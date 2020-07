Prezydent tłumaczy się z ułaskawienia osoby skazanej za zgwałcenie małoletniego krewnego. Andrzej Duda odmówił udziału w debacie organizowanej przez niezależne media. Debata została odwołana.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich: PKW podała ostateczne wyniki wyborów

PKW podała ostateczne wyniki wyborów Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Polsce: 34 775, a zgonów do 1 477

Liczba potwierdzonych zakażeń na świecie: 10,3 mln (ponad 506 tys. zgonów)

Pamiętaj! Jeśli masz wątpliwości w związku ze stanem swojego zdrowia, dzwoń na całodobową infolinię NFZ: 800 190 590

Ostateczne wyniki pierwszej tury wyborów

We wtorek rano Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła ostateczne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich. Po zliczeniu danych ze wszystkich komisji wyniki pierwszej tury są takie:

Andrzej Duda: 43,5 proc.

Rafał Trzaskowski: 30,46 proc

Szymon Hołownia: 13,87 proc.

Krzysztof Bosak: 6,78 proc.

Władysław Kosiniak-Kamysz: 2,36 proc.

Robert Biedroń: 2,22 proc.

Stanisław Żółtek: 0,23 proc.

Marek Jakubiak: 0,17 proc.

Paweł Tanajno: 0,14 proc.

Waldemar Witkowski: 0,14 proc.

Mirosław Piotrowski: 0,11 proc.

Frekwencja wyborcza wyniosła 64,51 proc. (liczba uprawnionych: 30 204 792, liczba kart ważnych: 19 483 760). „Nie licząc wyborów prezydenckich w roku 1995 r., to jest ona najwyższa. I jest również najwyższą frekwencją, jeśli chodzi o ostatnie lata i wszystkie wybory” – komentował przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Było 58 301 głosów nieważnych (0,3 proc.).

Według danych PKW Andrzej Duda dostał 8 mln 450 tys. 513 głosów, a Rafał Trzaskowski 5 mln 917 tys. 340. Szymon Hołownia: 2 mln 693 tys. 397, Krzysztof Bosak: 1 mln 317 tys. 380, Władysław Kosiniak-Kamysz - 459 tys. 365, Robert Biedroń - 432 tys. 129.

Nie będzie debaty w niezależnych mediach

TVN, TVN24, Wirtualna Polska i Onet zaprosiły zwycięzców pierwszej tury na debatę prezydencką zaplanowaną na czwartek, 2 lipca, o godzinie 19:25. Mieli ją poprowadzić Monika Olejnik (TVN24), Grzegorz Kajdanowicz (TVN/TVN24), Marek Kacprzak (Wirtualna Polska) i Andrzej Stankiewicz (Onet).

Debata miała odbyć się wedle precyzyjnie ustalonych zasad. O kolejności odpowiedzi na pytania, zabierania głosu w podsumowaniu czy też miejscu w studiu decydowałoby losowanie. Formuła debaty przewidywała pytania dziennikarzy, riposty, wzajemne pytania, pytania od widzów oraz wolne oświadczenia kandydatów.

Rafał Trzaskowski szybko odpowiedział na zaproszenie i zgłosił chęć udziału w debacie. Przeciwny był Andrzej Duda. Z naszych informacji wynika, że sztab prezydenta obawiał się, że Duda nie poradzi sobie wystarczająco dobrze na debacie w mniej komfortowych warunkach, niż gwarantuje mu TVP.

Ostatecznie w związku z tym, że Andrzej Duda odmówił udziału w debacie, została ona odwołana. Oto treść oświadczenia redaktorów naczelnych mediów, które chciały ją zorganizować:

„TVN, TVN24, Onet oraz WP zaprosiły sztaby kandydatów na prezydenta do wspólnej debaty. Wierzyliśmy, że taka niezależna, transmitowana w mediach tradycyjnych i internetowych debata ułatwi milionom naszych widzów i użytkowników podjęcie świadomej i odpowiedzialnej decyzji w drugiej turze wyborów prezydenckich. Zrobiliśmy wszystko, aby planowana debata była jak najbardziej demokratyczna, transparentna, niefaworyzująca żadnego z kandydatów, a jednocześnie po raz pierwszy zorganizowana w sposób, który umożliwiał obejrzenie jej zarówno w telewizji, jak i w internecie przez praktycznie każdego mieszkańca Polski i każdego wyborcę wśród Polonii. Zaproszenie na debatę było jednocześnie zaproszeniem sztabów do dyskusji na temat wszystkich jej szczegółów i zasad. Niestety sztab Andrzeja Dudy odmówił uczestnictwa w tych rozmowach i ostatecznie poinformował nas, że ich kandydat nie weźmie udziału w debacie. Tym samym z przykrością informujemy, że jutrzejsza debata nie może się odbyć”.

Duda o kłamcach, którzy nie mogą wrócić do władzy

W środę obaj kandydaci na prezydenta byli w Wielkopolsce. Andrzej Duda odwiedził Czarnków, a Rafał Trzaskowski Piłę. W samym Czarnkowie wygrał Rafał Trzaskowski, który pokonał Dudę stosunkiem głosów 41 do 30 proc. „Kłamcy nigdy więcej nie mogą powrócić do władzy” – oświadczył prezydent. „Ci, którzy nas okłamywali, oszukiwali w najważniejszych sprawach, nie mogą powrócić do władzy. Ci, którzy nam odbierali wolność, nie mogą powrócić do władzy. Oni odbierali wolność, oni strzelali do górników gumowymi kulami, przecież pamiętacie państwo, co było” – mówił Duda.

Prezydent zadeklarował, że chciałby, aby w Polsce była kontynuowana polityka ostatnich pięciu lat. Jak wskazał, „polityka prorodzinna, polityka przestrzegania polskiej konstytucji, gdzie polska rodzina znajduje się pod szczególną ochroną”. Prezydent przypomniał, że „polskie państwo w szczególny sposób chroni rodzinę. Chroni macierzyństwo i rodzicielstwo, a małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny – to jest polska konstytucja – polska konstytucja, którą oni łamali”. Dziś już drugi raz Andrzej Duda nawiązuje do tematu heteroseksualnych związków. Wcześniej mówił o tym w Drawsku Pomorskim.

Trzaskowski był w Pile. Zdobył tu w pierwszej turze wyborów 41,7 proc. poparcia, a Duda 29,3 proc. To jeden z mateczników Platformy w Wielkopolsce. Stwierdził, że „musimy rozmawiać o przyszłości, a nie – tak jak PiS-owski prezydent – ciągle zajmować się tematami zastępczymi, ciągle patrzeć wstecz. Dzisiaj trzeba myśleć o dniu jutrzejszym. Dzisiaj z Szymonem Hołownią daliśmy przykład, że można patrzeć w przyszłość. Dziękuję bardzo, panie Szymonie” – mówił Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski relacjonował też, że rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim na dwóch telekonferencjach i pytał o olbrzymie pieniądze z UE, które mogą pomóc Polsce walczyć ze skutkami koronawirusa i tworzyć nowe miejsca pracy. „Pan premier mówił: »nie ma żadnych pieniędzy z UE«, po czym dosłownie parę tygodni później powiedział: »wielkie zwycięstwo, są pieniądze z UE«. Przecież to wygląda na jakiś żart” – dodał.