Dziś dwie „debaty” prezydenckie. Duda wysłał do Sejmu projekt zmiany konstytucji

Już w niedzielę Polacy wybiorą prezydenta. Rozpoczął się ostatni tydzień kampanii. Dziś odbędą się dwie „debaty” prezydenckie. W jednej weźmie udział Trzaskowski, w drugiej Duda.

Złożenie projektu zmiany konstytucji Andrzej Duda zapowiedział w sobotę w Szczawnie-Zdroju. Pierwsze czytanie projektu zmiany konstytucji może odbyć się nie wcześniej niż trzydziestego dnia od dnia przedłożenia go Sejmowi. Ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. PiS taką większością w Sejmie nie dysponuje.

„Przysposobić można wyłącznie osobę małoletnią i tylko dla jej dobra, razem przysposobić może wyłącznie małżeństwo, zdefiniowane w Konstytucji jako związek kobiety i mężczyzny, nie może przysposobić małoletniego osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą taj samej płci. Sąd i inne organy będą miały obowiązek sprawdzania, czy osoba, która chce adoptować jednoosobowo, nie pozostaje w związku z osobą tej samej płci. Ale chcę podkreślić, że projekt ten nie dotyczy rodzicielstwa biologicznego. Jestem przekonany, że dzięki temu zapisowi troska o dobro dziecka i bezpieczeństwo będzie lepiej zabezpieczona” – tak Andrzej Duda uzasadniał projekt zmiany konstytucji, który dziś skierował dziś do Sejmu.

Dzień „debat” prezydenckich

Na poniedziałek zaplanowano prezydenckie „debaty”, ale kandydaci wystąpią osobno w dwóch różnych miejscach. Jeszcze nigdy w historii III RP nie zdarzyło się, aby dwóch głównych pretendentów do prezydentury nie stanęło do debaty. W poniedziałek 6 lipca w Końskich odbędzie się zorganizowana przez TVP debata prezydencka – z udziałem publiczności, czego nie przewiduje rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Kandydat PO zapowiedział w niedzielę, że nie weźmie w niej udziału i tego samego dnia organizuje w Lesznie własną konferencję z udziałem mediów kilkunastu redakcji. „Arena Prezydencka”, jak nazwał ją Rafał Trzaskowski, rozpocznie się o godz. 20:30, czyli w porze debaty zaplanowanej przez TVP.

Na liście zaproszonych przez sztab Trzaskowskiego są: TVN, Polsat, TVP, Onet, WP.pl, wPolityce.pl, PAP, Radio Zet, RMF RM, TOK FM, „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza”, „Do Rzeczy”, TV Trwam, „Najwyższy Czas”. Każdą redakcję będzie mógł reprezentować jeden dziennikarz, który będzie miał możliwość zadania dwóch pytań. Maksymalny czas na zadanie każdego pytania to 30 s. Czas przewidziany na odpowiedź to 2 minuty. Kolejność zabierania głosu przez redakcje będzie losowana bezpośrednio przed spotkaniem.

Medycy apelują o poparcie dla Trzaskowskiego

Prawie 400 medyków, profesorów i lekarzy podpisało się pod apelem poparcia dla Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich. Dodatkowo ponad pół tysiąca osób wsparło ten apel. Apel firmują prof. Jacek Jassem z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i prof. Michał Tendera ze śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

„Zdrowie, obok bezpieczeństwa socjalnego, jest najważniejszym elementem życia człowieka, a zapewnienie właściwej opieki medycznej powinno być najwyższym priorytetem każdego rządu. Obecny obóz władzy i jego kandydat na prezydenta nie realizują swoich obietnic: potrzeby chorych nie są zaspokajane, a niemal wszystkie wskaźniki opieki medycznej sytuują nasz kraj na końcu listy państw Unii Europejskiej” – napisali w liście poparcia dla Trzaskowskiego lekarze i medycy. Zwracają uwagę, że kolejne „tarcze antykryzysowe” pomijały i nadal pomijają potrzeby zdrowotne obywateli i konieczność wsparcia personelu medycznego.

„W pełni identyfikujemy się i wspieramy elementy zawarte w programie wyborczym Rafała Trzaskowskiego: większe nakłady na służbę zdrowia i na szkolenie kadr medycznych, zwiększenie liczby lekarzy i pielęgniarek, wdrożenie szerokich programów profilaktycznych czy rozwój programu e-zdrowie i telemedycyny. Polsce potrzebny jest prezydent, którego przesłanie skierowane jest do wszystkich obywateli naszego kraju, niezależnie od ich poglądów politycznych czy świadomości społecznej, który łączy, a nie dzieli. Prezydent, który przestrzega Konstytucji, jest prawdomówny i niezależny” – apelują sygnatariusze apelu.

Apel jest dostępny w Internecie pod adresem Medycy wspierają Rafała Trzaskowskiego.

Ambasador USA do Beaty Mazurek: szerzy pani kłamstwo

Do sprawy debaty odniosła się na Twitterze europosłanka PiS, była rzeczniczka partii Beata Mazurek: „Trzaskowski boi się debaty z Polakami. Woli ustawioną debatę w WSI 24 i niemieckim Onecie. To przykład pogardy dla wyborców z mniejszych miejscowości. Mieszkańcy Końskich i Polacy już niedługo wystawią mu rachunek”. Na to odezwała się ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.





.@BeataMK - dobrze Pani wie, że szerzy Pani coś, co jest absolutnym kłamstwem, sugerując że TVN to WSI. Powinna się Pani wstydzić. To jest poniżej godności osoby, która reprezentuje Polaków. — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) July 6, 2020

Rafał Trzaskowski w poniedziałek rano spotkał się mieszkańcami Kędzierzyna-Koźle i nawiązał do wieczornej debaty. „Mam nadzieję, że prezydent spotka się ze mną dzisiaj, a jeżeli dzisiaj będzie to niemożliwe, to przypominam pańskie słowa o debacie trzech telewizji. Ale rządzący w ostatnich dniach atakują wolne media. Sam pan prezydent mówił o porozumieniu trzech telewizji, TVN i Polsat są gotowe, ale TVP jej nie chce, więc apeluję do pana prezydenta, żeby namówił prezesa Kurskiego” – mówił Trzaskowski.

Hołownia zakłada partię

W poniedziałek Szymon Hołownia ogłosił, że Ruch Polska 2050 wystartuje w najbliższych wyborach. „Dlatego nie wykluczam przekształcenia jego części w partię polityczną. Po 20 latach XXI w. czas już na coś innego w polskiej polityce. My nie idziemy tego systemu zniszczyć, tylko go reformować” – powiedział Hołownia.

Szymon Hołownia jako kandydat niezależny osiągnął trzeci wynik w I turze wyborów prezydenckich. W ubiegłym tygodniu zadeklarował, że w II turze będzie głosował przeciwko wizji prezydentury Andrzeja Dudy.

20-latka z zarzutem znieważenie prezydenta

Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli przedstawiła 20-letniej mieszkance tego miasta zarzut publicznego znieważenia prezydenta RP Andrzeja Dudy podczas wiecu wyborczego, który odbył się 2 lipca br. w Nowej Soli. Wiktoria K. usłyszała zarzut z artykułu Kodeksu karnego, który mówi o tym, że ten kto publicznie znieważa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podlega karze do trzech lat pozbawienia wolności. Podejrzana przyznała się do winy i wyraziła skruchę. Po przesłuchaniu została zwolniona bez stosowania środków zapobiegawczych.

Głównym dowodem obciążającym 20-latkę jest film nagrany przez dziennikarza Polskiego Radia Zachód, na którym widać i słychać,jak do jego kamery kobieta wypowiada niecenzuralne słowa o głowie państwa: „J...ć Dudę”.. Nagranie pojawiło się na stronie rozgłośni.

Premier i marszałkini Sejmu agitują za Dudą

W niedzielę razem z szefem resortu obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem wzięli udział w Nowej Dębie w województwie podkarpackim w przysiędze wojskowej żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Była to jedyna kampanijna aktywność prezydenta tego dnia. Agitowaniem na jego rzecz zajęli się w weekend Mateusz Morawiecki oraz Elżbieta Witek.

Premier w Bytowie mówił, że „ostatnie 5 lat pozwoliło przebijać szklany sufit dla miast takich jak Bytów. Zrównoważony rozwój całej Polski zamiast wyścigu tylko dla najbardziej zamożnych miast, aby to utrzymać niezbędne jest za tydzień zwycięstwo Andrzeja Dudy, zwycięstwo Polski wysokich aspiracji”. Krytykował Rafała Trzaskowskiego, wypominając mu rzekomą częstą zmianę poglądów: „Mam propozycję do pana Trzaskowskiego. Panie Rafale, niech pan odbędzie tę debatę najpierw sam ze sobą. Trzeba uzgodnić poglądy ze sobą, bo rano pan ma inne niż wieczorem. W debacie trzeba mieć jakieś poglądy, a on ma rano inne niż wieczorem. To nie jest tak, że w nim raz górę bierze liberał, turboliberał, potem lewak, komunista jakiś, bo to też jest jego natura częściowo, a potem znowu konserwatysta, demokrata czy inny. Nie, szanowni państwo. Zasada jest dużo prostsza u pana Trzaskowskiego. Raz górę w nim bierze pan Tusk, raz pan Giertych, raz Rostowski, raz Balcerowicz. To są jego idole, to są jego przyjaciele”.

W Szczecinku Mateusz Morawiecki wychwalał zaproponowany przez Andrzeja Dudę bon turystyczny na ponad 4 mld zł. W Chojnicach straszył, że wybór Rafała Trzaskowskiego na prezydenta może doprowadzić do zawirowań politycznych, które negatywnie odbiją się na służbie zdrowia i gospodarce. „Jak patrzę na sytuację we Włoszech i Hiszpanii, proszę pozwolić mi na taką osobistą refleksję, to część z tych kłopotów, które oni mieli w tej epidemii, wiąże się z zawirowaniem politycznym. Kryzysy polityczne mogą stać u źródeł wielkich problemów w służbie zdrowia i wielkich problemów gospodarczych” – mówił.

Marszałkini Sejmu Elżbieta Witek pojechała w niedzielę do Międzyrzecza w woj. lubuskim. Przekonywała tam, że „Andrzej Duda dotrzymał słowa i wszystkie te najważniejsze obietnice składane w kampanii 2015 r. zostały zrealizowane”.