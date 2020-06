Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Jaka jest stawka tych wyborów, co mówią najnowsze sondaże, jaką kampanię mamy – już prawie – za sobą? Oto najnowsza „Polityka” w sam raz na ostatnią prostą przed wyborami.

I tak po najdziwniejszej kampanii w dziejach III RP dotarliśmy do pierwszej tury wyborów prezydenckich, których finał jest wciąż wielką niewiadomą. Zapowiada się pasjonująca rozgrywka o ogromnych politycznych konsekwencjach. Oferujemy zatem Państwu na ten gorący czas najnowszy, przedwyborczy numer „Polityki”, a w nim m.in. takie tematy:

• Jaka jest stawka zbliżających się wyborów, czy opozycji uda się wreszcie odnieść pierwsze od lat prawdziwe, niekwestionowane zwycięstwo, co się musi stać, aby było to możliwe – o tym w tekście Jerzego Baczyńskiego i Mariusza Janickiego.

• Co mówią ostatnie sondaże? Kto komu podbiera wyborców i co to oznacza dla wyborczego rozstrzygnięcia, jakie są możliwości i zasięgi kandydatów, gdzie przebiegają granice pomiędzy ich twardymi i miękkimi elektoratami – analizują nasz publicysta Rafał Kalukin i Marcin Duma, szef pracowni IBRiS, na podstawie najnowszego szczegółowego badania IBRiS dla „Polityki”.

• Co to była za kampania, czy odpowiedziała na najważniejsze pytania współczesnej Polski, gdzie były jej punkty przełomowe, jakie słowa w niej padły, jakich gadżetów i chwytów użyto – o tym w autorskim „alfabecie kampanii” Wojciecha Szackiego.

• Jak przed wyborami zachowuje się Kościół katolicki, czy tak jak wcześniej popiera PiS, czy widać nowe trendy, także echa podziałów wśród hierarchów? Tym kwestiom przyjrzał się Adam Szostkiewicz.

• Profesor z Harvardu, socjolog Bart Bonikowski w rozmowie z Jackiem Żakowskim opowiada o tym, jak populizm, ignorancja i sterowany politycznie sprzeciw wobec dowolnie zdefiniowanych elit otwierają drzwi dla autorytaryzmu.