Kandydaci objeżdżają kraj. Emilewicz przemawia z ambony

Trwa ostatnia niedziela kampanii. Andrzej Duda pojechał do Krakowa, Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia na Podlasie, Władysław Kosiniak-Kamysz do Zachodniopomorskiego, a Robert Biedroń i Krzysztof Bosak na Mazowsze. Wicepremier Jadwiga Emilewicz wystąpiła na Jasnej Górze.

– Dzisiaj świat stanął na głowie w epidemii, dzisiaj musimy przede wszystkim bronić miejsc pracy, bo przecież bezrobocie dobija do miliona osób. Musimy się zastanowić, jak rozwiązać problem służby zdrowia, usimy rozmawiać o bezpieczeństwie. To są prawdziwe tematy, które nurtują Polki i Polaków – powiedział.

Trzaskowski powtórzył, że „zawetuje każdą ustawę, która będzie chciała podnieść wiek emerytalny, bo to musi być decyzja obywateli”. – Będziemy tworzyli zachęty do tego, żeby można było pracować dłużej, ale tylko wtedy, jeżeli ktoś będzie chciał dłużej pracować. I nie ma mowy o tym, żeby rozstrzygać te spory inaczej – podkreślił kandydat.

Według Biedronia wskutek przeznaczania 7,2 proc. PKB na ochronę zdrowia „ludzie będą mieli dostęp do lekarza, podstawowej opieki medycznej, a kiedy będą potrzebowali, tak jak Weronika specjalistycznej pomocy medycznej i rehabilitacji, to także od państwa ją dostaną”. Przypomniał, że w jego planie odbudowy Polski proponuje nowoczesny szpital w każdym powiecie.

W jego ocenie, to „wspaniałe przyrodnicze dziedzictwo” w Hajnówce i okolicy, może stać się miejscem wielkiej turystyki, radości i dumy dla przyszłych pokoleń. Dodał, że właśnie przyszłe pokolenia oczekują od obecnego, aby zachować to dziedzictwo. – Chciałbym móc pokazać Puszczę Białowieską mojej córce jak dorośnie. Chciałbym kiedyś, jak zdążę, pokazać ją moim wnukom.

– Dopadła nas epidemia koronawirusa, gospodarka znalazła się w zagrożeniu. Nie zastanawialiśmy się, wprowadziliśmy programy tarczy antykryzysowej. Miliard złotych dziennie wypłacany jest polskim przedsiębiorcom po to, by ratowali miejsca pracy – stwierdził prezydent.

– Przez całe pięć lat działałem dla państwa; wszystko co robiłem, robiłem po to, by moim rodakom żyło się lepiej – przekonywał w niedzielę podczas spotkania z wyborcami w Krakowie prezydent Andrzej Duda . – Chcę tą politykę kontynuować, chcę, żeby polska rodzina miała zapewnione bezpieczeństwo.

To się dzieje naprawdę. Wicepremier polskiego rządu - @JEmilewicz - przemawia w kościele stojąc na ołtarzu. I niech mi ktoś powie, że to normalna sytuacja, a państwo jest świeckie! Państwo będzie świeckie wtedy gdy rządzić będzie @Lewica Pamiętacie o tym za tydzień #Biedron2020 pic.twitter.com/40feVPNTnR

Jeszcze w piątek @EpiskopatNews wydał komunikat, że Kościół nie angażuje się w kampanię wyborczą. Dzisiaj J. Emilewicz agituje z ambony na Jasnej Górze. Za to sklejenie się z PiS części hierarchów kościelnych zapłaci cały Kościół. I to będzie bardzo wysoka cena. pic.twitter.com/KXtzHVnQJF

– Praca powinna być przed kapitałem. Na to warto zwracać uwagę, gdy staramy się wesprzeć państwa w radzeniu sobie z trudnościami, oferując pomoc publiczną. Robimy to i utrzymanie pracy jest naszym wspólnym celem - stwierdziła minister rozwoju.

– Bezpieczeństwo państwa, to nie jest tylko silna armia, to nie są tylko sojusze, bo sojusze nie zawsze działały, a armia nigdy nie jest dostatecznie silna, żeby samodzielnie, zawsze, bez wsparcia narodu, bez wsparcia wspólnoty narodowej, mogła wykonać każde zadanie - ocenił kandydat na prezydenta na konferencji prasowej. – Będę chciał w Kancelarii Prezydenta zaprosić do współpracy wszystkie środowiska polityczne i powołać ministrów z każdego ugrupowania – zadeklarował.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski w sobotę spotkał się z wyborcami m.in. w Olsztynie. „Oni [rządzący] cały czas nas chcą uczyć, co znaczy polska rodzina, oni nas będą uczyć, co znaczy patriotyzm. Wy chcecie uczyć, co to jest polska rodzina w momencie, kiedy próbujecie zniszczyć polską edukację” – zaznaczył Trzaskowski, krytykując reformę edukacji i jej konsekwencje: podwójny rocznik, tłok, przeładowane podstawy programowe.

Szymon Hołownia swoją kampanię transmitował na żywo w internecie. Na spotkaniu z wyborcami w Ostrołęce mówił m.in. o polityce energetycznej i klimatycznej: „Dobrze, że faraoński projekt bloków węglowych w Ostrołęce został zakończony. To nie było dobre rozwiązanie. Myślenie o tym, że robimy jedną wielką elektrownię, to myślenie z lat 60. XX w. Trzeba zrobić z tym porządek teraz, bo za 30 lat dzieci nam tego nie wybaczą”.

Konwencję wyborczą w Warszawie zorganizował Robert Biedroń. Przekonywał, że tylko jego postulaty są lewicowe: „Nasze lewicowe postulaty są na ustach wszystkich kandydatów. Zawsze przed wyborami stają się lewicowi, a po wyborach o tym zapominają. Nie dajmy się nabrać, to jest prawica”. Dodał, że „15 lat rządów prawicy to lata pogardy. Widzimy, co ostatnio robi Andrzej Duda i jego partyjni koledzy. Odmawiają innym ludziom człowieczeństwa, dzielili nas na lepszy i gorszy sort. Ale nie mniej gorsza jest kampania obojętności”.

Kandydat ludowców na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz w Opolu mówił o dwóch dzielących Polskę obozach: PiS i PO. Andrzej Duda jest wierny poleceniom z Nowogrodzkiej, a Trzaskowski, w razie wygranej, będzie lojalny wobec kierownictwa PO – przekonywał Kosiniak. Siebie uważa za kandydata alternatywnego, zdolnego pogodzić obie strony. „Oni się boją wspólnoty, Koalicji Polskiej” – mówił.

W sobotę stwierdzono 309 nowych zakażeń

Ministerstwo Zdrowia podało w sobotnim komunikacie, że w ciągu poprzedniej doby potwierdzono w Polsce 309 przypadków zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (114), mazowieckiego (52), łódzkiego (44), małopolskiego (23), podlaskiego (15), dolnośląskiego (13), świętokrzyskiego (11), wielkopolskiego (8), podkarpackiego (7), kujawsko-pomorskiego (5), lubelskiego (5), opolskiego (4), lubuskiego (3), pomorskiego (2), warmińsko-mazurskiego (2) i zachodniopomorskiego (1). Zmarło kolejnych 12 osób.

Resort dokonał też korekty danych – odjął pięć zdublowanych przypadków z Olsztyna.