jakimi chce się kierować przy podpisywaniu uchwalanych przez parlament ustaw. W jej założeniach oprócz wspierania rodzin i seniorów czy rynku pracy przyjaznego rodzinie znalazła się także obrona instytucji małżeństwa i ochrona dzieci przed „ideologią LGBT”. Wzbudziło to protesty opozycji i... kolejne popisy homofobii polityków PiS.

Pierwszy na Twitterze z hasłem „Polska bez LGBT jest najpiękniejsza” wystąpił już w czwartek wiceprezes PiS i szef sztabu Dudy Joachim Brudziński:

„Wielkie” ideologiczne spory, emocje a tymczasem na #PomorzeZachodnie, ptasia rodzina, mama i tata, w naszej kapliczce, realizuje Boży plan Polska bez LGBT jest najpiekniejsza pic.twitter.com/HshjssTwB5 — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) June 11, 2020

Komentujący te słowa w „Faktach po Faktach” poseł Zjednoczonej Prawicy Jacek Żalek został z kolei wyproszony przez Katarzynę Kolendę-Zaleską ze studia TVN24 po tym, gdy stwierdził, że „LGBT to nie ludzie”.

– Wiemy, że PiS zrobi wszystko, żeby wywołać w Polsce wojnę ideologiczną – komentował Cezary Tomczyk z PO. – Chodzi o to, żebyśmy nie dali się na to złapać – mówił w TOK Fm szef sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego. – Dziś musimy zrobić wszystko, żeby Polska była normalna, wspólna, żeby nie trzeba było nikogo dzielić. Zapytany o „Kartę rodziny” kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń przypomniał w TVN24, że nie ma czegoś takiego, jak „ideologia LGBT” – są ludzie. I potwierdził: „Jak tylko zbliżają się wybory, to Kaczyński i jego partia polityczna robi to nagonkę na uchodźców, to nagonkę na osoby LGBT. Dzisiaj w Polsce trochę jest tak, że osoby LGBT są papierkiem lakmusowym tego, jak wygląda stan polskiej demokracji”. Wypowiedzi polityków PiS, Władysława Kosiniaka-Kamysza i brak jasnego, mocnego stanowiska Rafała Trzaskowskiego wskazują na to, że wygląda on bardzo źle.

„Nowi” sędziowie SN już zerwali kworum

Zgromadzeniu Ogólnemu Sądu Najwyższego nie udało się w piątek osiągnąć kworum, w związku z czym pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska odroczyła bez terminu obrady nad przebiegiem wyborów kandydatów na pierwszego prezesa SN, jakie miały miejsce w maju. W piątek stawiła się większość sędziów izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Wymaganego kworum nie osiągnięto w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (ośmiu jej sędziów przebywa na urlopie, jeden na L4). Izba Dyscyplinarna nie podała informacji o frekwencji.

Według przepisów potrzeba co najmniej 2/3 sędziów każdej z pięciu izb SN, by jego zgromadzenie ogólne mogło podjąć uchwałę. – Z powodu braku kworum zgromadzenie ogólne nie jest nawet w stanie przyjąć porządku obrad – mówiła Manowska, ogłaszając odroczenie. Sędziowie mają obowiązek uczestniczyć w zgromadzeniach, ewentualna nieobecność może być usprawiedliwiona np. zwolnieniem chorobowym lub wcześniej zaplanowanym urlopem. Jednak – jak wskazał sędzia Krzysztof Strzelczyk z Izby Pracy – te „urlopy zostały udzielone, kiedy znany był już termin zgromadzenia”, a zgromadzenie ogólne SN nie odbyło się z powodu braku kworum po raz pierwszy od kilkunastu lat. „To jest święto demokracji samorządu sędziowskiego. Brak obecności niektórych osób jest dla mnie niewytłumaczalny” – podkreślał sędzia Strzelczyk PAP.

Alibi do niedopełnienia obowiązku stawienia się na obradach dostarczyli neosędziom prezesi neo-Izb: Dyscyplinarnej i Kontroli Nadzwyczajnej. Wiedząc, że w tym czasie ma się odbyć Zgromadzenie, udzielili sędziom urlopów.

„Niby drobiazg, ale można go potraktować jak nadużycie władzy. To tak jakby lekarz wystawił zwolnienie, bo uczeń boi się klasówki. Teraz więc kolej na pierwszą prezes Małgorzatę Manowską: czy wezwie prezesów tych Izb do wyjaśnień, dlaczego storpedowali zwołane przez nią Zgromadzenie? Czy zainicjuje postępowanie służbowe? Bo o dyscyplinarne trudno, skoro sędziowie Izby Dyscyplinarnej sami nie stawili się na Zgromadzeniu, korzystając z udzielonego im urlopu” – zastanawia się Ewa Siedlecka, przyglądając się pracy „nowego” Sądu Najwyższego.

MS: 376 nowych zakażeń, siedem zgonów

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o 376 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia SARS-CoV-2 z województw: śląskiego (138), łódzkiego (90), mazowieckiego (68), podlaskiego (17), małopolskiego (13), wielkopolskiego (12), świętokrzyskiego (11), opolskiego (dziewięć), podkarpackiego (osiem), kujawsko-pomorskiego (dwa), lubelskie (dwa), pomorskiego (dwa), zachodniopomorskigo (dwa), dolnośląskiego (jeden) i lubuskiego (jeden).

Resort poinformował także o śmierci siedmiu osób zakażonych koronawirusem: 93-letniego mężczyzny w Poznaniu, 64-letniej kobiety w Starachowicach, 78-letniego mężczyzny w Raciborzu, 68-letniej kobiety w Tychach, 82-letniej kobiety w Kozienicach, 90-letniej kobiety w Radomiu i 78-letniego mężczyzny w Warszawie.

Rząd ugiął się przed górnikami, kopalnie tylko ograniczyły wydobycie

Dziesięć kopalń Polskiej Grupy Górniczej i dwie kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej od dziś wprowadzi ograniczenia w wydobyciu węgla o co najmniej połowę. W związku z ogniskami koronawirusa wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin chciał całkowitego zamknięcia tych kopalń na trzy tygodnie, ale rząd ostatecznie ugiął się w tej sprawie przed górniczymi związkami zawodowymi. Ograniczenia będą zależały od charakteru poszczególnych zakładów, górnicy będą w nich pracować w systemie rotacyjnym, nie wszyscy więc udadzą się na obiecane przez rząd trzytygodniowe postojowe. Do pracy stawi się także część pracowników naziemnych.

