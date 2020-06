Debata Duda-Trzaskowski 2 lipca? Hołownia o długim marszu

TVN, TVN24, Onet i WP zaprosiły kandydatów do debaty. Zgodnie z danymi z 99,78 proc. obwodów wyborczych Andrzej Duda uzyskał 43,7 proc. głosów, Rafał Trzaskowski – 30,3 proc.

Prezydent Andrzej Duda podkreślił w poniedziałek na spotkaniu wyborczym w Rypinie, że kilkanaście punktów procentowych różnicy między jego wynikiem a rezultatem Rafała Trzaskowskiego to zdecydowana przewaga, ale to nie znaczy, że można spocząć na laurach. – Wręcz przeciwnie, Polska cały czas potrzebuje ogromnego wkładu pracy i niech symbolem tego, jaki ten wkład pracy musi być, będzie ta kampania – dodał Duda i prosił wyborców o dalsze wsparcie i wzięcie udziału w II turze wyborów.

– Wszyscy obywatele, którzy chcą zmiany, muszą iść do tych wyborów. Musimy mieć 100-procentową mobilizację, wtedy jestem przekonany, że w Polsce będzie zmiana, a nie rewolucja, którą nam PiS szykuje, która ma służyć tylko i wyłącznie ludziom władzy – mówił kandydat na prezydenta. Trzaskowski stwierdził, że Polsce nie potrzebny jest „niemy prezydent jednej partii”: – Jeśli chcemy odbudować wspólnotę, to musimy ze sobą rozmawiać, ale do tego potrzeba odwagi, silnego prezydenta i do tego trzeba prezydenta, który jest w pełni niezależny.

Trzaskowski zapowiedział, że będzie rozmawiał o punktach programowych ważnych dla kandydatów opozycyjnych z pierwszej tury wyborów. – Wiecie, jaki jest najważniejszy punkt programu dla Szymona Hołowni – mocne samorządy. Tu jest stuprocentowa zgoda. Dzisiejszy rząd chce wojny ze wszystkimi niezależnymi instytucjami, chce wojny z samorządami, a my na to nie pozwolimy. Silny prezydent nie pozwoli osłabiać samorządów, nie pozwoli osłabiać was – przekonywał Trzaskowski.

– Polacy potrzebują silnego prezydenta, który chce mówić o dniu jutrzejszym, nie o przeszłości, jak to robi Andrzej Duda; my chcemy rozmawiać o przyszłości i rozwiązywać prawdziwe problemy – mówił w poniedziałek na wiecu w Brodnicy Rafał Trzaskowski . Kandydat przekonywał też, że w „Polsce dziś większość obywateli opowiada się za zmianą”. – Konsolidacja wszystkich głosów oddanych na kandydatów opozycyjnych daje absolutne zwycięstwo.

Ocenił, że teraz „kluczową sprawą” jest utrzymanie biur w każdym województwie. „Chcemy też zbudować nasze media (proste, ale fajne), bo po doświadczeniach tej kampanii wiemy już, że na obiektywizm całkiem sporej części tych istniejących nie ma co liczyć" - napisał Hołownia. Zaapelował do swoich sympatyków o wpłaty na Fundację Polska od Nowa.

„Za niedługi czas to my ukształtujemy krajobraz. Jesteśmy trzecim głosem w Polsce” - napisał do swoich wyborców Szymon Hołownia , który w pierwszej turze wyborów otrzymał poparcie prawie 2,7 mln osób.

Duda mówił też o likwidacji wykluczenia komunikacyjnego i dostępie do szerokopasmowego internetu. Krytykował również swojego kontrkandydata Rafała Trzaskowskiego. – Jak ja słyszę, że pan Trzaskowski mówi w tej chwili o złodziejstwie, a sam był w rządzie, przy którym kradziono 50 mld zł VAT-u, to ja się pytam: „rany Julek, na jakim świecie my żyjemy?” – mówił prezydent.

– Jeżeli ktoś sądzi, że to będzie takie życzliwe recenzowanie i robienie dobrych rzeczy dla Polski, to jest w błędzie. To będzie jedno wielkie blokowanie wszelkich działań tylko po to, żeby doprowadzić w efekcie do obalenia rządu, bo myślę, że do tego będzie się sprowadzało – stwierdził Duda.

Duda był pytany w Programie 1 Polskiego Radia o słowa Rafała Trzaskowskiego, który deklarował, że będąc prezydentem z innej formacji, byłby recenzentem, który dopinguje rząd do lepszej pracy. – Ja już przeżyłem takie czasy, kiedy była taka kohabitacja z PO. Kohabitacja, czyli sytuacja, kiedy prezydent nie był z PO. Był to prezydent Lech Kaczyński i wiem, co się wtedy działo i jak wtedy prezydentowi przeszkadzano, jak prezydenta niszczono – odpowiedział.

– To będzie jedno wielkie blokowanie wszelkich działań tylko po to, żeby doprowadzić w efekcie do obalenia rządu – ocenił ewentualną prezydenturę Rafała Trzaskowskiego w poniedziałek prezydent Andrzej Duda.

Przewodniczący PO stwierdził, że „jeśli zsumujemy wyniki demokratycznych kandydatów, to Andrzej Duda przegrywa, są tylko nieliczne punkty na mapie, w których wygrywa”. – Ale nie o to chodzi, ten wyścig zaczyna się od nowa, dzisiaj wyzerowano liczniki, dzisiaj zaczyna się nowa kampania wyborcza – tłumaczył. Wyraził nadzieję, że „w drugiej turze będzie jeszcze wyższa frekwencja, wyborcy uwierzą, że ta zmiana jest możliwa i pójdą zagłosować za Trzaskowskim”.

– Dla nas najważniejsze jest to, że Rafał Trzaskowski jest kandydatem, który wszedł do drugiej tury z bardzo dobrym wynikiem – podkreślał Budka. – Na szczęście dla Polski ten wiatr zmian wieje bardzo mocno, należy teraz jeszcze intensywniej pracować, by przekonać tych wszystkich, którzy nie oddali głosu na Dudę, że Trzaskowski będzie ich prezydentem.

– Rafał Trzaskowski wszedł do drugiej tury wyborów prezydenckich z bardzo dobrym wynikiem. Większość Polaków opowiada się za zmianą, bo gdyby Polacy byli zadowoleni z prezydenta Andrzeja Dudy, to wygrałby w cuglach – ocenił w poniedziałek lider PO Borys Budka w TVN24.

Dziś w „Sygnałach dnia" w Programie 1 Polskiego Radia odpowiadał mu prezydent Duda: – Zawsze byłem otwarty na debaty i nigdy nie miałem z tym problemu. Przecież jestem pierwszym prezydentem urzędującym, który brał udział w dwóch debatach w telewizji publicznej ze wszystkim kontrkandydatami. Ani nie zdecydował się na to kiedyś Aleksander Kwaśniewski, ani Bronisław Komorowski – powiedział Duda. – Jeżeli będzie debata, jeżeli będą ustalenia sztabów i będą zachowane odpowiednie warunki, nie widzę żadnych problemów, by dyskutować z Rafałem Trzaskowskim na antenie. Obawiam się, że on ma problem.

Na Covid-19 zmarło kolejnych sześć osób, potwierdzono też 247 nowych zakażeń koronawirusem – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Liczba zdiagnozowanych przypadków wzrosła do 34 154, a zgonów do 1444.

„Tu jest Polska!” – odpowiedzieli na to sympatycy Andrzeja Dudy. Kandydat odparł na to: „Powiedziałbym więcej: tu jest Łowicz, serce Polski, serce Europy”. Dodał: „Brałem udział w debatach, żeby pokazać, że szanuję rywali. Dziękuję moim konkurentom, że pokazali, że mamy dużą liczbę kandydatów na prezydenta, a to zawsze wymaga ogromnej odwagi. Był ogromny wybór i pewnie dlatego frekwencja była tak wysoka”.

Po publikacji wyników zwolennicy Andrzeja Dudy w jego sztabie w Łowiczu odśpiewali mu „Sto lat”. On sam dziękował przede wszystkim za wysoką frekwencję i poparcie po pięciu latach prezydentury – mimo ataków, jak podkreślił. „Wynik sprzed pięciu lat pobiliśmy o kilka długości – mówił. – Przewaga jest potężna, jestem ogromnie za to wdzięczny – komentował wyniki urzędujący prezydent. – Prawdopodobnie jest potężna też w liczbach bezwzględnych. Gratuluję w szczególności Rafałowi Trzaskowskiemu, dalej będziemy stawali w szranki. Choć owszem, mamy różne wizje i mieliśmy różne w 2015 r.”.

Trzaskowski: Z takim wynikiem można się bić o Polskę

„Z takim wynikiem można się bić o Polskę – zaczął Rafał Trzaskowski. – Dziękuję Gośce i całej rodzinie za wytrwałość. Chciałem przede wszystkim podziękować Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, Senatowi RP i wszystkim samorządowcom w Polsce, którzy pokazali charakter. Gdyby nie oni, to już dawno-dawno temu byłoby po wyborach, a dzięki nim mamy szansę je wygrać.

Spacerowałem dziś po ulicach Warszawy i wiem, że duża część z was chciałaby wygrać w pierwszej turze. Ale ten wynik pokazuje, że ponad 58 proc. społeczeństwa chce zmiany. I chcę wam powiedzieć: będę waszym kandydatem, będę kandydatem zmiany. Wybory 12 lipca to nie będą wybory między Andrzejem Dudą i Rafałem Trzaskowskim, to będą wybory między Polską otwartą a Polską, która szuka wroga, prezydentem, który próbuje dzielić.

To wybory między tymi, który szanują prawa kobiet, i tymi, którzy tego nie robią. To będą wybory między tymi, którzy mówią obywatelom, że coś im dali, i tymi, którzy mówią, że wszystko w Polsce zawdzięczamy waszej ciężkiej pracy. To będą wybory między tymi, którzy szukają porozumienia i wspólnoty, i tymi, którzy szukają konfliktu. Pomiędzy tymi, którzy chcą patrzeć w przyszłość, żeby rozstrzygać spory, żeby rozmawiać o bezrobociu, ratowaniu miejsc pracy, służby zdrowia i tymi, którzy chcą patrzeć wstecz. To będzie wybór między tymi, którzy żyją przeszłością, i tymi, którzy patrzą w przyszłość. Między tymi, którzy cały czas chcą się opierać na manipulacji, i tymi, którzy patrzą w przyszłość.

I co najważniejsze: już niedługo dowiecie się, czy będziecie mieli silnego prezydenta, który będzie patrzył władzy na ręce, czy takiego, który nie szanuje nawet swojego podpisu. I w końcu: czy wybierzemy Polskę, w której politycy jasno mówią, że władza jest dla obywateli, czy tymi, którzy mówią, że obywatele są dla władzy.

Olbrzymie podziękowania za to, że możemy się cieszyć tym wynikiem, dzięki waszej energii cała Polska się obudziła. Będę prezydentem wszystkich Polek i Polaków, również tych, którzy się ze mną nie zgadzają. Widać po wyniku Andrzeja Dudy, że jest wielu Polaków, którzy inaczej niż my oceniają ostatnie pięć lat i lepiej oceniają reformy PiS. My wyciągamy wnioski z tego, co się w Polsce dzieje, i chcę wam powiedzieć: nie zlikwidujemy 500 plus, nie podniesiemy wieku emerytalnego, 13. emerytura jest bezpieczna. Można mieć to wszystko, ale można mieć jeszcze więcej, można mieć wspólnotę. Wszystkich was szanuję, ze wszystkimi chcę rozmawiać.

Chciałem podziękować wszystkim kandydatom po stronie opozycyjnej. Szymonowi Hołowni za to, że pokazał nieprawdopodobny hart ducha, potrafił zmobilizować bardzo wiele osób, mówić o wartościach, unosić się ponad spór polityczny. Wielu z was jest zmęczonych starym sporem politycznym i ja wam obiecuje, że będziemy patrzeć w przyszłość”.

Hołownia: Na pewno nie zagłosuję na Andrzeja Dudę

„Czy to jest wynik moich marzeń? Tak, to jest wynik moich marzeń – komentował Szymon Hołownia, trzeci w stawce. – Kiedy zaczynaliśmy tę drogę sześć miesięcy temu, nikt nie pomyślałby, że to jest w ogóle możliwe. Myślę, że jak zliczymy wszystkie głosy, dojdzie do nich jeszcze zagranica, głosy korespondencyjne, dojedziemy do ponad 18 proc. Co oznacza, że przy tej frekwencji przekonaliśmy ponad 2,5 mln ludzi. Tyle osób oddało głos na taką wizję polityki, którą od samego początku chcieliśmy robić, w kontrze do polityki, którą tak dobrze znamy. Polityka, która jest naszym wyznacznikiem, to polityka obywatelska, słuchająca ludzi, rozwiązująca ich problemy, a nie problemy partii politycznych. Przekonaliśmy miliony Polaków i to nasz olbrzymi sukces. Ale to też nie do końca wynik moich marzeń. (...) Myślę, że poradziłbym sobie z Andrzejem Dudą w drugiej turze.