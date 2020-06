Ostatnie godziny kampanii. Trzaskowski prezentuje program

W Polsce ostatnie godziny kampanii wyborczej. Swój program zaprezentował wreszcie Rafał Trzaskowski. Co o szansach kandydatów w wyborach prezydenckich mówią najnowsze sondaże?

Liczba potwierdzonych zakażeń w Polsce: 33 119 (w tym 1412 zgonów)

Liczba potwierdzonych zakażeń na świecie: ponad 9,5 mln (ponad 485 tys. zgonów)

Rafał Trzaskowski przedstawił swój program wyborczy

Ostatni dzień kampanii. Kandydaci od rana w drodze

Robert Biedroń napisał list do wyborców Lewicy. „Dzisiaj żaden z kandydatów nie ma szansy na wygraną w pierwszej turze. Tym bardziej powinniśmy zagłosować w zgodzie z naszymi poglądami. To bardzo proste, im więcej głosów lewica uzyska w pierwszej turze, tym większe przełożenie będzie miała na wynik w drugiej. Im więcej osób opowie się za naszymi postulatami, tym mocniej będziemy mogli wymagać ich realizacji od kandydata, który liczy na nasze poparcie w drugiej turze. Tylko w ten sposób wartości bliskie naszemu sercu nie zginą w jałowym konflikcie” – napisał Biedroń w liście, który opublikowała „Krytyka Polityczna”.

Tymczasem rano w Onecie szef Lewicy Włodzimierz Czarzasty powiedział „Robert Biedroń nie zostanie prezydentem. My to traktujemy, jako marsz do rządzenia lub współrządzenia, by Polska wyglądała tak, jak marzymy”.

Biedroń zaczął dzień w Krakowie.

Ostatni dzień kampanii #Biedroń2020 zaczynamy w #Kraków. To będzie intensywny dzień! A od rana niespodzianka! @ZandbergRAZEM nie lubi kiszonych ogórków pic.twitter.com/vEopLMSHf7 — Michał Rachalewski (@MRachalewski) June 26, 2020

A Andrzej Duda zakończy kampanię w Nowym Sączu około godziny 23.

Dudabus na trasie. Suniemy od Wielkopolski, przez Śląsk do Starego Sącza w Małopolsce. Nastroje wśród Załogi dopisują. Dziękuję za wsparcie! Do zwycięstwa!#AmbitnaPolska #DUDA2020 #PolskieSprawy pic.twitter.com/RzC2F24GsE — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) June 26, 2020

Trzaskowski ujawnił program

Rafał Trzaskowski długo zwlekał z ogłoszeniem spójnego programu wyborczego. Nic dziwnego, na jego stworzenie miał najmniej czasu spośród wszystkich kandydatów. Dziś, w przedostatni wieczór kampanii wyborczej, nadrabia tę zaległość – na jego stronie pojawiła się „Nowa solidarność 2020”, pełny program oparty na trzech filarach: „My i najbliżsi”, „Nasze otocznie” oraz „Nasze państwo, nasza wspólnota”.

Na napisanie programu, tak jak np. na zebranie podpisów, miałem najmniej czasu ze wszystkich kandydatów. Prezentowałem pomysły etapami. Teraz wszystkie znajdziecie w jednym miejscu. Oto mój program – #NowaSolidarność: https://t.co/zdSRksuJtS #Trzaskowski2020 #SilnyPrezydent — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) June 25, 2020

„Wierzę, że obowiązkiem prezydenta jest znosić podziały i budować wspólnotę Polek i Polaków. Musimy odbudować zaufanie” – przekonuje wspólny kandydat na prezydenta Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej i Zielonych.

Program Trzaskowskiego wyraźnie czerpie z doświadczeń pandemii koronawirusa. „Bardziej niż kiedykolwiek zarówno my, jak i nasi najbliżsi, wszyscy potrzebujemy bezpiecznego rynku pracy, lepszej edukacji i efektywnej ochrony zdrowia” – czytamy w nim. I dalej: „Po etapie strachu o życie i zdrowie, a potem frustracji wynikającej z zamknięcia w domu dziś zdecydowaną większość z nas dotknął lęk o godne życie, o pracę i zarobki”. Więcej odpowiedzialności ma spoczywać na samorządach, które otrzymałyby zarazem większe wsparcie finansowe: minimum 30 mln zł ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych na zabezpieczenie miejsc pracy, rozwojowe inicjatywy, modernizację infrastruktury, żłobki i przedszkola itp. Z kolei w ramach funduszu „10 tysięcy na ekoremonty” wspierane byłyby polskie rodziny (10 tys. zł na remont mieszkania lub domu), a jednocześnie realizowane byłyby cele polityki klimatycznej.

Trzaskowski obiecuje także wyższe płace i niższe podatki. Z PIT miałyby być zwolnione osoby zarabiające do 30 tys. zł rocznie. Kwota wolna od podatku wzrosłaby do 8 tys. zł dla zarabiających w skali roku 30–65 tys. zł. Rozliczaniem podatków zajmowałaby się administracja podatkowa, a nie pracownik lub pracodawca. Zamiast ogólnie funkcjonujących tarcz antykryzysowych Trzaskowski proponuje zaś „branżowe tarcze”, skierowane do konkretnych segmentów gospodarki.

Doświadczenie koronakryzysu wydobyło słabości także systemu ochrony zdrowia. W programie Trzaskowskiego czytamy, że „gdyby nie bohaterska postawa lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i pozostałego personelu, pandemia COVID-19 mogłaby przynieść w Polsce dużo gorsze skutki”. W ramach „nowej polityki zdrowotnej” kandydat KO postuluje m.in. podwyższenie wydatków na służbę zdrowia (do 6 proc. PKB od 2021 r.), rozwój medycyny i telemedycyny, lepszy standard opieki psychiatrycznej dla dzieci. Trzaskowski chciałby także zadbać o to, by zatrzymać w kraju fachowców, choć przede wszystkim o to – jak wynika z programu – żeby więcej osób studiowało w Polsce na kierunkach medycznych. W pierwszych dniach urzędowania planuje powołać zespół ekspertów do opracowania „Białej księgi walki z epidemią”, przygotowującej na podobne kryzysy w przyszłości.

W sferze edukacji Trzaskowski chciałby przywrócić prestiż nauczycielom (mają zarabiać powyżej średniej krajowej), zapewniać stypendia najzdolniejszym uczniom, wprowadzić obowiązkowe zajęcia z języka angielskiego i przedsiębiorczości. Powstanie także złożona z ekspertów Społeczna Rada ds. Edukacji, która opracuje rekomendacje dotyczące m.in. zdalnego nauczania.