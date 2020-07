Trzaskowski: Nie będzie mnie w TVP. Zapraszam prezydenta do Leszna

Kandydat PO zapowiedział, że nie weźmie w udziału w poniedziałkowej debacie TVP i zorganizuje w Lesznie własną konferencję z udziałem mediów kilkunastu redakcji. Na liście zaproszonych są: TVN, Polsat, TVP, Onet, wPolityce.pl, RMF RM, TOK FM, „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza”, „Do Rzeczy”, TV Trwam.

„Arena Prezydencka”, jak nazwał ją Rafał Trzaskowski, rozpocznie się o godz. 20.30, czyli w porze debaty zaplanowanej przez TVP. Trzaskowski mówił w niedzielę w Częstochowie, że trzy największe telewizje powinny się dogadać w sprawie debaty i zaprosić do niej inne media:„Niestety, pan prezydent bardzo rzadko odpowiada na pytania, w Końskich zamiast debaty szykuje się jego wiec, więc od razu mówię, że ja w takim wiecu nie będę brał udziału. Ja już byłem w TVP i dobrze wiemy, jakie pytania chce zadawać prezes Kurski. Warto jest spotkać się w otwartej formule i być może wtedy można by zapytać pana prezydenta o jego obietnice”.

W poniedziałek 6 lipca w Końskich odbędzie się zorganizowana przez TVP debata prezydencka – z udziałem publiczności, czego nie przewiduje rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Kandydat PO zapowiedział dziś, że nie weźmie w niej udziału i tego samego dnia zorganizuje w Lesznie własną konferencję z udziałem mediów kilkunastu redakcji. Na liście zaproszonych są: TVN, Polsat, TVP, Onet, WP.pl, wPolityce.pl, PAP, Radio Zet, RMF RM, TOK FM, „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza”, „Do Rzeczy”, TV Trwam, „Najwyższy Czas”. Każdą redakcję będzie mógł reprezentować jeden dziennikarz, który będzie miał możliwość zadania dwóch pytań. Maksymalny czas na zadanie każdego pytania to 30 s. Czas przewidziany na odpowiedź to 2 minuty. Kolejność zabierania głosu przez redakcje będzie losowana bezpośrednio przed spotkaniem.

Kandydat PO zwraca się do wyborców Konfederacji

Rafał Trzaskowski po sobotnich wizytach w Wielkopolsce i w Częstochowie w niedzielę udał się na Śląsk. Odwiedzi Dąbrowę Górniczą, Bytom i Katowice.

„Tym się różnię od swojego kontrkandydata, że rozmawiam z obywatelami w sposób całkowicie otwarty. Bardzo wielu wyborców Krzysztofa Bosaka podchodzi do mnie po wiecach wyborczych i ja im jasno odpowiadam, że są takie rzeczy w których się nie zgadzamy, a są takie rzeczy, dotyczące właśnie pomocy przedsiębiorcom, czy walki z opresyjnym państwem PiS i walki z tym upartyjnieniem państwa, z którymi ja będę walczył i które biorę pod uwagę i wpisuje do swojego programu (...) Jeżeli Marsz Niepodległości nie będzie wykorzystywany politycznie i nie będzie na nim scen, jakie widzieliśmy lata temu, to chętnie wezmę w nim udział” – zapowiedział w Dąbrowie Górniczej kandydat PO. „Chcę Wam jasno powiedzieć, że moja wizja prezydentury, to taka która jest apolityczna i zajmuje się dniem jutrzejszym. Każdy członek mojej kancelarii będzie musiał złożyć legitymację” – zapowiedział.

„Jeżeli uda nam się, jeżeli zwyciężymy, to będziemy rzeczywiście mieli ten dzień, w którym okaże się, że Jarosław Kaczyński nie ma już wpływu na polską politykę, że możemy zostawić te stare spory za sobą, że możemy patrzeć w przyszłość, ale przede wszystkim będziemy mieli gwarancję, że Polska będzie otwarta, tolerancyjna, że będzie stała na samorządności, że będzie wspierała organizacje pozarządowe, gdzie ludzie, którzy myślą inaczej będą mogli koło siebie żyć i będą mogli ze sobą rozmawiać” – oświadczył Trzaskowski.

Andrzej Duda w TVP

„Sprawy polskiej wsi są mi bliskie i znane, przykładam do nich dużą wagę” – mówił prezydent Andrzej Duda w programie „Tydzień” w TVP. Deklarował m.in. wsparcie dla rolników i likwidację wykluczenia komunikacyjnego. Prezydent dziękował za poparcie rolnikom, do których, jak twierdził, przeznaczone były programy rządowe, takie jak 500 plus. Wśród sukcesów rządu oraz swoich wymieniał likwidację ubóstwa na terenach wiejskich.

Propozycję debaty w Lesznie urzędujący prezydent skomentował następująco: „Tam ucieka pan Trzaskowski. O ile wiem, zapraszano do końskich na debatę z mieszkańcami, to ciekawa formuła, w której będą mogli zadawać pytania. O Lesznie wcześniej nie było mowy”.

231 nowych zakażeń. Druga tura w cieniu koronawirusa

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o 231 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (87), wielkopolskiego (35), podkarpackiego (27), małopolskiego (17), mazowieckiego (17), łódzkiego (16), lubelskiego (14), opolskiego (5), świętokrzyskiego (5), kujawsko-pomorskiego (2), pomorskiego (2), podlaskiego (2), warmińsko-mazurskiego (1) i zachodniopomorskiego (1).

Zmarło pięć kolejnych osób: to mieszkańcy Łańcutu, Gliwic, Radomia, Warszawy i Zgierza, w wieku od 64 do 80 lat. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

W ciągu doby wykonano ponad 19,2 tys. testów na koronawirusa. Łącznie w naszym kraju zanotowano dotąd 35 950 potwierdzonych przypadków i 1517 zgonów z powodu Covid-19.

Najdroższy prezydent w historii?

W 2015 r. funkcjonowanie prezydenckiej kancelarii kosztowało 168 mln zł, w 2019 r. wydatki wynosiły 190 mln, a w 2020 r. już osiągnęły rekordową sumę blisko 196 mln – ustalili dwaj posłowie Platformy, Sławomir Piechota i Mateusz Żak. Przez ostatnie pięć lat kancelaria Andrzeja Dudy wydała w sumie ponad 880 mln zł.

Na co kancelaria wydawała publiczne pieniądze? Na pióra za 158 tys. zł, na apaszki za łącznie 18 tys. zł, 38 tys. zł kosztowały zakładki do książek, a 49 tys. zł okładki. Referendum konstytucyjne, które ostatecznie się nie odbyło, też kosztowało: wynajęcie sal konferencyjnych na Stadionie Narodowym ponad 111 tys. zł, a sam projekt referendalny około 300 tys zł.

W 2019 r. na wynagrodzenia dla urzędników (361 w Kancelarii i 80 w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego) wydano ponad 51 mln zł, a średnia pensja wyniosła ponad 10 tys. zł.

Paweł Mucha, wiceszef Kancelarii Prezydenta, podczas obrad sejmowej komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych tłumaczył, że budżet w wysokości blisko 200 mln „jest to budżet bardzo racjonalny, bardzo oszczędny, taki, który pozwala realizować konstytucyjne i ustawowe zadania prezydenta RP, ale też taki, który mieści się w granicach możliwości finansowych”.

Reporterzy bez Granic: Niech Duda przeprosi niemieckiego korespondenta

„Andrzejowi Dudzie najwyraźniej nie w smak niezależne dziennikarstwo. Musi przeprosić” – uważa mówi Christian Mihr, szef niemieckiego oddziału Reporterów bez Granic (RSF), stojących w obronie wolności słowa na całym świecie. „Sięgając po fałszywe argumenty Duda zarzucił Fritzowi mieszanie się do kampanii wyborczej w Polsce. Duda musi przeprosić i pogodzić się z niezależnym dziennikarstwem” – ogłosiła w sobotę organizacja na Twitterze.

Chodzi o wypowiedziane 3 lipca w Bolesławcu na Dolnym Śląsku słowa Andrzeja Dudy na temat Phlippa Fritza, korespondenta dziennika „Die Welt” w Warszawie. „Można było przeczytać w gazecie »Die Welt«, że jej korespondent warszawski pan Fritz donosił, że pan Trzaskowski to lepszy dla Niemiec byłby prezydent, dlatego, ze on jest przeciwny temu, by Polska brała reparacje od Niemców” – wykrzykiwał prezydent. A potem dodał, że „mamy kolejną odsłonę niemieckiego ataku w tych wyborach”.

Tymczasem o sceptycznym stosunku Trzaskowskiego do ewentualnych reparacji w tekście Fritza pada zaledwie jedno zdanie.

PSL podzielone ws. poparcia kandydata na prezydenta

Polskie Stronnictwo Ludowe nie wydało oficjalnego poparcia w II turze żadnemu z kandydatów. W powyborczy wtorek Naczelny Komitet Wykonawczy PSL ograniczył się do stanowiska, które odnosi się do poparcia takich wartości jak demokracja czy szacunek dla konstytucji. „Niektórzy z nas – tak jak ja – wprost rozumieją te wartości jako wskazanie, opowiedzenie się po stronie demokracji, po stronie kandydata Rafała Trzaskowskiego. Ja nie mam wątpliwości, że zagłosuję na Rafała Trzaskowskiego” –powiedział w rozmowie z PAP Adma Jarubas, wiceprezes PSL. Innego zdania jest członek prezydium PSL w woj. lubelskim Przemysław Litwiniuk, który podkreślił w rozmowie z PAP, że Rafał Trzaskowski nie jest ani jego kandydatem, ani większości jego środowiska.

Z kolei według posła Marka Sawickiego nie ma znaczenia, kto zostanie prezydentem. „Ten spór będzie taki sam. Jeśli będzie Duda, to oczywiście PiS wykończy się wcześniej, dlatego, że skala, że tak powiem dewastacji i zawłaszczania państwa, będzie większa. Natomiast, jeśli będzie Trzaskowski, to będzie tylko trochę wolniej” – uważa poseł PSL.

Trzaskowski w Częstochowie. „Polska cała na Rafała”

Rafał Trzaskowski odwiedził w niedzielę także Częstochowę. Na spotkaniu z mieszkańcami, podobnie jak w swoich poprzednich wystąpieniach, odniósł się m.in. do ułaskawienia przez Andrzeja Dudę człowieka skazanego za przestępstwo seksualne wobec małoletniej córki. „Nie powinno być mowy o ułaskawieniu kogoś, kto zamachnął się na coś najważniejszego, czyli na rodzinę. Nie ma i nie może być w Polsce mowy o ułaskawieniu pedofila!” – mówił na pl. Biegańskiego. Kandydat KO zapewnił, że za jego kadencji system ułaskawień stanie się całkowicie przejrzysty i podkreślił, że według niego z możliwości ułaskawienia należy wyłączyć sprawców gwałtów, pedofilii czy zabójstw ze szczególnym okrucieństwem. „To nie powinno być przedmiotem ułaskawienia. Ale najważniejsze, żeby nie ułaskawiać również kolegów i koleżanek partyjnych, bo od tego zaczął pan prezydent” – przekonywał Trzaskowski.

Mówił także o swoim konkurencie i jego uległości wobec prezesa PiS. „Pan prezydent obawia się prezesa Jarosława Kaczyńskiego”. „Ja nie obawiam się debaty, jedyne, kogo mogę się czasami odrobinę obawiać, to Gośki” – podkreślał Trzaskowski, żartując z publicznością, która chwilę wcześniej skandowała imię jego żony. Mówił też o tym, że w polskiej polityce kończy się pewna epoka. „Nie ma już na polskiej scenie politycznej Donalda Tuska i może czas, żeby zniknął z niej Jarosław Kaczyński” – mówił, nawiązując do dzisiejszego tweeta Donalda Tuska, w którym ten zaproponował Kaczyńskiemu spacer, rozmowę i uwolnienie Trzaskowskiego i Dudy od dawnych sporów.

Chodźmy Jarosławie na długi wspólny spacer, pogadamy o dawnych czasach. To dobra chwila, aby uwolnić Andrzeja i Rafała od naszych sporów i emocji. I nie musimy brać ochrony, ze mną będziesz bezpieczny — Donald Tusk (@donaldtusk) July 4, 2020

„Pan prezydent opowiada o zmianach w konstytucji, o obronie wolności, a – trzeba zadać te pytania – dlaczego do tej pory nie reagował, kiedy różni ludzie byli atakowani: nauczyciele, rezydenci. Dlaczego milczał, kiedy jego partyjni koledzy i koleżanki z taką pogardą traktowali rodziców osób niepełnosprawnych w Sejmie, dlaczego milczał wtedy, kiedy atakowani byli wszyscy, którzy myślą inaczej, i dlaczego dzisiaj przez cały czas próbuje nas dzielić na równych i równiejszych, mówić o lepszych i gorszych, dlaczego przez cały czas chce pogłębiać różnice?” – mówił Trzaskowski o swoim konkurencie, poddając w wątpliwość, czy „Andrzej Duda potrafi powiedzieć chociaż jedno dobre słowo o swoich konkurentach politycznych”.

„Jesteśmy dumni ze swojej różnorodności, z tego, że jesteśmy kolorowi, że jesteśmy inni, a na końcu wszyscy jesteśmy dumnymi Polkami i dumnymi Polakami” – mówił Trzaskowski. „Nie będą nas pouczać o tym, czym jest rodzina, o tym, czym jest patriotyzm” –wyliczał. „Bo gdyby nie nasz, nie wasz patriotyzm, to polskie miasta, miasteczka i wsie nie wyglądałyby tak wspaniale - i to wam należą się podziękowania za wasz patriotyzm, a nie nauki, czym on jest” – mówił do tysięcy mieszkańców Częstochowy zgromadzonych na wiecu poparcia dla kandydata KO.

Ponownie także nawiązał do obecnej u jego boku żony. „Jest olbrzymia szansa na to, żebyście mieli pierwszą damę, która jest odważniejsza niż niejeden polityk” – mówił Trzaskowski. I przekonywał, że Małgorzata Trzaskowska „zawsze będzie stała po stronie słabszych i zabierała głos w sprawach ważnych, zwłaszcza jeśli chodzi o prawa kobiet”.

Głosując 12 lipca będziecie wybierać nie tylko prezydenta, ale też Pierwszą Damę. Znam Gosię i wiem, że będzie taką Pierwszą Damą, jaką powinna mieć Polska - aktywną, zaangażowaną i zawsze stojącą po stronie słabszych! pic.twitter.com/uZaMbEyvO6 — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) July 4, 2020

Duda: Polska potrzebuje CPK i przekopu Mierzei Wiślanej. „Stać nas”

„Ja jestem stabilny, możecie być tego pewni. Ja jestem stabilny i stabilne jest to, co uzyskaliście w ciągu ostatnich 5 lat” – wykrzykiwał Andrzej Duda w czasie sobotniego spotkania ze swoimi zwolennikami we Wrocławiu. Powtarzając swój pomysł zmian w konstytucji zabraniających parom jednopłciowym adopcji dzieci, mówiąc o ochronie rodziny, pracy zdalnej i szerokopasmowym internecie, który wg Dudy powinien zawitać do każdego polskiego domu do 2025 r., kandydat PiS musiał przekrzykiwać kontrmanifestantów, którzy zgromadzili się w pobliżu wrocławskiego rynku. Jego przeciwnicy skandowali: „Hańba”, „Ułaskawił pedofila”, „Będziesz siedział”, „Wrocław miastem demokracji”, a organizatorzy kontrmanifestacji zapowiedzieli złożenie doniesienia na komitet wyborczy Dudy w związku z naruszeniem przepisów o zgromadzeniach (wniosek do Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu złożono w piątek rano, a nie – jak nakazują przepisy – dwa dni przed planowaną datą zgromadzenia).

O podniesionej temperaturze na wrocławskim rynku – chwilę przed przyjazdem Andrzeja Dudy doszło tam do przepychanek między jego zwolennikami a przeciwnikami – mówi wpis Cezarego Tomczyka:

Armatka wodna wjechała na wiec @AndrzejDuda we Wrocławiu. Stoi w bocznej uliczce. To jednak szokujące. Chyba pożar jest większy niż myślimy... pic.twitter.com/Cwmo1UCFU6 — Cezary Tomczyk (@CTomczyk) July 4, 2020

„Wiecie, że jestem stabilny zarówno w poglądach, jak i miłości. Dlatego zawsze na pierwszym miejscu będą u mnie polskie sprawy. A polskie sprawy to przede wszystkim polska rodzina, która tak jak jest to zapisane w Konstytucji, znajduje się pod naszą opieką” – zachęcał do swojej kandydatury Duda. Zapowiadał też światłowód i internet szerokopasmowy w każdym polskim domu, pracę zdalną na stałe – „rozmawiałem już z minister Emilewicz i mówiła, że to świetny pomysł”, nowe inwestycje drogowe, odbudowę dworców kolejowych i budowę portu lotniczego.

Małgorzata Trzaskowska: Będę głosem kobiet

Do kampanii męża aktywnie włącza się Małgorzata Trzaskowska. W wywiadzie dla „Wysokich Obcasów” opowiedziała m.in., jak widzi siebie w roli pierwszej damy: „Czuję, że na pewno chcę działać. Nie jestem osobą, która siedziałaby w miejscu i dumała przy mężu. Funkcja pierwszej damy to zobowiązanie, by maksymalnie wykorzystać swoją sprawczość. Pierwsza dama powinna być rzeczniczką kobiet i zajmować stanowisko w tematach, które leżą na sercu im i opinii publicznej. Zamierzam zaangażować się w sprawy ważne dla kobiet, w ochronę środowiska, poprawienie stanu edukacji i dalej pracować nad projektem o przedsiębiorczości, na który poświęciłam ostatnie miesiące”.

Pierwsza Dama, która upomina się o prawa kobiet, reaguje na krzywdę i dyskryminację, jest aktywna i wie, że w ważnych dla nas sprawach nie można milczeć. Polki zasługują na taką Pierwszą Damę jak Małgorzata Trzaskowska. Pomyślmy o tym głosując 12 lipca! #Trzaskowski2020 pic.twitter.com/De3ZwOiONS — M. Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) July 4, 2020

„Moja żona uznała, że ważne jest, żeby pierwsza dama była osobą aktywną. Chce być rzeczniczką wszystkich kobiet. Rozmawia z kobietami w całej Polsce i przedstawia postulaty, które są dla nich istotne. Bardzo się z tego cieszę, bo moja żona zawsze była partnerem oraz przyjacielem. Nasz związek jest partnerski, nie wyobrażam sobie sytuacji, że moja żona miałaby milczeć w sytuacji, które są dla niej ważne” – mówił z kolei dziś w Kaliszu Rafał Trzaskowski.