Bodnar: Kampania nie usprawiedliwia mowy wykluczenia i pogardy

W Polsce nie gaśnie oburzenie kampanią wyborczą Prawa i Sprawiedliwości. Politycy tej partii, oraz prezydent Andrzej Duda, zaatakowali osoby LGBT. „Taka mowa wykluczenia i pogardy jest w demokratycznym państwie niedopuszczalna" – napisał Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

„ Wyrażam więc stanowczy sprzeciw wobec publicznych wypowiedzi osób pełniących wysokie funkcje w państwie, które w ostatnich dniach wskazywały, że „LGBT to nie ludzie, to ideologia” (tak Pan Poseł Jacek Żalek); „Ci ludzie nie są równi normalnym ludziom” (tak Pan Poseł Przemysław Czarnek); „próbuje nam się wmówić, że to ludzie, a to jest ideologia” (tak Pan Prezydent RP i kandydat na Prezydenta RP Andrzej Duda); „Polska bez LGBT jest najpiękniejsza” (tak Pan Poseł do PE Joachim Brudziński); czy też porównywały związek dwóch mężczyzn do przestępstwa zoofilii (tak Pan Poseł Tomasz Rzymkowski). Przypominam, że taka mowa wykluczenia i pogardy jest w demokratycznym państwie niedopuszczalna – nie usprawiedliwiają jej żadne okoliczności, w tym trwająca kampania wyborcza” – pisze Adam Bodnar.

Prezydent i kandydat PiS Andrzej Duda podczas weekendowej wizyty w Brzegu mówił: – Naszym dzieciom wmawia się dziś ideologię, coś co jest sprzeczne z najgłębszą logiką dojrzewania człowieka. Pokazuje to sytuacja, gdy z jednej z polskich telewizji wyrzucono posła, który powiedział, że to jest ideologia. Próbuje się nam wmówić, że to ludzie, a to po prostu ideologia.

Stwierdził, że w czasach komunizmu w Polsce starano się „ideologizować dzieci”. – To był bolszewizm. Dzisiaj też nam i naszym dzieciom próbuje się wciskać ideologię, ale inną. Zupełnie nową, ale to też jest neobolszewizm. Jeżeli w szkole przemyca się ideologię, żeby zmienić punkt widzenia dzieci i ustawić ich patrzenie na świat poprzez ich seksualizację w dziecięcym wieku, coś co jest sprzeczne z najgłębszą logiką dojrzewania człowieka w sposób spokojny i zrównoważony, to to jest ideologia i nic innego. Niech nikt nie próbuje sprowadzać naszych dzieci na złą drogę, bo na to nie pozwolimy − mówił Andrzej Duda.

Wieczorem w sobotę w programie Polsat News prezydent tłumaczył, że „nie straszy żadną ideologią, mówi o faktach takich, jakimi one są, nie życzy sobie, żeby edukatorzy wysyłani przez organizacje LGBT w szkołach edukowali seksualnie dzieci, bo to jest według niego indoktrynacja ideologiczna, a on jest zwolennikiem ochrony rodziny”.

Poseł PiS Przemysław Czarnek w TVP Info powiedział: „Brońmy rodziny przed tego rodzaju zepsuciem, deprawacją, absolutnie niemoralnym postępowaniem, brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy o jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy z tą dyskusją”.

Wypowiedzi prezydenta o LGBT odnotowały zagraniczne media i agencje prasowe, m.in. Agencje Reutera i Bloomberga, magazyn „Time”, „The Federal”. „New York Times” przypomniał, że Polska została uznana w tegorocznym rankingu ILGA-Europe za najbardziej homofobiczne państwo w Unii Europejskiej. „Financial Times” wskazał, że przed ubiegłorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego „PiS też starał się używać nagonki na osoby LGBT do zmobilizowania swojej bazy konserwatywnych wyborców”.

Korespondentka agencji Associated Press Vanessa Gera stwierdziła w swoim artykule, że według polskich gejów i lesbijek „urzędnicy państwowi używają języka dehumanizacji”. „Guardian” porównał język, którym posługuje się Duda, mówiąc o „zakazie promowania ideologii LGBT”, do języka używanego w rosyjskiej ustawie przeciw „gejowskiej propagandzie”.

Andrzej Duda w niedzielę odniósł się na Twitterze do tego, co pisały o nim zagraniczne media. „Znów, w ramach brudnej walki politycznej, wyrywa się moje słowa z kontekstu. Naprawdę wierzę w różnorodność i równość” – napisał w jednym z trzech tweetów.

Na odpowiedź dziennikarzy nie czekał długo. Christian Davies, korespondent „Guardiana”, wyszedł z propozycją: „Z przyjemnością nagramy wyjaśnienie, co Pan miał na myśli, mówiąc, że 'ideologia LGBT' jest gorsza niż komunistyczna indoktrynacja. Zgodzi się Pan?”.

Warszawska korespondentka, pisująca do „Guardiana”, Claudia Ciobanu napisała: „Mówimy po polsku i słyszeliśmy dokładnie cały kontekst. I jest on okropny”.

