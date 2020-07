Trzaskowski do Hołowni: zgadzam się z pańskimi postulatami

Dziś rano PKW ogłosiła ostateczne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich. Pierwszą dwójkę TVN, TVN24, Onet i WP zaprosiły na debatę w czwartek. Rafał Trzaskowski się zgodził, sztabowcy Andrzeja Dudy wolą imprezę organizowaną w poniedziałek przez TVP. Ruch „Polska 2050”, który zakłada Szymon Hołownia, oficjalnie nie poprze nikogo, ale on sam zagłosuje „przeciw wizji prezydenta Andrzeja Dudy”.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich: PKW podała ostateczne wyniki wyborów

PKW podała ostateczne wyniki wyborów Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Polsce: 34 393 (w tym 1 463 zgonów)

Liczba potwierdzonych zakażeń na świecie: 10,3 mln (ponad 506 tys. zgonów)

Ostateczne wyniki pierwszej tury wyborów

Dziś rano Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła ostateczne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich. Po zliczeniu danych ze wszystkich komisji wyniki pierwszej tury są takie:

Andrzej Duda: 43,5 proc.

Rafał Trzaskowski: 30,46 proc

Szymon Hołownia: 13,87 proc.

Krzysztof Bosak: 6,78 proc.

Władysław Kosiniak-Kamysz: 2,36 proc.

Robert Biedroń: 2,22 proc.

Stanisław Żółtek: 0,23 proc.

Marek Jakubiak: 0,17 proc.

Paweł Tanajno: 0,14 proc.

Waldemar Witkowski: 0,14 proc.

Mirosław Piotrowski: 0,11 proc.

Frekwencja wyborcza wyniosła 64,51 proc. (liczba uprawnionych: 30 204 792, liczba kart ważnych: 19 483 760). „Nie licząc wyborów prezydenckich w roku 1995 r., to jest ona najwyższa. I jest również najwyższą frekwencją, jeśli chodzi o ostatnie lata i wszystkie wybory” – komentował przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Było 58 301 głosów nieważnych (0,3 proc.).

Według danych PKW Andrzej Duda dostał 8 mln 450 tys. 513 głosów, a Rafał Trzaskowski 5 mln 917 tys. 340. Szymon Hołownia: 2 mln 693 tys. 397, Krzysztof Bosak: 1 mln 317 tys. 380, Władysław Kosiniak-Kamysz - 459 tys. 365, Robert Biedroń - 432 tys. 129.

Studio Wyborcze PKW: Wybory Prezydenta RP 2020 – konferencja prasowa - ogłoszenie wyników - I tura https://t.co/BVqdboF14n — PKW/KBW (@PanstwKomWyb) June 30, 2020

Szef PKW tłumaczył w czasie porannej konferencji, że wyniki ostateczne byłyby wcześniej, ale trzeba było czekać na dwa brakujące protokołu z Manchesteru (być może PKW zażąda wyjaśnień od konsula), bez tego zamieszania wyniki mogły być ogłoszone jego zdaniem dziesięć godzin wcześniej.

Hołownia zakłada „Polskę 2050”. Jak zagłosuje w drugiej turze?

Szymon Hołownia ogłosił, że zakłada ruch społeczny „Polska 2050”. „Nie zawiodę was w dalszej walce o dobro Polski. To nie koniec drogi, tylko początek” – powiedział dziś trzeci w pierwszej turze wyborów prezydenckich Hołownia.

„W Polsce przyjaciół, sąsiedztwa, załatwiania realnych problemów powstanie ruch społeczny, obywatelski, w formie stowarzyszenia – mówił Hołownia, na którego w niedzielę zagłosowało ponad 2,6 mln wyborców. „Potrzebujemy świeżej krwi, obywatelskiej działalności. Uśmiechu i nadziei. Zbudowaliśmy Polskę solidarną. Teraz będziemy to pomnażać. Mam nadzieję, że każde z naszych biur stanie się ambasadą Polski. Że będzie obywatelskim hotspotem” - dodawał.

Jak Szymon Hołownia zagłosuje w drugiej turze wyborów? We wtorek zadeklarował: „Po pierwsze: obywatelskim obowiązkiem jest chodzenie na wybory. Nie możemy się uchylać od brania odpowiedzialności za los wspólnoty. Po drugie: ja, jeden z 30 milionów Polaków uprawnionych do głosowania mogę powiedzieć, że nie mam w drugiej turze swojego kandydata. Ale na wybory pójdę i oddam głos. Oddam, jak wiele razy przeciwko czemuś. Przeciwko wizji, którą prezentował Andrzej Duda i jego partia PiS”.

Ale jego ruch nie udzieli oficjalnie poparcia żadnemu kandydatowi. „Jesteśmy ruchem ludzi wolnych. Każdy z nas będzie podejmował decyzję w swoim sumieniu. Nie jestem panem waszych sumień – mówił dalej Hołownia. Następnie dodał, że ruch przygotował czteropunktowe minimum bezpartyjnej prezydentury, które przekazane zostaną Rafałowi Trzaskowskiemu. „Jego reakcja na te postulaty może być wskazówką dla naszych wyborców. Każdy jednak będzie podejmował decyzję nadal sam. My chcemy dać tylko narzędzie, aby łatwiej było zdecydować” dodał.

Trzaskowski do Hołowni: zgadzam się z pańskimi postulatami

Po wystąpieniu Szymona Hołowni na Twitterze odezwał się Rafał Trzaskowski: „Zgadzam się z postulatami, które Pan zaproponował – będą częścią mojego programu. Dziękuję, za tę ciężką pracę, którą Pan wykonał, za mobilizację wielu osób, które do tej pory nie głosowały”. W kolejnych wpisach podkreślał, że jako prezydent będzie prowadził niezależną kancelarię. Napisał: „W Warszawie współpracuję z różnymi ludźmi – większość z nich nie ma legitymacji partyjnej, większość z nich to specjaliści i społecznicy. Moja kancelaria też będzie niezależna, bo będzie kancelaria niezależnego prezydenta”. I dodał: „Nie trzeba mnie przekonywać, że samorządu trzeba bronić, że trzeba walczyć z katastrofą klimatyczną, że musi być twarde demokratyczne weto tam, gdzie obecna władza i Andrzej Duda próbują łamać konstytucję”.

Na końcu Trzaskowski zaapelował o poparcie: „Gdyby połączyć wszystkich tych, którzy chcą zmiany – wygralibyśmy w większości regionów w Polsce, mielibyśmy prezydenta, który słucha wszystkich Polaków, a nie tylko swoich koleżanek i kolegów partyjnych”.

Hołownia odpowiedział w TVN24: „Deklaracja Rafała Trzaskowskiego, że bliskie są mu moje postulaty, może być wskazówką dla moich wyborców. Andrzej Duda z całą pewnością nie powinien być ani chwili dłużej prezydentem RP.”.

Debata Duda–Trzaskowski 2 lipca? Prezydent robi unik

– Otrzymałem zaproszenie na bezpośrednią debatę z Andrzejem Dudą przed II turą wyborów prezydenckich, która miałaby się odbyć 2 lipca. Organizować chcą ją wspólnie TVN, TNV24, Onet i WP. Chciałem debaty, chcę debaty, będę na debacie – napisał na Twitterze Rafał Trzaskowski. Do wpisu dołączył pismo z zaproszeniem na debatę. „Multimedialna debata planowana jest na czwartek 2 lipca, start godz. 19.25. Prowadzić ją będą Monika Olejnik (TVN24), Grzegorz Kajdanowicz (TVN/TVN24), Andrzej Stankiewicz (Onet) i Marek Kacprzak (WP)” – poinformowano w zaproszeniu.

Właśnie otrzymałem zaproszenie na bezpośrednią debatę z @AndrzejDuda przed II turą wyborów prezydenckich. Miałaby się odbyć w czwartek, 2 lipca, a zorganizować chcą ją wspólnie TVN, @tvn24, @onetpl i WP. Ja stawiam sprawę jasno - chciałem debaty, chcę debaty, będę na debacie! pic.twitter.com/2WuuQt0mER — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) June 29, 2020

„O kolejności odpowiedzi na pytania, zabierania głosu w podsumowaniu czy też miejscu w studiu decydować będzie losowanie. Formuła debaty przewiduje pytania dziennikarzy, riposty, wzajemne pytania oraz wolne oświadczenia kandydatów. Każda redakcja będzie zbierała pytania od widzów i internautów” – czytamy. Sygnał debaty nieodpłatnie udostępniony zostanie wszystkim innym zainteresowanym mediom.

Prezydent gotów jest do debaty z Trzaskowskim, ale... w TVP. – Andrzej Duda jest gotowy spotkać się na debacie. Akurat w czwartek mamy duże spotkanie z mieszkańcami woj. lubuskiego, ale mamy zaproszenie ze strony TVP. Czekamy na Rafała Trzaskowskiego –oznajmił Adam Bielan, rzecznik sztabu wyborczego kandydata PiS. Jak donosi portal wPolityce.pl, debata Dudy i Trzaskowskiego planowana w TVP miałaby się odbyć 6 lipca w Końskich (woj. świętokrzyskie).

Trzaskowski do Dudy: Niech się pan nie boi

Kandydat KO był we wtorek w województwie pomorskim. Tam mówił o udziale w czwartkowej debacie TVN, TVN24, WP i Onetu. „Myślę, że trzeba rozmawiać, ale na tematy, które są najważniejsze: miejsca, pracy, bezpieczeństwo, służba zdrowia. Mówiłem prezydentowi Dudzie, że jestem gotów debatować w każdym miejscu, w każdym mieście, ale o najważniejszych sprawach. Pojawiłem się przed pierwszą turą w TVP, choć spodziewałem się, że będą tam tematy zastępcze. Namawiam prezydenta: niech się pan nie boi. Porozmawiajmy tak, żeby wcześniej nie znać pytań, nie wygłaszać przygotowanych formułek. Niech pan nie ucieka do formuły, gdzie wszystko jest ustawione. Naprawdę trzeba zasłużyć na ten urząd, trzeba mieć odwagę”.

Trzaskowski mówił o tym w Tczewie, gdzie pięć lat temu w trakcie kampanii wyborczej Andrzej Duda obiecywał, że pomoże w odbudowaniu zabytkowego mostu. To jeden z najcenniejszych obiektów inżynieryjnych w Polsce, zaczęto go budować w 1851 r., w tamtych czasach był to najdłuższy most w Europie.

Społeczny komitet jego odbudowy już w maju wypominał Dudzie, że mimo obietnic nie zrobił nic w tej sprawie. „Andrzej Duda krzyczał, ze ten most wyremontuje. Dziś pan Duda dalej krzyczy na wiecach, a w tej sprawie nic się nie zmieniło. A nawet wysłano list z Kancelarii, że to nie leży w kompetencjach prezydenta. Duda obiecuje, obiecuje, a potem obietnic nie spełnia. Tak było z kwota wolną od podatku, z pomocą dla frankowiczów. Ja nie będę zasłaniał się kompetencjami” – mówił Trzaskowski we wtorek rano.

Następnie zarzucił rządzącym atak na samorządy. „Wiecie jakich macie dobrych samorządowców, zawsze bronimy was. Nie wydaliśmy waszych danych do wyborów 10 maja, bo nie było do tego podstawy prawnej. Olbrzymia większość samorządowców stanęła wtedy i powiedziała: „nie”. I zaczęły się ataki: zabierają pieniądze samorządom na swoje obietnice. My robimy wszystko, żeby realizować inwestycje, one są ważniejsze od gigantomanii rządzących. PiS i prezydent uważa nas za wrogów, my ich za oponentów politycznych, z którymi czasami trzeba współpracować, tak jak w czasie pandemii. Ale dziś rządzący biorą nas na celownik. Dlatego także 12 lipca wszyscy, którzy chcą zmiany, muszą iść do urn wyborczych”.

Sztab Rafała Trzaskowskiego pokazał dziś rano w mediach społecznościowych nowy spot wyborczy.

Wierzę w Was. Wierzę w nas. Wierzę w Polskę! pic.twitter.com/snaNp0gSgM — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) June 30, 2020

Po południu Trzaskowski był w Kościerzynie, gdzie zwrócił się znowu do Dudy: „Słyszę, że mówią o panu w sieci „cykor”. Niech się pan nie boi. Niech pan zostawi to TVP, niech sobie TVP dalej opowiada te duby smalone, a my skupmy się na debacie o Polsce. Oczywiście jest bardzo blisko, ale na kandydatów opozycji padło milion głosów więcej. Nas ludzi dobrej woli jest po prostu więcej. Odbiliśmy Senat, a teraz mamy wielką szansę, żeby prezydentem została osoba, która przede wszystkim słucha Polek i Polaków. Szanuję wszystkich, chcę być prezydentem także tych, którzy oddali głos na Andrzeja Dudę”.

Zwrócił się do Hołowni. „Panie Szymonie, jestem gotów na rozmowę o programie, o postulatach pana i pana wyborców, które na pewno będę w stanie uwzględnić”.

Bielan: czekamy na debacie TVP. Nagle tweet Dudy

Sztabowcy Dudy zorganizowali we wtorek konferencję, na której zarzucili Trzaskowskiemu, że gdy on zajmuje się kampanią, Warszawa przeżyła w poniedziałek armagedon z powodu ulewy. Nie tego dotyczyły jednak pytania do nich.

Dziennikarze pytali o czwartkową debatę TVN, TVN24 oraz portale WP i Onet. „Pan prezydent jest pierwszym polskim prezydentem, który brał udział w debatach przed pierwszą turą. Na czwartek pan prezydent ma zaplanowane cztery duże spotkania, a także wywiad na żywo w innej telewizji. Natomiast zgodziliśmy się na debatę zaplanowaną przez TVP na poniedziałek, w której pytania będą zadawali mieszkańcy Końskich. I mam nadzieję, że pan Trzaskowski się na nią stawi” – odpowiedział Adam Bielan.

„Dlaczego prezydent nie chce spotkać się z konkretną grupą widzów i odbiorców portali” – dopytywała reporterka TVN24 Agata Adamek. Bielan jak mantrę powtarzał, że prezydent stawił się już na dwóch debatach TVP przed pierwszą turą i będzie na kolejnej w Końskich, którą też organizuje telewizja Jacka Kurskiego. Zarzucił TVN24, że nie pokazuje wszystkich wystąpień Andrzeja Dudy.

Tymczasem sam Duda, chyba niespodziewanie dla swoich sztabowców, napisał na Twitterze: „Czas już skończyć z tą debatą o debacie. Debata powinna być dla wszystkich, a nie dla wybranych. Uważam, że trzy największe telewizje powinny się porozumieć, zrobić wspólnie debatę i doprosić inne media. To skończy debatę o debacie, niepotrzebne spekulacje i wzajemne oskarżenia”.

Czas już skończyć z tą debatą o debacie. Debata powinna być dla wszystkich, a nie dla wybranych. Uważam, że trzy największe telewizje powinny się porozumieć, zrobić wspólnie debatę i doprosić inne media. To skończy debatę o debacie, niepotrzebne spekulacje i wzajemne oskarżenia. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) June 30, 2020

Nieco zaskoczony Bielan skomentował, że w poniedziałek odbędzie się debata TVP, ale trzyma kciuki za wszystkie stacje.

Czy Duda powinien stanąć do debaty? Gowin: To oczywiste

O ostateczne wyniki pierwszej tury wyborów i planowaną przez TVN, TVN24, Onet i WP debatę przed drugą turą Konrad Piasecki pytał dzisiaj w TVN24 Jarosława Gowina. Dla szefa Porozumienia poparcie 43,5 proc. dla prezydenta to dowód na to, że dobrze sprawował swoją funkcję przez pięć lat, a „największym zwycięzcą jest demokracja, bo frekwencja wyniosła aż 64,5 proc.”.

Pytany o to, czy Andrzej Duda powinien stanąć do multimedialnej debaty organizowanej przez grupę mediów (Trzaskowski już zadeklarował, że weźmie w niej udział), Gowin odpowiedział, że „Andrzej Duda jest jedynym urzędującym prezydentem, który stanął do debaty już w pierwszej turze. Nie boi się szlachetnej rywalizacji na argumenty”.

Dopytywany udział prezydenta w czwartkowej debacie, szef Porozumienia odpowiedział: „To jest dla mnie oczywiste. Ale wszystko zależy od ustaleń sztabów. Czym innym jest generalna otwartość na debatę, a czym innym uzgodnienie konkretnych warunków”.

Ministerstwo Zdrowia: 239 zakażeń, zmarło 19 osób

Na Covid-19 zmarło kolejnych 19 osób, potwierdzono też 239 nowych zakażeń koronawirusem – poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Liczba zdiagnozowanych przypadków wzrosła do 34 393, a zgonów do 1463.

Nowe potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą osób z województw: śląskiego (84), małopolskiego (44), wielkopolskiego (26), mazowieckiego (21), podlaskiego (20), łódzkiego (17), świętokrzyskiego (osiem), dolnośląskiego (sześć), kujawsko-pomorskiego (trzy), lubuskiego (dwa), podkarpackiego (dwa), warmińsko-mazurskiego (dwa), zachodniopomorskiego (dwa), opolskiego (jeden) i pomorskiego (jeden).

Jednocześnie resort poinformował o śmierci 19 osób zakażonych koronawirusem w wieku od 42 do 91 lat. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

Na świecie zakażonych jest już ponad 10,3 mln osób, a ofiar śmiertelnych ponad 505 tys.

