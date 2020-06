Zagraniczne media znów cytują słowa Dudy o osobach LGBT

Wypowiedzi prezydenta odnotowały zagraniczne media i agencje prasowe, m.in. Agencja Reutera, magazyn TIME, „Bloomberg”, „The Federal”. „New York Times” przypomina, że Polska została uznana w tegorocznym rankingu ILGA-Europe na najbardziej homofobiczne państwo w Unii Europejskiej.

PiS opiera kampanię na homofobii

Prezydent i kandydat PiS Andrzej Duda podczas wizyty w Brzegu mówił: – Naszym dzieciom wmawia się dziś ideologię, coś co jest sprzeczne z najgłębszą logiką dojrzewania człowieka. Pokazuje to sytuacja, gdy z jednej z polskich telewizji wyrzucono posła, który powiedział, że to jest ideologia. Próbuje się nam wmówić, że to ludzie, a to po prostu ideologia.

Stwierdził, że w czasach komunizmu w Polsce starano się „ideologizować dzieci”. – To był bolszewizm. Dzisiaj też nam i naszym dzieciom próbuje się wciskać ideologię, ale inną. Zupełnie nową, ale to też jest neobolszewizm. Jeżeli w szkole przemyca się ideologię, żeby zmienić punkt widzenia dzieci i ustawić ich patrzenie na świat poprzez ich seksualizację w dziecięcym wieku, coś co jest sprzeczne z najgłębszą logiką dojrzewania człowieka w sposób spokojny i zrównoważony, to to jest ideologia i nic innego. Niech nikt nie próbuje sprowadzać naszych dzieci na złą drogę, bo na to nie pozwolimy − mówił Andrzej Duda.

W wieczornym wydaniu Polsat News prezydent tłumaczył, że „nie straszy żadną ideologią, mówi o faktach takimi, jakimi one są, nie życzy sobie, żeby edukatorzy wysyłani przez organizacje LGBT w szkołach edukowali seksualnie dzieci, bo to jest według niego indoktrynacja ideologiczna, a on jest zwolennikiem ochrony rodziny”.

Światowe media o Dudzie

„Financial Times” przypomina, że przed ubiegłorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego „PiS starał się używać nagonki na osoby LGBT do zmobilizowania swojej bazy konserwatywnych wyborców”.

Korespondentka agencji Associated Press Vanessa Gera stwierdziła w swoim artykule, że według polskich gejów i lesbijek „urzędnicy państwowi używają języka dehumanizacji”.

„Guardian” porównał język, którym posługuje się Duda, mówiąc o „zakazie promowania ideologii LGBT”, do języka używanego w rosyjskiej ustawie przeciw „gejowskiej propagandzie”.

Hołownia: homofobiczne wypowiedzi doprowadzą do samobójstwa

„Kiedy słucham tych ornitologiczno-teologiczno-homofobicznych wypowiedzi Joachima Brudzińskiego, jak słucham homofobicznych głupot, które wygaduje prezydent Duda, to zastanawiam się, czy mają świadomość, że te słowa, które rzucają i w ich mniemaniu cementują jakąś wspólnotę, doprowadzą prawdopodobnie do samobójstwa kogoś w zupełnie realnym świecie” – mówił w sobotę w TVN24 Szymon Hołownia.

Podkreślił, że „nie ma ideologii LGBT, są ludzie (...) I mówię o tym od lat, dlatego, że spotykałem osoby homoseksualne w Polsce podczas moich spotkań, i wiem, jak bardzo wykluczeni czują się z naszej wspólnoty” – dodał Hołownia.

Rafał Trzaskowski: Dość dzielenia, dość nienawiści

– Jest szansa na oczekiwaną zmianę w Polsce, na falę zmian – mówił w sobotę Opolu kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski. – Mamy dość dzielenia nas, mamy dość nienawiści, dość słów pogardy. Czas na Polskę równych szans, Polskę, w której nie ma zaciśniętej pięści, jest otwarta ręka do dialogu.

Rafał Trzaskowski odniósł się też do równoległej obecności w Opolu prezydentury Andrzeja Dudy. – Trzeba pytać pana prezydenta, dlaczego żadna afera z udziałem PiS nie została wyjaśniona. Dlaczego pan prezydent zgadza się na to, żeby dawano nam pięć dni na zbieranie podpisów. A i tak przy tej mobilizacji zebraliśmy ich dwa miliony. Nawet jak ktoś będzie nam urządzał wybory nie fair, to my i tak wygramy. Dlaczego pan prezydent godzi się na to, że telewizja publiczna wciąż wzywa do nienawiści, szczuje jednych na drugich.

MZ w sobotę: 440 nowych zakażeń koronawirusem

Resort zdrowia poinformował w sobotę o 440 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 15 osób zakażonych koronawirusem, to osoby w wieku od 61 do 92 lat, wszystkie miały choroby współistniejące.

Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce sięgnęła 29 017, z czego 1237 zmarło.

Z powodu Covid-19 w szpitalach zajętych jest 1711 łóżek, a z respiratorów korzysta 77 osób. Dotychczas wyzdrowiało 14 104 pacjentów. Resort przekazał ponadto, że kwarantanną objęte są 92 654 osoby, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 18 904.

We wtorek rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty

Pierwotnie sesja egzaminacyjna miała się rozpocząć 21 kwietnia, ale w związku z epidemią koronawirusa przesunięto ją na prawie miesiące później. Egzaminy są trzydniowe: pierwszego dnia, we wtorek, uczniowie będą pisać egzamin z języka polskiego, drugiego dnia, w środę, odbędzie się egzamin z matematyki, a trzeciego egzamin z języka obcego.

Na teren szkoły trzeba będzie wejść z zakrytymi ustami i nosem. Z tego obowiązku uczniowie będą zwolnieni na salach egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających. Ławki w sali egzaminacyjnej ma dzielić co najmniej 1,5-metrowy odstęp.

Do egzaminów przystąpi ponad 347,7 tys. uczniów z ponad 12,4 tys. szkół podstawowych.