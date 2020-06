Senat chciał podwyższyć zasiłek dla bezrobotnych. PiS był przeciw

„W kilku gminach, nie tylko ze Śląska, przeprowadzane będą wybory wyłącznie korespondencyjne. Analizy jeszcze trwają” – poinformował w piątek rano na antenie Radia WNET minister zdrowia Łukasz Szumowski. Po południu przekazał PKW rekomendację, aby wyłącznie korespondencyjne wybory przeprowadzić w dwóch gminach, w których tzw. wskaźnik zapadalności przekracza 100 na 10 tysięcy mieszkańców.

Po wydaniu rekomendacji przez Łukasza Szumowskiego zebrała się Państwowa Komisja Wyborcza. Po posiedzeniu, w którym brał udział minister zdrowia, przewodniczący PKW Sylwester Marciniak powiedział, że w Baranowie uprawnionych wyborców jest przeszło 6 tys., a Marklowicach przeszło 4 tys. Szef PKW poinformował, że w Baranowie z głosowania korespondencyjnego wyłączony będzie jeden obwód do głosowania utworzony na oddziale leczniczo-rehabilitacyjnym w Grębaninie.

Sejm odrzucił ważne poprawki Senatu

W czwartek senatorowie przegłosowali m.in. poprawki do rządowej tarczy kryzysowej. Było ich ponad sto – w większości nie dotyczyły one jednak zasadniczej, czyli związanej z gospodarką i wsparciem dla przedsiębiorców treści tarczy 4.0, a regulacji z innych obszarów. Specustawa reguluje bowiem przepisy ponad 50 innych ustaw, nie zawsze związanych z walką z koronawirusem i skutkami pandemii – i do tych paragrafów zastrzeżenia zgłosił Senat. To m.in. zmiany w Kodeksie karnym, Kodeksie wykroczeń czy dotyczące ustroju sądów.

Izba wyższa przyjęła także poprawki do prezydenckiej ustawy o dodatku solidarnościowym. Najistotniejsze zgłosił marszałek Senatu Tomasz Grodzki, przewidują one m.in. podwyższenie kwoty dodatku z 1,4 tys. zł do 1,5 tys. zł i – również do 1,5 tys. zł – zwiększenie zasiłku dla bezrobotnych (zgodnie z ustawą miał wynosić 1,2 tys. zł). Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 99 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Już na drugi dzień, w piątek wieczorem, posłowie odrzucili poprawki, jakie do ustawy zgłosił marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Sejm przyjął natomiast poprawki doprecyzowujące, m.in. że cudzoziemiec pobierający zasiłek dla bezrobotnych będzie otrzymywał dodatek solidarnościowy w wysokości różnicy między tym dodatkiem a zasiłkiem. Sejm przyjął te poprawki, które doprecyzowują przepisy, eliminują wątpliwości interpretacyjne, korygują dostrzeżone uchybienia, czy usuwają błędy legislacyjne.

Sejm staje się niemy

Sejm w piątek zajął się przygotowanym przez posłów PiS projektem zmiany w Regulaminie Sejmu. Chodzi wykreślenie przepisu stanowiącego, że posiedzenia Sejmu, komisji i podkomisji sejmowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej mogą się odbywać tylko do 30 czerwca br. PiS zdecydował, że na stałe będzie możliwość wprowadzania zdalnej pracy posłów w określonych sytuacjach.

Możliwość prowadzenia obrad i głosowania przez internet na posiedzeniach Sejmu i komisji wprowadzono 26 marca. Kazimierz Smoliński (PiS) podkreślał podczas sejmowej debaty, że w projekcie chodzi o uchylenie przepisów mówiących o czasowej możliwości zwoływania zdalnych posiedzeń Sejmu i komisji przez marszałka Sejmu. Zaznaczył, że wprowadzając kilka miesięcy temu możliwość zdalnej pracy izby, wnioskodawcy wychodzili z założenia, że po kilku miesiącach skończy się czas epidemii koronawirusa. „Niestety wbrew niektórym politykom rząd nie wie, kiedy ten stan pandemii się skończy. Projektowane rozwiązanie zmierza do tego, aby w sytuacji, w której występują przesłanki, czyli wystąpienie stanu nadzwyczajnego albo stanu epidemii marszałek Sejmu miał prawo zastosować te przepisy i móc zwoływać posiedzenia Sejmu i komisji w sposób zdalny. W pełni aprobujemy to rozwiązanie” – mówił Smoliński.

Stanowisko Koalicji Obywatelskiej zaprezentowała Iwona Śledzińska-Katarasińska. Pytała jak to jest, że przedstawiciele innych zawodów jak lekarze, fryzjerzy, czy urzędnicy mogą wrócić do normalnego trybu pracy, a „nagle w Sejmie jest taka grupa lepsza grupa, lepszy sort”, czyli posłowie, którzy nie mogą tego zrobić. Mówiła ponadto, że zdalne prace Sejmu oznaczają, że w rękach marszałek Sejmu pozostaje zwoływanie komisji, a na posiedzenia komisji nie mogą przychodzić eksperci i przedstawiciele strony społecznej.

„To się staje Sejm niemy i proszę mi nie mówić, że to bezterminowe przedłużenie, to państwo wymyśliliście w trosce o zdrowie i dobrą kondycję. Państwu Sejm nie jest do niczego potrzebny (…) opozycja nie zabiera głosu, nie piętnuje, opozycja nie składa wniosków, opozycji nie ma. Państwo potraktowaliście Sejm jako gospodarstwo pomocnicze rządu” – mówiła posłanka KO.