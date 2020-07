Trwa ostatni tydzień kampanii. W poniedziałek odbyły się dwie „debaty” prezydenckie. W jednej brał udział Trzaskowski, w drugiej Duda. Dzisiaj mija ostatni dzień, by dopisać się do spisu wyborców.

Duda chce zmienić konstytucję

Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Polsce: 36 412, w tym 1 528 zgonów

Liczba potwierdzonych zakażeń na świecie: 11,2 mln (ponad 529 tys. zgonów)

Pamiętaj! Jeśli masz wątpliwości w związku ze stanem swojego zdrowia, dzwoń na całodobową infolinię NFZ: 800 190 590

257 nowych zakażeń koronawirusem

We wtorek Ministerstwo Zdrowia o 257 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (91), wielkopolskiego (75), małopolskiego (21), podkarpackiego (17), lubelskiego (15), łódzkiego (9), dolnośląskiego (9), mazowieckiego (6), świętokrzyskiego (4), opolskiego (3), podlaskiego (2), pomorskiego (2), warmińsko-mazurskiego (1), zachodniopomorskiego (1), kujawsko-pomorskiego (1).

Zmarło kolejnych 7 osób zakażonych koronawirusem: to mieszkańcy Raciborza, Białej-Podlaskiej, Poznania, Radomska, Poznania i Białegostoku. To osoby w wieku od 65 do 80 lat. Wszystkie miały choroby współistniejące.

W ciągu doby wykonano ponad 20,7 tys. testów na koronawirusa.

Trzaskowski o wystąpieniu Dudy w TVP

„Słyszałem wcześniej, że pan prezydent mówił o tym, że nie wie, czy człowiek wpływa na ocieplenie klimatyczne, teraz mówi o szczepionkach. Naprawdę bardzo dziwne stwierdzenia (...). Szczepienia obowiązkowe dla dzieci są absolutnie konieczne i ktoś, kto im przeczy, wydaje się, że chyba nie przynależy do XXI w.” – Rafał Trzaskowski skomentował w ten sposób deklarację Andrzeja Dudy na temat szczepień. W poniedziałek w czasie „debaty” w Końskich aktualny prezydent powiedział, że nie jest zwolennikiem obowiązkowych szczepień. „Osobiście nigdy się nie zaszczepiłem na grypę, bo uważam, że nie. Miałem oczywiście różne szczepienia jako dziecko, ale na grypę się nie szczepiłem i nie chcę. Szczepienia na koronawirusa absolutnie nie powinny być obowiązkowe. Proszę bardzo, kto chce, niech się zaszczepi, a kto nie chce, to jego decyzja” – mówił Duda.

Podczas porannej konferencji prasowej w Lesznie Trzaskowski odniósł się też do rządowych planów likwidacji powiatów: „To jest dla mnie jako dla samorządowca bardzo niepokojąca wieść. Niestety, jeżeli to prawda, wpisywałoby się to w filozofię PiS-u niszczenia samorządów, ograniczania ich prerogatyw. PiS robi to już teraz, choćby poprzez fakty dokonane”.

Ostatni dzień, by dopisać się do spisu wyborców

We wtorek mija termin na złożenie wniosku o dopisanie się do spisu wyborców w dowolnej gminie w Polsce. Z kolei do piątku 12 lipca zaś możemy odebrać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Ale uwaga: jeśli wyborca dopisał się do spisu przed pierwszą turą, nie może dopisać się do innego przed turą drugą. Do spisu wyborców dopisują się zazwyczaj tylko te osoby, które są zameldowane w jednym miejscu (i tam włączone do rejestru wyborców), a na co dzień mieszkają w innym. Ponad 80 tys. ludzi dopisało się do spisu w Warszawie przed pierwszą turą. To rekord, cztery razy tyle co przed wyborami prezydenckimi w 2015 roku.

